WPP Media nêu cách định hình xu hướng 'quảng cáo influencer'

Xu hướng quảng cáo qua người ảnh hưởng là cách để thương hiệu quản trị hình ảnh giữa làn sóng nội dung video ngắn phát triển mạnh, theo Giám đốc tiếp thị WPP Media.

Phân tích được nêu bởi bà Hà Trần, Giám đốc giải pháp Influencer WPP Media Việt Nam tại sự kiện Vietnam iContent 2025 ngày 29/11. Bà Hà Trần cho biết tiếp thị người ảnh hưởng (Influencer Marketing) những năm qua cho thấy sự hiệu quả ở đa khía cạnh. 97% nhà quảng cáo khẳng định tiếp thị người ảnh hưởng hiệu quả. Trong khi 59% cho biết họ sẽ tăng ngân sách KOL/KOC để quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Bà Hà Trần cho biết WPP Media chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Tùng

Trước đó, thống kê từ đơn vị này cho thấy các nền tảng như TikTok, YouTube Shorts, Facebook, Shopee Live hay TikTok Shop đã tạo điều kiện cho video ngắn và mua sắm qua livestream phát triển vượt trội. Người tiêu dùng vừa giải trí, vừa khám phá sản phẩm, vừa mua sắm trong cùng một hành trình liền mạch. Việc tương tác trực tiếp với influencer qua các chương trình phát sóng trực tiếp, flash deal hay mini game không chỉ tăng tính xác thực mà còn thúc đẩy quyết định mua nhanh hơn.

Bà phân tích, sự phát triển bùng nổ của Internet tại Việt Nam tạo cú huých mạnh mẽ cho xu hướng influencer marketing. Đầu năm 2025, khoảng 79,8 triệu người Việt dùng Internet, tương đương 78,8% tổng dân số. Trong đó có gần 76,2 triệu tài khoản mạng xã hội được sử dụng thường xuyên. Trung bình người Việt dành hàng giờ mỗi ngày cho các nền tảng số, khiến mạng xã hội trở thành không gian chính để tiếp cận thông tin, giải trí và mua sắm.

Phân tích từ WPP Media dựa trên hệ thống đánh giá của công cụ Brand.AI (nền tảng phân tích và tối ưu chiến dịch Influencer Marketing do WPP Media phát triển), TikTok đóng góp hơn 60% tổng lượt tương tác từ nội dung tài trợ trong năm 2024. Hơn 80% chiến dịch của WPP Media cùng năm sử dụng video ngắn nhờ khả năng chuyển đổi nhanh, chi phí tối ưu và mức độ lan tỏa cao.

Giám đốc giải pháp Influencer, WPP Media Việt Nam chia sẻ về trách nhiệm của nhà sáng tạo nội dung. Ảnh: Quỳnh Tùng

Trong hệ sinh thái số đó, influencer trở thành cầu nối quan trọng giữa thương hiệu và người tiêu dùng, nhờ khả năng kể chuyện gắn liền văn hóa, vùng miền, thói quen và ngữ cảnh bản địa. Họ không chỉ truyền tải thông điệp mà còn tạo ra trải nghiệm thương hiệu sống động, tăng mức độ tin tưởng và gắn kết cộng đồng.

Là thành viên của tập đoàn WPP, một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới với hơn 40.000 chuyên gia tại hơn 80 thị trường, WPP Media mang đến giải pháp kết hợp giữa media, dữ liệu, công nghệ và influencer marketing. Có mặt tại Việt Nam hơn 20 năm, đơn vị đã đồng hành cùng nhiều thương hiệu lớn triển khai chiến dịch truyền thông tích hợp, từ nền tảng truyền thống đến digital và influencer marketing, góp phần nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu.

Theo đại diện WPP Media, an toàn thương hiệu (brand safety) và tính minh bạch luôn được đặt lên hàng đầu. Trước những thách thức như lượng người theo dõi ảo, tương tác không thật hay quảng cáo thiếu minh bạch, WPP Media triển khai nhiều biện pháp như whitelisting (chọn lọc nội dung và kênh hiển thị), checklist "Know your campaign" (kiểm tra chiến dịch thương hiệu) để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời phát triển hệ thống đánh giá influencer tích hợp công nghệ, giúp thương hiệu lựa chọn đối tác phù hợp và đáng tin cậy.

Bà Hà Trần chỉ ra trách nhiệm của creator rất quan trọng, bao gồm: tuân thủ quy định (pháp luật, minh bạch thông tin); đúng định hướng, giá trị; quy trình làm việc chuyên nghiệp; và đảm bảo tính chân thực, tôn trọng khán giả.

"WPP Media sẽ đóng vai trò cầu nối để xây dựng mối quan hệ bền vững giữa nhà sáng tạo nội dung và thương hiệu, đảm bảo chiến dịch diễn ra hiệu quả, an toàn. Đơn vị còn có bộ quy chuẩn đánh giá đối tác bao gồm lựa chọn đối tác cẩn thận, triển khai kế hoạch truyền thông và cam kết phạm vi công việc", bà Hà cho biết.

Để góp phần giải quyết vấn đề, WPP Media giới thiệu giải pháp Brand.AI cho phép xác thực người theo dõi, lọc tương tác ảo, đo lường mức độ tương tác thực tế và phân tích nhóm khách hàng mục tiêu theo độ tuổi, giới tính, khu vực, hành vi tiêu dùng, sở thích. Từ đó, thương hiệu có thể tối ưu nội dung và lựa chọn influencer phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận.

Nhờ ứng dụng công nghệ này, các chiến dịch influencer marketing do WPP Media triển khai tại Việt Nam đạt sự cân bằng giữa sáng tạo, minh bạch và hiệu quả, đồng thời duy trì uy tín thương hiệu và trải nghiệm tích cực cho người tiêu dùng.

Bà Hà Trần đưa ra cam kết là cầu nối giữa thương hiệu và người ảnh hưởng, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, an toàn nội dung và tuân thủ các quy định pháp luật. Mục tiêu là giúp các chiến dịch vừa sáng tạo, vừa hiệu quả, bảo vệ uy tín thương hiệu và trải nghiệm người tiêu dùng.

Với định hướng kết hợp công nghệ cùng chuẩn mực an toàn thương hiệu, WPP Media tiếp tục dẫn đầu xu hướng influencer marketing tại Việt Nam, góp phần định hình tương lai của ngành truyền thông trong kỷ nguyên số.

(Nguồn: WPP Media)