Wuling Binguo S - xe điện gầm cao giá rẻ ra mắt

Mẫu xe điện gầm cao cỡ nhỏ bán 4 phiên bản, lắp pin 31,9-41,9 kWh, phạm vi hoạt động 325-430 km, giá 9.400-11.300 USD.

Liên doanh hãng xe Trung Quốc SGMW (SAIC-GM-Wuling) giới thiệu Wuling Binguo S - mẫu xe điện gầm cao cỡ nhỏ cho thị trường nội địa, mở rộng thêm cho dòng sản phẩm Binguo. Tân binh Binguo S định vị cao hơn Binguo hatchback.

Binguo S (hay có tên gọi khác là Bingo ở một số thị trường) bán ra 4 phiên bản, gồm Base Model giá 9.400 USD, Mid Model giá 9.800 USD, bản High Model giá 10.800 USD và Top Model giá 11.300 USD. Tùy chọn hai gói pin 31,9 kWh hoặc 41,9 kWh, tương ứng với phạm vi hoạt động 325 km hoặc 430 km mỗi lần sạc đầy. Pin hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30-80% trong 35 phút.

Mẫu xe mới của Wuling sở hữu thiết kế với những đường nét mềm mại và bo tròn đặc trưng dòng Binguo. Xe có lưới tản nhiệt dạng kín, đặc trưng xe điện. Cụm đèn pha đa giác, tích hợp đèn ban ngày LED hình chữ C. Trong khi cụm đèn hậu LED nổi bật với dạng thấu kính mỏng. Cánh gió thể thao.

Binguo S sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.265 x 1.785 x 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.610 mm. Kích thước này nhỉnh hơn Toyota Raize và nhỏ hơn Kia Seltos. Xe có nhiều lựa chọn màu ngoại thất. Bộ vành 16 inch.

Nội thất thiết kế tối giản, hai tông màu là trắng-nâu. Xe trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,8 inch. Vô-lăng thiết kế 3 chấu, cần số gắn phía sau. Ghế lái chỉnh điện và ghế trước có sưởi, điều hòa tự động. Màn hình giải trí tích hợp nền tảng AI Lingyu mới nhất của Wuling, hỗ trợ Hicar, Carlink và CarPlay. Xe có sạc điện thoại không dây.

Binguo S trang bị một môtơ điện ở cầu trước, công suất 100 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm.

Tại Trung Quốc, Wuling Binguo S cạnh tranh với đối thủ Geely Xingyuan giá 9.700 USD, BYD Dolphin giá 14.100 USD và MG MG4 mới.

Minh Vũ