Wuling Xingguang 730 - MPV rẻ nhất Trung Quốc, giá 10.200 USD

Mẫu MPV mới của Wuling bán ra với 4 cấu hình, gồm hai bản máy xăng, một bản hybrid cắm sạc và một thuần điện, giá cao nhất 15.400 USD.

Xingguang 730 thể hiện ngôn ngữ thiết kế mới của Wuling, nổi bật với lưới tản nhiệt dạng lưới lớn màu đen, hai bên là cụm đèn pha thanh mảnh. Cửa sau mở trượt.

X có chiều dài 4.910 mm, rộng 1.850 mm và chiều cao 1.770 mm, với chiều dài cơ sở 2.910 mm. Khách hàng có thể lựa chọn 4 màu ngoại thất: xám, trắng, đen và tím.

Trong cabin là cụm đồng hồ nổi và màn hình điều khiển trung tâm nổi 12,8 inch với khả năng kết nối. Không gian nội thất có nhiều chế độ như ngủ trưa, cắm trại để phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Chiếc MPV có thiết kế 7 chỗ theo kiểu 2+2+3, tất cả các ghế đều hỗ trợ nhiều chế độ điều chỉnh. Ghế trước có thể ngả ra sau 180 độ, cho phép nằm thẳng để nghỉ ngơi. Hàng ghế thứ hai có tựa tay kép và có thể điều chỉnh nhiều góc độ.

Xingguang 730 cung cấp 25 hộc chứa đồ trên xe. Hàng ghế thứ ba có tính năng gập điện, cho phép gập tựa lưng xuống và nâng đệm lên, giúp tăng thể tích khoang hành lý từ 315 lít lên 1.202 lít. Màu sắc nội thất gồm tùy chọn nâu hoặc xám.

Xingguang 730 cung cấp nhiều lựa chọn hệ truyền động: hybrid cắm sạc, điện hoàn toàn và xăng. Phiên bản hybrid cắm sạc kết hợp động cơ 1.5L với môtơ điện, đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 5,3 lít/100 km (khi pin cạn), phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện là 125 km (CLTC) và phạm vi hoạt động kết hợp là 1.100 km (CLTC).

Phiên bản chạy điện trang bị môtơ công suất 134 mã lực và pin Shenlian 60 kWh, cho phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện lên đến 500 km (CLTC). Xe hỗ trợ sạc nhanh 2C, có khả năng tăng thêm 200 km trong 15 phút.

Phiên bản chạy xăng trang bị động cơ 1.5 cho công suất tối đa 174 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số CVT.

Wuling Xingguang 730 bán ra tại Trung Quốc với mức giá từ 73.000 nhân dân tệ (10.200 USD) và cao nhất 109.800 nhân dân tệ (15.400 USD).

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)