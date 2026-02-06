X300 series mở đường cho chiến lược flagship của Vivo ở Việt Nam

Vivo chọn X300 series đánh dấu cho hành trình trở lại thị trường flagship tại Việt Nam, đặt trọng tâm là trải nghiệm người dùng, camera và nền tảng phần mềm.

Những năm gần đây, thị trường smartphone cao cấp tại Việt Nam gần như là sân chơi của một số thương hiệu quen thuộc, khi sự cạnh tranh nằm ở cấu hình, giá bán, mức độ đầu tư lâu dài, hệ sinh thái và tạo khác biệt trong trải nghiệm người dùng.

Trong bối cảnh đó, Vivo ra mắt X300 series với kỳ vọng giới thiệu sản phẩm mới, hướng đến xây dựng nền tảng bền vững cho các thế hệ flagship tiếp theo. Phiên bản X300 Pro cũng nhận một số giải công nghệ hàng đầu trong nước, là những bước xác nhận đầu tiên từ giới chuyên môn cho sự trở lại của hãng này. Tuy nhiên theo hãng, đây không phải mục tiêu cuối cùng, mà là kết quả từ quá trình hãng tập trung vào trải nghiệm thực tế, lấy người dùng làm trung tâm trong chiến lược dài hạn.

Thiết kế Vivo X300 Pro tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Vivo

Camera là trụ cột định vị flagship

Trong định hướng phân khúc smartphone cao cấp của Vivo, camera được coi là nền tảng cốt lõi. "X300 series xem camera như điểm tựa chính để tạo khác biệt, nhất là khi người dùng Việt ngày càng coi smartphone là công cụ chụp ảnh, quay video và sáng tạo nội dung hằng ngày", đại diện hãng nói.

Trên X300 Pro, điểm nhấn là camera siêu tele 200 MP hợp tác cùng Zeiss, tiêu cự 85 mm, sử dụng cảm biến Samsung HPB kích thước 1/1.4 inch, khẩu độ f/2.67 và lớp phủ Zeiss T*. Ống kính này đạt chứng nhận Zeiss APO, kết hợp chống rung quang học chuẩn CIPA 5.5 cao nhất hiện nay, hứa hẹn tăng ổn định khi chụp xa, tương đương tiêu cự 480 mm.

Hình ảnh chụp từ dòng smartphone cao cấp Vivo X300 Pro. Ảnh: Vivo

Camera chính sử dụng cảm biến Sony LYT-828 50MP (1/1.28 inch), do Vivo và Sony đồng phát triển, tích hợp công nghệ VCS 3.0 nhằm tái tạo màu sắc chính xác và giảm nhiễu. Hệ thống còn có camera góc siêu rộng Samsung JN1 50 MP, khả năng chụp chân dung HD đa tiêu cự 24-135 mm.

"Hướng đi này phù hợp thị trường Việt Nam, nơi người dùng flagship ưu tiên sự ổn định, dễ dùng và kết quả tốt trong nhiều điều kiện. Camera trở thành cầu nối giữa công nghệ và nhu cầu thực tế, đồng thời giúp Vivo từng bước xây dựng lại niềm tin ở phân khúc cao cấp", đại diện hãng nói.

OriginOS và chuyển dịch về trải nghiệm phần mềm

Bên cạnh phần cứng, phần mềm là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược flagship dài hạn tại Vivo. Với X300 series ở Việt Nam, hãng này đánh dấu bước chuyển rõ rệt sang OriginOS, coi đây là nền tảng trung tâm cho trải nghiệm người dùng trong tương lai.

Giao diện OriginOS 6 trên X300 Pro. Ảnh: Vivo

Theo Vivo, phiên bản OriginOS mới được thiết kế lại theo hướng thống nhất cho thị trường toàn cầu, thay thế hoàn toàn giao diện cũ, tập trung vào độ mượt, ổn định và khả năng cá nhân hóa. "Hệ điều hành được tối ưu sâu ở cấp độ hệ thống, cải thiện quản lý tài nguyên, đa nhiệm và độ ổn định khung hình khi sử dụng dài ngày", đại diện hãng nói, thêm rằng khi sử dụng, các hiệu ứng chuyển cảnh, phản hồi cảm ứng, bố cục giao diện trực quan hơn, tích hợp camera để hỗ trợ cho chụp ảnh, sáng tạo nội dung.

Theo hãng này, OriginOS không chỉ là giao diện, còn là nền móng phần mềm cho chiến lược flagship lâu dài của Vivo tại Việt Nam.

Cuộc chơi flagship và áp lực cạnh tranh

Thị trường flagship tại Việt Nam có mức độ cạnh tranh cao, người dùng ngày càng khắt khe trong lựa chọn, bởi giá bán cao đồng nghĩa kỳ vọng lớn hơn về trải nghiệm, chất lượng và dịch vụ đi kèm. Các chuyên gia cho rằng, các thương hiệu muốn quay lại hoặc mở rộng phân khúc này cần chiến lược rõ ràng và nhất quán.

"Việc nhấn mạnh trải nghiệm thực tế, camera và nền tảng phần mềm cho thấy Vivo lựa chọn đầu tư chiều sâu thay vì cạnh tranh trực diện bằng giá hay thông số", một chuyên gia công nghệ tại Hà Nội cho biết. "X300 series được xây dựng như nền tảng để Vivo từng bước hình thành dòng sản phẩm flagship bền vững ở Việt Nam. Thay vì "làm nóng thị trường", Vivo đặt X300 series vào vai trò mở đường, tạo lối đi cho các thế hệ tiếp theo".

Việc Vivo trở lại cuộc chơi flagship cho thấy sự thay đổi trong tư duy phát triển và phân phối sản phẩm, khi hãng đang đặt những viên gạch đầu tiên cho chiến lược dài hơi, nhằm chinh phục thị trường và người dùng Việt Nam.

Quang Anh