WTO nâng mạnh dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu

WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại hàng hóa toàn cầu năm nay lên 2,4% từ mức 0,9% đưa ra hồi tháng 8.

Trước khi nâng dự báo từ 0,9% lên 2,4%, hồi tháng 4, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từng cho rằng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2025 sẽ giảm 0,2%.

Lý giải quyết định điều chỉnh, Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết phản ứng chừng mực của các nước trước thay đổi thuế quan của Mỹ, tiềm năng tăng trưởng từ AI và mở rộng giao thương giữa các nền kinh tế đang phát triển giúp cải thiện tình hình. Nửa đầu năm, thương mại giữa các nền kinh tế đang phát triển tăng 8% so với cùng kỳ 2024. Nếu không tính Trung Quốc, mức tăng vào khoảng 9%, theo WTO.

Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala trả lời báo chí ngày 15/2/2021. Ảnh: Reuters

Theo bà Okonjo-Iweala, thương mại toàn cầu cho thấy khả năng chống chịu tốt, nhờ các nhà nhập khẩu đẩy mạnh mua hàng trước các đợt tăng thuế. Hàng tồn kho tại Mỹ hiện ở mức cao kỷ lục tính theo USD. Cùng với đó, nhập khẩu của Bắc Mỹ tăng 13,2% , chủ yếu nhờ dược phẩm và kim loại quý như vàng.

Tăng trưởng còn được thúc đẩy bởi "nhu cầu bùng nổ" với sản phẩm liên quan đến AI, vốn đang dẫn dắt làn sóng đầu tư. Theo WTO, 42% tăng trưởng thương mại toàn cầu năm nay đến từ hàng hóa liên quan đến AI.

Dù vậy, dự báo mới nhất vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 2,8% đạt được vào 2024. Năm nay, châu Á và châu Phi dự kiến mở rộng xuất khẩu nhanh nhất, trong khi châu Âu chậm lại và Bắc Mỹ giảm.

Với 2026, WTO hạ dự báo từ 1,8% xuống 0,5%. Theo bà Okonjo-Iweala, tác động từ các biện pháp thuế quan của ông Trump sẽ đến rõ hơn những tháng tới và đặc biệt là sang năm. "Triển vọng cho năm tới ảm đạm hơn. Tôi rất lo ngại", bà Ngozi Okonjo-Iweala phát biểu tại Geneva hôm 7/10. Ngoài ra, xuất khẩu dịch vụ được dự báo tăng lần lượt 4,6% và 4,4% cho năm nay và năm sau.

Phiên An (theo AP, Reuters)