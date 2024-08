Wuling Mini EV giảm giá về dưới 200 triệu đồng

Giá bán lẻ của Mini EV bản LV2 giảm còn 197 triệu (tầm hoạt động 120 km) và 231 triệu đồng (tầm hoạt động 170 km), từ đầu tháng 8.

TMT Motors, nhà phân phối thương hiệu Wuling tại Việt Nam công bố giá bán mới cho mẫu xe điện mini EV lắp ráp trong nước. Từ 5/8, Wuling Mini EV các bản nâng cao LV2 có giá bán mới 197 triệu đồng (lắp pin 9,6 kWh - tầm hoạt động 120 km) và 231 triệu đồng (lắp pin 13,9 kWh - tầm hoạt động 170 km). So với trước, giá bán hai bản này giảm lần lượt 58 triệu và 48 triệu đồng.

Về nguyên nhân giảm giá bán lẻ, đơn vị phân phối cho biết đã lên kế hoạch cho việc này từ trước. Trong khi các đại lý nói rằng, hãng giảm giá để gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường khi VinFast VF 3 đang giao những mẫu đầu tiên đến khách hàng.

Mẫu Wuling Mini EV trong sự kiện ra mắt tại TP HCM hồi tháng cuối tháng 6/2023. Ảnh: Phạm Trung

Lần điều chỉnh giá của nhà phân phối Wuling không đề cập đến hai bản tiêu chuẩn LV1. "Hiện nhà máy ngưng sản xuất Wuling Mini EV LV1. Tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường trong thời gian tới, công ty cân nhắc sản xuất lại phiên bản này", ông Sơn Lâm, trưởng phòng truyền thông TMT Motors, cho biết.

Trước đó hồi tháng 5, các đại lý phân phối xe Wuling đã giảm giá mạnh cho Mini EV, khoảng 40-45 triệu đồng, đưa giá xe xuống dưới 200 triệu đồng. Lúc đó, các bản LV1 tiêu chuẩn vẫn còn hàng.

Tại đại lý, phiên bản LV1 (pin 9,6 kWh) của Wuling mini EV hiện đã hết hàng. Trong khi các bản LV1 (pin 13,9 kWh) còn số lượng hạn chế.

Với giá bán mới từ 197 triệu đồng, Wuling Mini EV tiếp tục là mẫu ôtô con có giá rẻ nhất thị trường Việt Nam. Những mẫu Mini EV bán ra đều kèm pin.

Giá Wuling Mini EV bản đắt nhất 231 triệu thấp hơn so với VinFast VF 3 với giá bán 240 triệu (thuê pin) và 322 triệu đồng (kèm pin). Tuy vậy, nếu so sánh chi tiết, hai mẫu xe ở hai đoạn thị trường khác nhau, chỉ gần nhau về giá. VF 3 có kích thước lớn hơn, pin lớn hơn, hiệu suất môtơ lớn hơn, tầm hoạt động cũng lớn hơn so với đối thủ thuộc liên doanh Trung Quốc - Mỹ.

Sự xuất hiện của VF 3 khiến phân khúc xe siêu nhỏ không còn là đất diễn riêng của Mini EV, và mẫu xe Việt Nam thậm chí còn giúp nhiều khách hàng biết tới mẫu xe Trung Quốc nhiều hơn, bởi sự chú ý về một phân khúc mới.

Nhà phân phối Wuling từng đặt mục tiêu bán hơn 5.000 xe điện Mini EV trong 2023 nhưng thị trường đón nhận không tích cực, doanh số thực tế chỉ gần 600 xe. Đến 2024, mục tiêu của hãng giảm xuống còn hơn 1.000 chiếc. Hiện mẫu xe của VinFast có khoảng 27.000 đơn hàng đặt trước.

Thành Nhạn