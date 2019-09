Malaysia thua ngược UAE

Malaysia 1-2 UAE

Bàn thắng: Syafiq 1' - Ali Mabkhout 43', 75'.

Đúng như tuyên bố trước trận của HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia nhập cuộc đầy tự tin. Hiệu ứng này bắt nguồn từ chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 3-2 ngay trên sân của Indonesia ở lượt trận đầu tiên cách đây năm nay, cộng với việc được trở về thi đấu trên sân nhà. Thậm chí, ngay ở giây thú 35 họ đã mở được tỷ số nhờ pha bật cao đánh đầu của Syafiq vào giữa khung thành UAE, từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội.

Có bàn thắng sớm, Malaysia thêm phần kích thích. Họ có thể đã nhân đôi cách biệt nếu biết cách chắt chiu cơ hội. Ở phút 17 và 24, lần lượt Syafiq và Talaha sút ra ngoài từ vị trí thuận lợi.

Malaysia dẫn bàn trước đối thủ khó chơi. Ảnh: Reuters.

25 phút đầu thực sự là khoảng thời gian mà UAE phải chịu đựng. Hình ảnh này khác hẳn so với kỷ niệm đẹp bốn năm trước, khi họ thắng Malaysia chung cuộc 12-1. Một phần lý do khiến UAE khởi đầu kém có thể là vì bàn thua sớm. Hơn nữa, việc thi đấu trước hàng vạn khán giả Malaysia cũng là một thách thức không nhỏ. Đây mới là trận đầu tiên của họ ở bảng G, do lượt đầu được nghỉ.

Tuy nhiên, việc Malaysia phung phí các cơ hội khiến hy vọng có điểm của UAE không bị cạn kiệt. Và từ cuối hiệp một, họ bắt đầu thể hiện bản lĩnh của một đội bóng mạnh. Bằng những pha xử lý đơn giản, nhưng kỹ thuật và hiệu quả đội bóng Tây Á dần tiếp cận được vòng cấm đội chủ nhà.

Từ một tình huống tấn công như vậy, UAE gỡ 1-1 ở phút 43. Sau khi đón quả tạt từ cánh phải, Ali Mabkhout bật cao đánh đầu ghi bàn.

Ali Mabkhout là một cầu thủ toàn diện của UAE.

Đây là một bước ngoặt của trận đấu. Sau giờ nghỉ, khi đã lấy lại hoàn toàn tự tin, đội khách thực sự làm chủ thế trận. Malaysia không còn dám dâng cao, nhất là khi những đường lên bóng thường bị hóa giải một cách dễ dàng.

Sau khi liên tục tạo được cơ hội và kéo dãn hàng thủ Malaysia, phút 75 UAE nhận thành quả. Tận dụng việc hai hậu vệ Malaysia không kịp truy cản một pha phản công, Ali Mabkhout thoát xuống đánh bại thủ môn Khalid Essa trong thế đối mặt.

Việc để thua khi thời gian đá chính còn chừng 15 phút khiến Malaysia không kịp trở tay. Nỗ lực lớn nhất của họ trong khoảng thời gian còn lại là cú sút chéo góc của Safawi khiến bóng dội cột. Trong những tình huống còn lại, Malaysia không có đủ sự sắc bén để đánh bại hàng thủ UAE.

UAE chơi đơn giản, nhưng kỹ thuật và rất hiệu quả.

Trận thắng này giúp UAE sự khởi đầu thuận lợi ở bảng G. Họ lên xếp thứ hai và chỉ kém một điểm so với Thái Lan - đội đã đá hai trận và được bốn điểm. Trong khi đó, Malaysia cũng có ba điểm nhưng tụt xuống thứ ba do kém chỉ số phụ.

Thanh Quý