Wright: 'Nhiều người sợ hãi vì tài năng của Bellingham'

AnhTheo cựu tiền đạo Ian Wright, phe chỉ trích đang ghen ghét và sợ hãi vì tài năng của một cầu thủ da màu như Jude Bellingham.

"Tài năng và nguồn cảm hứng mà một cầu thủ như Bellingham mang lại đang khiến một số người sợ hãi", cựu tiền đạo da màu Ian Wright nói trên podcast Stick to Football ngày 20/11. "Họ chưa sẵn sàng cho một siêu sao da màu như cậu ấy. Đối với họ, những gì Bellingham thể hiện là quá kiêu ngạo".

Wright cũng cho rằng mọi người có xu hướng thích một cầu thủ da màu như N'Golo Kante, tiền vệ tuyển thủ Pháp luôn khiêm tốn và tập trung vào công việc, còn những cầu thủ cá tính như Paul Pogba hay Bellingham thường gây dị ứng cho một bộ phận công chúng.

"Họ không thể chạm tới Bellingham", cựu tiền đạo của Arsenal và tuyển Anh nói thêm. "Và khi tuyển Anh vượt qua vòng loại World Cup một cách dễ dàng, họ cố làm điều gì đó để thêm vào câu chuyện".

Jude Bellingham tỏ thái độ khi bị thay ra ở phút 84 trận Anh thắng Albania 2-0 ở vòng loại World Cup hôm 16/11. Ảnh: Sky Sports

Quan điểm của Wright được đưa ra giữa lúc Bellingham chịu chỉ trích ngày càng dâng cao từ truyền thông và một bộ phận CĐV. Trước đó, tiền vệ 22 tuổi gây tranh cãi với thái độ cáu kỉnh khi bị thay ra ở phút 84 trận Anh thắng Albania hôm 16/11 tại vòng loại World Cup 2026. Về chuyện này, HLV tuyển Anh Thomas Tuchel cũng thẳng thắn nhắc nhở Bellingham rằng anh phải tuân thủ sự chỉ đạo, thay đổi thái độ và dành sự tôn trọng cho các đồng đội vào sân.

Mối quan hệ giữa Tuchel và Bellingham vốn không êm đẹp. Hồi tháng 6, nhà cầm quân người Đức từng nói về quan điểm trái chiều giữa ông và mẹ: "Nhiều hành vi của Bellinghame có thể gây tranh cãi. Tôi thấy điều này qua gia đình mình, đặc biệt là mẹ tôi. Đôi lúc, bạn thấy Bellingham giận dữ, và nó khiến mẹ tôi cảm thấy ghê tởm".

Không lâu sau đó, Tuchel đã công khai xin lỗi Bellingham, thừa nhận dùng từ không thích hợp và khẳng định không có ý đồ gì.

Dưới sự dẫn dắt của Tuchel, Anh vượt qua vòng loại World Cup 2026 một cách hoàn hảo, khi thắng cả tám trận ở bảng K, ghi 22 bàn và không để lọt lưới lần nào. Họ hơn đội xếp thứ hai là Albania đến 10 điểm.

Bellingham trở thành trụ cột tuyển Anh từ trước khi Tuchel được bổ nhiệm. Tại Euro 2024, anh đóng vai trò nhạc trưởng, chơi cả bảy trận, ghi hai bàn, kiến tạo một và đưa "Tam Sư" vào chung kết. Tiền vệ của Real Madrid cũng có mặt trong đội hình vào chung kết Euro 2021 và tứ kết World Cup 2022.

Với Real, Bellingham giành Champions League và La Liga 2023-2024. Ba năm gần nhất, anh đều vào danh sách 30 ứng cử viên Quả Bóng Vàng, trong đó thành tích tốt nhất là vị trí thứ ba năm 2024.

Thanh Quý (theo ESPN, podcast)