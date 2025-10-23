Wuling ra mắt xe điện mini mới giá hơn 5.500 USD

Trung QuốcMẫu Aishang A100C của Wuling giúp khách hàng thêm lựa chọn, nhưng khiến thị trường thêm chật chội, cạnh tranh càng khốc liệt.

Wuling Aishang A100C là một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ với kích thước dài 3.285 mm, rộng 1.708 mm và cao 1.550 mm, chiều dài cơ sở 1.980 mm. Xe sở hữu vẻ ngoài ngộ nghĩnh với những đường nét mượt mà, các cột sơn đen và ốp vành khí động học.

Ngoại hình của Aishang A100C khá giống mẫu xe đô thị Changan Lumin ra mắt năm 2022. uy nhiên, Aishang A100C có kích thước khác biệt và khoang hành lý rộng hơn.

Một điểm nổi bật khác của Aishang A100C là cụm đèn pha. Thiết kế nắp ca-pô "ăn" vào một phần khiến đèn pha tròn trông như một đôi mắt đang nheo lại với vẻ hóm hỉnh. A100C có tay nắm cửa truyền thống, và đèn hậu cũng hình tròn.

Nội thất sử dụng màn hình cảm ứng nổi và cụm đồng hồ LCD. Cần số nằm sau vô-lăng hai chấu. Chiếc xe này không có khu vực bảng điều khiển trung tâm để tăng không gian giữa người lái và hành khách. Hệ thống điều khiển điều hòa với núm vật lý và 4 ghế tích hợp tựa đầu. Cốp xe có dung tích tiêu chuẩn 106 lít. Khi gập hàng ghế sau, thể tích có thể đạt 882 lít.

Aishang A100C chỉ có một môtơ ở trục sau, cho công suất 51 mã lực và mô-men xoắn 83 Nm. Pin LFP do Gotion sản xuất, công suất 17,65 kWh. Phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện của A100C đạt 220 km trong điều kiện CLTC.

Aishang A100C bán ra với 4 phiên bản. Bản tiêu chuẩn giá 39.800 nhân dân tệ (5.590 USD), đắt hơn 2.000 nhân dân tệ (280 USD) so với Changan Lumin và đắt hơn 4.000 nhân dân tệ (560 USD) so với mẫu xe điện mini Wuling Hongguang mới. Sẽ là một thách thức lớn đối với một mẫu xe mới để đánh bại những "cư dân" lâu năm trong phân khúc này.

Wuling là thành viên của liên doanh SGMW (SAIC-GM-Wuling). Wuling vốn được biết đến rộng rãi qua mẫu Hongguang Mini EV, sản phẩm đã trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới năm 2021. Tuy nhiên, đây là sản phẩm của liên doanh SGMW. Hiện tại, Wuling đang nỗ lực tạo ra một chiếc xe thành công của riêng mình: A100C.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)