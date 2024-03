Wuling Mini EV liên tục đứng đầu doanh số trên thế giới

Liên tiếp từ tháng 7/2020 đến hết năm 2023, Wuling Mini EV là mẫu ôtô điện cỡ nhỏ bán chạy nhất thế giới.

Thành tích bán hàng ấn tượng

Kết thúc năm 2023, theo báo cáo của EV Volumes - nền tảng dữ liệu về xe điện toàn cầu được trang Clean Technica công bố, Wuling Mini EV là xe điện cỡ nhỏ bán chạy nhất thế giới. Đây cũng là chiếc Mini EV duy nhất nằm top 10 xe điện có doanh số bán tốt nhất năm 2023. Kể từ khi ra mắt vào tháng 7/2020 đến hết năm 2023, Wuling Mini EV là mẫu xe có doanh số bán chạy nhất trong phân khúc ôtô điện mini.

Wuling Mini EV tại Việt Nam.

Chính thức ra mắt vào tháng 7/2020, chỉ sau 6 tháng mở bán, Wuling Mini EV gây tiếng vang khi doanh số bán vượt quá 150.000 chiếc, trở thành xe điện bán chạy nhất Trung Quốc vào năm 2020. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh thị trường xe hơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 thời điểm đó.

Năm 2021, mẫu xe này giữ vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng xe điện bán chạy nhất thế giới, sau Tesla Model 3, đồng thời là mẫu xe điện cỡ nhỏ duy nhất có mặt trong danh sách này. Thống kê cho thấy, năm 2021, Wuling Mini EV bán ra hơn 424.000 xe, trở thành "gà đẻ trứng vàng" và chìa khóa thành công của liên doanh SGMW.

Ngay từ tháng 1/2021, Wuling Mini EV đánh bại Model 3 của Tesla, trở thành xe điện bán chạy nhất thế giới trong tháng. "Tháng 9/2021, Wuling Mini EV tiếp tục bùng nổ thị trường Trung Quốc khi bán được đến 1.800 xe/ngày, tương đương cứ 20 giây lại có một chiếc xe được bán ra", đại diện hãng tại Việt Nam cho biết. "Như vậy, mẫu xe điện cỡ nhỏ của SGMW liên tục lập kỷ lục tại thị trường ôtô trong nước và quốc tế".

Mẫu xe điện cỡ nhỏ có thiết kế độc đáo, không gian nội thất với 4 chỗ ngồi.

Đến năm 2022, thời điểm phục hồi của ngành công nghiệp ôtô, Wuling Mini EV đạt doanh số 443.400 chiếc, giữ vị trí thứ 3 trong top 10 xe điện bán chạy nhất thế giới, đồng thời giữ vị trí đầu bảng trong phân khúc ôtô điện mini. Năm 2023, mẫu xe này tiếp tục nằm top 10 bán chạy nhất, đứng sau Tesla và BYD. Trong phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ, Wuling Mini EV vẫn là mẫu xe bán chạy nhất với doanh số 237.919 chiếc trong năm 2023.

Sau thành công của Mini EV, từ giữa năm 2022 đã có nhiều hãng nhảy vào phân khúc này, với những cái tên mới như: Changan Lumin, BYD, Geely Panda Mini hay Chery QQ Ice Cream... Tuy nhiên, Wuling Mini EV vẫn chiếm ngôi đầu, dù vấp phải cạnh tranh từ hàng chục mẫu xe điện mini của nhiều hãng khác. Theo công bố từ SGMW lấy nguồn từ nền tảng Car Yiche, Wuling Mini EV bán chạy nhất phân khúc trong tháng 2 tại Trung Quốc, doanh số lũy kế vượt 1,2 triệu chiếc bán ra toàn cầu.

Sức hút của Wuling Mini EV

Trong những năm qua, Wuling Mini EV thường nằm trong danh sách các mẫu xe điện bán chạy nhất toàn cầu. Mẫu xe này được nghiên cứu và phát triển bởi liên doanh SGMW, đạt chứng nhận an toàn cấp bởi CNAS (Dịch vụ Công nhận Quốc gia Trung Quốc về Đánh giá Sự phù hợp) khi vượt qua các hạng mục kiểm tra "Bảo vệ hành khách khi ôtô va chạm trực diện" và "Yêu cầu an toàn đối với xe điện sau va chạm", theo công bố của hãng. Các trang bị an toàn khác gồm khung thép cường độ cao, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD...

Wuling Mini EV có nhiều tùy chọn màu ngoại thất cá tính.

Mẫu xe gây ấn tượng bởi thiết kế nhỏ gọn, hai cửa, 4 chỗ ngồi và đa dạng tùy chọn màu sắc. Chiều dài tổng thể chưa đến 3 m, bán kính vòng quay 4,2 m giúp xe có thể luồn lách trong các ngõ nhỏ hoặc quay đầu trong phố đông. Hàng ghế sau có thể gập lại để tăng thể tích chứa đồ, được hãng hướng đến nhóm người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị.

"Một trong những lý do khiến Wuling Mini EV nhận được nhiều sự ủng hộ của người dùng quốc tế nhờ giá bán hấp dẫn và chi phí vận hành tiết kiệm", đại diện TMT Motors, nhà phân phối Wuling Mini EV tại Việt Nam nói. "Tính theo giá điện tại Việt Nam, chi phí sạc điện chưa đến 300.000 đồng/tháng, bằng 70% so với chi phí đổ xăng xe máy phổ thông".

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này có giá bán từ 239 triệu đồng, khả năng sạc đầy pin từ 6,5 – 9 tiếng bằng nguồn điện 220V.

Hội An

Ảnh: TMT Motor