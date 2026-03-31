Wuling Hongguang Mini EV - xe điện mỗi năm làm mới một lần

Trung QuốcRa mắt năm 2020, mẫu xe điện cỡ nhỏ đã được làm mới lần thứ 4 và có doanh số cộng dồn hơn 1,9 triệu chiếc.

Những lần nâng cấp lớn liên tục của Hongguang Mini EV cho thấy tốc độ phát triển của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc. Tuy nhiên, tốc độ nâng cấp của Wuling dành cho mẫu xe điện mini chỉ trong 6 năm là một thành tích ấn tượng.

Phiên bản mới nhất này tập trung vào cải tiến thiết kế ngoại thất với vẻ ngoài mềm mại, gần như hình khối của một viên đường, đồng thời nâng cấp nội thất với công nghệ cải tiến và cabin trau chuốt hơn. Phạm vi hoạt động cũng tăng lên.

Được sản xuất bởi sự hợp tác giữa SAIC, GM và Wuling, mẫu xe điện cỡ nhỏ đã âm thầm gặt hái thành công tại Trung Quốc, với doanh số tích lũy vượt quá 1,9 triệu chiếc vào cuối năm 2025. Phiên bản này tiếp tục mở rộng sức hấp dẫn với thiết kế 4 cửa thực dụng hơn, với kiểu dáng thân xe lần đầu tiên được giới thiệu vào cuối năm 2024.

Điểm nổi bật là phần đầu xe mới với thiết kế thẳng đứng hơn, mang đến vẻ ngoài gần giống như một món đồ chơi. Đèn pha và đèn hậu LED tròn nối liền bởi một dải crôm. Hình dáng tổng thể vẫn quen thuộc, nhưng mọi chi tiết đều được thiết kế lại và kết hợp với bảng màu tươi sáng hơn.

Hongguang Mini EV bản 4 cửa có chiều dài 3.268 mm, chỉ dài hơn 12 mm so với trước đây, trong khi vẫn giữ nguyên chiều dài cơ sở 2.190 mm. Phiên bản hai cửa nhỏ gọn hơn, với chiều dài 3.064 mm và chiều dài cơ sở 2.010 mm.

Nội thất trông quen thuộc, nhưng bảng điều khiển đã được thiết kế lại với màn hình cảm ứng thông tin giải trí lớn hơn, 10,1 inch, và các cửa gió điều hòa mỏng hơn. Hơn nữa, các nút điều khiển điều hòa vật lý bị loại bỏ hoàn toàn, và cần số gắn trên cột lái giúp tạo thêm không gian giữa hai ghế trước.

Màn hình trung tâm có giao diện người dùng mới và hỗ trợ menu điều khiển thả xuống. Hệ thống bao gồm 4 chế độ cài đặt sẵn: nghỉ ngơi, cắm trại, mưa/tuyết và chế độ thú cưng.

Hệ thống thông tin giải trí dự kiến hỗ trợ Apple CarPlay, Huawei HiCar và CarLink thông qua cập nhật qua mạng. Xe cũng bao gồm chức năng mở khóa và khởi động không cần chìa khóa.

Khoang hành lý có dung tích 170 lít khi các ghế được dựng lên, mở rộng lên 838 lít khi gập hàng ghế sau. Hãng cũng tuyên bố có 20 ngăn chứa đồ riêng biệt trong cabin, giúp bù đắp cho kích thước khiêm tốn của Mini trong sử dụng hàng ngày.

Các tính năng an toàn với túi khí kép phía trước và hệ thống kiểm soát ổn định điện tử. Hệ thống treo bao gồm hệ thống độc lập MacPherson phía trước và hệ thống treo ba liên kết không độc lập phía sau, với phanh đĩa cả trước và sau.

Mọi phiên bản đều sử dụng môtơ điện đặt phía sau, cho công suất chỉ 40 mã lực và mô-men xoắn 85 Nm, giống mẫu xe tiền nhiệm. Hiệu năng vẫn ở mức khiêm tốn với tốc độ tối đa giới hạn ở 101 km/h.

Người mua có thể lựa chọn hai gói pin. Phiên bản cơ bản sử dụng pin 16,2 kWh, cho phạm vi hoạt động 205 km theo chế độ CLTC. Nâng cấp lên pin 25,1 kWh, con số đó tăng lên 301 km. Trong cả hai trường hợp, sạc 30%-80% mất khoảng 35 phút, giúp thời gian chờ tương đối ngắn đối với một chiếc xe điện tập trung vào đô thị.

Wuling Hongguang 2026 bản 4 cửa đã được bán tại Trung Quốc, với giá khởi điểm 44.800 nhân dân tệ (6.500 USD) và lên đến 55.800 nhân dân tệ (8.100 USD) cho phiên bản cao cấp nhất với pin dung lượng lớn hơn. Nếu tính cả các khoản trợ cấp đổi xe hiện tại, giá khởi điểm sẽ giảm xuống còn 42.800 nhân dân tệ (6.200 USD), củng cố vị thế của nó như một trong những mẫu xe điện dễ tiếp cận nhất trên thị trường.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)