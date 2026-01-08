World Cup 2026 quét cơ thể cầu thủ để bắt việt vị

Toàn bộ 1.248 cầu thủ tham dự World Cup 2026 sẽ được FIFA quét cơ thể để tạo các avatar 3D tích hợp trí tuệ nhân tạo AI, phục vụ công nghệ việt vị bán tự động (SAOT).

Theo công bố của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Hội chợ Điện tử Tiêu dùng CES ở Las Vegas ngày 7/1, mỗi cầu thủ dự World Cup 2026 sẽ sở hữu một avatar AI phản ánh chính xác kích thước và hình thể thực tế. Những mô hình này sẽ được sử dụng trực tiếp trong quá trình VAR phân tích và đưa ra các quyết định việt vị.

Infantino mô tả World Cup 2026 - diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico với 104 trận đấu - là "màn trình diễn vĩ đại nhất từng có trên hành tinh". Ông cho biết các avatar AI sẽ đảm bảo độ chính xác cao hơn trong những tình huống việt vị gây tranh cãi.

"Các avatar 3D tích hợp AI sẽ giúp nhận diện và theo dõi cầu thủ một cách chính xác", Infantino nói. "Đây là bước tiến lớn của công nghệ việt vị bán tự động, mang lại hình ảnh rõ ràng hơn, quyết định nhanh hơn và giúp mọi người dễ hiểu hơn".

Các avatar AI phục vụ VAR của FIFA sẽ được sử dụng tại World Cup mùa hè này. Ảnh: FIFA

Công nghệ việt vị bán tự động hiện là phiên bản nâng cấp của quy trình hỗ trợ VAR, tự động hóa nhiều khâu then chốt trong việc xác định việt vị. Tại Ngoại hạng Anh, SAOT sử dụng khoảng 30 camera để xác định vị trí bóng và theo dõi tới 10.000 điểm dữ liệu trên cơ thể cầu thủ. Tuy nhiên, các mô hình đồ họa hiện tại chưa phản ánh chính xác kích thước thật của từng người.

FIFA tin rằng việc bổ sung các avatar cá nhân hóa sẽ giúp tăng độ chính xác và tốc độ ra quyết định, đặc biệt trong những tình huống cầu thủ di chuyển nhanh hoặc bị che khuất. Hệ thống mới cho phép theo dõi cầu thủ đáng tin cậy hơn trong các pha bóng phức tạp.

Việc áp dụng kích thước riêng của từng cầu thủ cũng đồng nghĩa các quyết định việt vị sẽ được cá nhân hóa chưa từng có. Điều này làm dấy lên câu hỏi thú vị với người hâm mộ: liệu một cầu thủ cao 1,95 m như Erling Haaland có dễ rơi vào thế việt vị hơn Lionel Messi, người chỉ cao 1,70 m?

Theo FIFA, toàn bộ cầu thủ sẽ được quét trước giải đấu để tạo mô hình 3D. Mỗi lần quét chỉ mất khoảng một giây nhưng có thể ghi lại "kích thước các bộ phận cơ thể với độ chính xác rất cao". Các mô hình này sẽ được VAR sử dụng khi tính toán việt vị bằng SAOT, đồng thời tích hợp vào truyền hình để các quyết định được hiển thị chân thực và hấp dẫn hơn với khán giả trên sân lẫn người xem toàn cầu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) và Chủ tịch kiêm CEO Lenovo Yang Yuanqing tại sự kiện Lenovo Tech World 2026. Ảnh: FIFA

Cũng trong dịp này, FIFA công bố mở rộng hợp tác với đối tác công nghệ Lenovo, gồm việc ra mắt nền tảng dữ liệu mới mang tên Football AI Pro. Nền tảng này sẽ được cung cấp cho tất cả các đội tuyển dự World Cup, nhằm giúp san bằng khoảng cách giữa các nền bóng đá giàu và nghèo trong bối cảnh bóng đá ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu. Ngoài ra, một phiên bản đặc biệt của điện thoại Motorola Razr - thương hiệu thuộc Lenovo - cũng sẽ được phát hành cho World Cup.

Infantino khẳng định: "World Cup 2026 sẽ là sự kiện vĩ đại nhất hành tinh. Bảy triệu người sẽ đến sân xem 104 trận đấu - tương đương 104 trận Super Bowl. Hàng chục triệu người sẽ đổ về Bắc Mỹ, sáu tỷ người theo dõi qua màn hình, và cả thế giới sẽ như ngừng lại".

2026 là kỳ thứ 23 của World Cup, kể từ kỳ đầu tiên tại Uruguay năm 1930. Với 48 đội góp mặt, sẽ có 104 trận đấu diễn ra tại Mỹ - Mexico - Canada hè năm nay, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Ở kỳ gần nhất tại Qatar năm 2022, chỉ có 64 trận đấu.

Các đội tuyển đã giành suất dự VCK: Mỹ, Mexico, Canada, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức, Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia, Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Nam Phi, Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand.

Còn 6 suất chưa xác định cho đến tháng Ba. Với play-off vòng loại châu Âu, 16 đội sẽ cạnh tranh 4 vé, trong đó có những ứng viên như Italy, Xứ Wales, Thụy Điển, Ba Lan, Đan Mạch hay Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi tại vòng loại liên lục địa, CHDC Congo và Iraq là những hạt giống, sẽ chờ đối thủ có thể là Jamaica, New Caledonia hoặc Bolivia, Suriname ở trận quyết định.

Hồng Duy (theo The Guardian)