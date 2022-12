World Cup 2022 đắt đỏ hơn vì nội tệ Qatar tăng giá

Đồng tiền riyal tăng mạnh khiến chi phí với du khách đến Qatar cũng cao thêm, như một chai bia Budweiser đắt gấp 10 lần ở Hàn Quốc.

Những người hâm mộ đến Qatar đều biết trải nghiệm xem World Cup sẽ không hề rẻ. Tuy nhiên, đà tăng giá của đồng tiền đất nước vùng Vịnh này đang khiến chuyến đi của các cổ động viên khó khăn hơn, nhất là với những người từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Anh.

Mọi thứ từ hóa đơn khách sạn đến giá Coca-Cola tại sân vận động đều đắt đỏ với du khách, trong đó nhiều người vốn đã phải đối mặt với tình trạng lạm phát lên cao ở đất nước của họ.

Cổ động viên trước sân vận động 974 ở Qatar. Ảnh: Bloomberg

Đồng riyal của Qatar được neo bằng USD - đồng tiền đã làm thị trường tiền tệ năm nay biến động mạnh. Đồng bạc xanh đã ở mức cao nhất từ năm 2016 vì căng thẳng tại Ukraine và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng mạnh lãi suất.

Còn đồng riyal đã tăng gần 9% so với đồng won trong năm nay. Đồng tiền của Hàn Quốc bị mất giá bởi xuất khẩu suy giảm và những căng thẳng tại thị trường bất động sản nước này. Tương tự, đồng tiền của Qatar cũng tăng gần 17% so với đồng yen và xấp xỉ 10% so với đồng bảng.

"Việc chuẩn bị cho chuyến đi xem World Cup là gánh nặng cả về thể chất và tài chính", Choung Jongchan, một nhân viên bán hàng điện tử, 32 tuổi tại Hàn Quốc chia sẻ. Anh đã bắt đầu chuyển bị cho chuyến đi này từ một năm trước và nhiều đêm mất ngủ.

Rượu bia bị cấm ở Qatar, nhưng du khách có thể mua bia Budweiser tại các khu vực được chỉ định riêng với giá khoảng 50 riyal (13,6 USD), gần gấp 10 lần giá bán tại cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc.

Với du khách Nhật Bản, đồng yen đã chạm mức thấp nhất 3 thập kỷ so với USD vào tháng 10. "Một chai nước nhỏ có giá khoảng 400 yen (3 USD), còn Coca-Cola 600 yen (hơn 4,4 USD). Đây là một gánh nặng lớn", Kazunori Takishima, chủ một công ty bất động sản ở Tokyo cho biết. Takishima dự kiến đổi 25-30 yen cho mỗi riyal trong chuyến đi Qatar. Tuy nhiên, thay vào đó, ông đã phải mất 35-40 yen cho một riyal.

Qatar đã áp dụng các biện pháp để giảm thiểu chi phí gia tăng như cấm mọi hoạt động bán lại vé vào sân hay quản lý chi phí ăn ở thông qua một website chính thức. Du khách có thẻ Hayya - một mã định danh được chính phủ Qatar cấp cho người đến xem các trận đấu World Cup - cũng được miễn phí giao thông công cộng và thẻ sim để kết nối internet. Tuy vậy, các nỗ lực này vẫn chưa đủ để bù đắp những tác động từ lạm phát và đồng USD tăng mạnh.

Để ngăn chi phí tăng mạnh, Aminoor Rashid, 40 tuổi, một nhân viên của cơ quan thuế nước Anh đến từ Newton-le-Willows gần Liverpool đã phải nhờ bạn ở Doha mua vé từ tháng 7. Thời điểm đó, bảng Anh đã mất giá 12% so với đồng riyal.

Đây là lần đầu tiên Rashid đi xem World Cup. "Tôi đã lo lắng vì đồng bảng mất giá nhiều so với USD nên không chi tiêu quá tay. Chi phí chính của chuyến đi là chỗ ở và tôi may mắn vì ở cùng với một người bạn", Rashid cho hay.

Tú Anh (theo Bloomberg)