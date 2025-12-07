Wuling Hongguang Mini EV sửa thiết kế, tăng kích thước

Trung QuốcMẫu xe điện cỡ nhỏ bán chạy hàng đầu được làm mới thiết kế, tăng kích thước, áp dụng cho cả bản 2 và 4 cửa.

Hongguang Mini EV bản mới được đăng ký với 6 biến thể, chuẩn hóa thiết kế ngoại thất cho cả cấu hình 2 cửa và 4 cửa. Thay đổi nhấn mạnh sự tập trung của Wuling vào phân khúc xe điện cỡ nhỏ, vốn đã thống trị doanh số trong nước trong nhiều năm liên tiếp.

Hình ảnh và thông số kỹ thuật từ hồ sơ của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cho thấy thay đổi dễ thấy nhất trên Mini EV mới là việc sử dụng đèn pha tròn, kết hợp nóc màu đen. Đèn hậu cũng tròn, tạo nên một tổng thể thống nhất, khác biệt so với mẫu xe hiện tại. Kiểu dáng được sửa đổi áp dụng đồng đều cho cả hai kiểu thân xe, cho thấy Wuling đang thống nhất ngôn ngữ thiết kế trên toàn bộ dòng Mini EV.

Hongguan Mini EV bản nâng cấp với đèn pha tròn. Ảnh: Wuling

Phiên bản 4 cửa của Mini EV nâng cấp có chiều dài 3.268 mm, rộng 1.520 mm và cao 1.575 mm. Thông số này tăng nhẹ về chiều dài và rộng so với mẫu xe hiện hành, với kích thước 3.256 x 1.510 x 1.578 mm. Chiều dài cơ sở giữ nguyên ở mức 2.190 mm.

Phiên bản hai cửa có chiều dài 3.043 mm, rộng 1.520 mm và cao 1.590 mm, so với kích thước 3.064 x 1.493 x 1.614 mm của mẫu xe hai cửa hiện nay. Chiều dài cơ sở 1.965 mm, giảm so với 2.010 mm trước đây.

Thông số kỹ thuật hệ truyền động vẫn như mẫu xe 4 cửa hiện tại. Mini EV trang bị môtơ điện 30 kW, duy trì công suất và hiệu suất đã có. Không có thông tin cập nhật về dung lượng pin hoặc phạm vi lái xe trong hồ sơ nộp lên MIIT.

Đèn hậu cũng tròn với thanh ngang kết nối hai bên. Ảnh: Wuling

Xe điện Wuling Hongguang lần đầu tiên ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 7/2020. Hiện dòng xe này bao gồm cả phiên bản 2 cửa và 4 cửa, với thiết kế cho việc di chuyển trong đô thị. Tất cả các phiên bản đều sử dụng môtơ điện dẫn động cầu sau 30 kW với pin LFP, cho phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC là 205 km, trong khi các bộ pin dung lượng cao hơn có thể mở rộng phạm vi hoạt động lên đến 301 km.

Các phiên bản có giá dao động 38.800 nhân dân tệ (khoảng 5.470 USD) đến 55.800 nhân dân tệ (khoảng 7.860 USD), mang đến nhiều lựa chọn cho các mức ngân sách và nhu cầu khác nhau. Sự kết hợp giữa kích thước nhỏ gọn, thiết kế tiện dụng và giá cả phải chăng đã giúp Mini EV duy trì vị thế là mẫu xe điện cỡ nhỏ bán chạy nhất Trung Quốc. Các đối thủ tại Trung Quốc có thể kể đến Chery QQ Ice Cream, Baojun E200 và Ora Black Cat.

Wuling Hongguang Mini EV tại Việt Nam. Ảnh: Lương Dũng

Tại Việt Nam, Wuling Hongguang Mini EV hiện bán ra từ 2023, mức giá từ 197 triệu đồng cho bản pin 9,6 kW, và từ 231 triệu đồng cho bản pin 13,9 kW. Xe chỉ có bản 2 cửa.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)