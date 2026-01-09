Woori Bank vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Woori Bank được vinh danh trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2025 nhờ hoạt động hiệu quả, doanh thu ổn định, đầu tư cải tiến công nghệ.

Lễ trao giải được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), ngày 8/1. VNR500 do Vietnam Report thực hiện thường niên từ năm 2007, dựa trên đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho nền kinh tế và cộng đồng kinh doanh. Kết quả khảo sát năm 2025 cho thấy nhiều doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động, thể hiện qua các chỉ số doanh thu, lợi nhuận, đơn hàng và nhân sự.

Trong danh sách năm nay, Woori Bank là một trong bốn ngân hàng 100% vốn nước ngoài duy nhất được ghi nhận. Đây là lần đầu ngân hàng góp mặt trong bảng xếp hạng này, đánh dấu bước tiến trong quá trình mở rộng và nội địa hóa hoạt động tại Việt Nam.

Tháng 4/2024, nhà băng tăng vốn điều lệ pháp nhân Việt Nam lên 12.500 tỷ đồng, trở thành một trong những ngân hàng nước ngoài có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam. Đến cuối năm 2024, ngân hàng ghi nhận tổng doanh thu khoảng 7.500 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy chiến lược đẩy mạnh nội địa hóa ngân hàng, nâng cao chất lượng nhân sự địa phương và phát triển dải sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng. Đơn vị cũng ứng dụng công nghệ tân tiến và phù hợp với nhu cầu của cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Đến nay, Woori Bank đã có 28 điểm giao dịch trên toàn quốc, gồm các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Cần Thơ... Ngân hàng tạo việc làm cho hơn 900 nhân viên, những vị trí quan trọng trong ngân hàng dần được chuyển giao cho nhân viên người Việt nắm giữ.

Các sản phẩm được thiết kế thân thiện với thị trường Việt Nam, như: dòng thẻ Woori VV với cơ chế chi tiêu hoàn điểm đa lĩnh vực; ứng dụng ngân hàng số Woori WON Vietnam tích hợp nhiều tiện ích tài chính như chuyển khoản nhanh, rút tiền không cần thẻ, thanh toán hóa đơn, đặt vé xe, mua voucher... Các sản phẩm vay tín chấp, thế chấp lãi có suất cạnh tranh; tiền gửi đảm bảo chi phí du học Hàn Quốc... Ngoài ra, nhà băng còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp FDI ưu tú, có mong muốn xúc tiến vào Việt Nam, trong bối cảnh hợp tác kinh tế giữa hai nước đang ngày càng sôi động sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn - Việt 2025.

Song hành với các giá trị kinh doanh, đơn vị cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Năm 2024, nhà băng ủng hộ 2 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Năm 2025, ngân hàng tiếp tục đóng góp hơn 400 triệu đồng cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão. Ngoài ra, các chương trình thiện nguyện như hỗ trợ học sinh khó khăn, cải thiện cơ sở giáo dục, hiến máu nhân đạo và hoạt động cộng đồng được triển khai thường xuyên.

Năm 2025 cũng đánh dấu nhiều sự thay đổi của Ngân hàng Woori Việt Nam kể từ khi ông Kim Byung Jin, tân Tổng giám đốc của ngân hàng nhậm chức. Nhà băng ghi nhận bước tiến về tổng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời có thêm lượng khách hàng mới nhờ sự kết hợp các chiến lược tiếp thị bán hàng tổng thể. Trong đó, kế hoạch xây dựng hệ sinh thái số toàn diện là chỉ đạo trọng tâm của CEO để đón đầu xu hướng tài chính đang có tốc độ số hóa nhanh.

Ông Kim cho biết, Woori Bank đang tiến tới dấu mốc kỷ niệm 127 năm thành lập tại Hàn Quốc và 28 năm hoạt động tại Việt Nam. Việc góp mặt trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam là động lực để đơn vị tiếp tục mở rộng hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ và đóng góp tích cực hơn cho thị trường.

