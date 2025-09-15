Woori Bank thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam

Woori Bank tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam, trong bối cảnh hợp tác kinh tế song phương được chú trọng.

Sự kiện "Hội thảo xúc tiến đầu tư Việt Nam - Woori đồng hành" diễn ra vào ngày 11/9 tại Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc. Chương trình do nhà băng phối hợp Bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức.

Mục tiêu của hội thảo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cùng các nhà đầu tư Hàn Quốc, những đơn vị đang tìm kiếm cơ hội phát triển dựa trên các công nghệ mới và có kế hoạch mở rộng thị trường toàn cầu, tiếp cận được thị trường Việt Nam. Đại diện Woori Bank cho biết, sự kiện diễn ra trong bối cảnh hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng sôi động, đặc biệt sau Hội nghị thượng đỉnh giữa hai quốc gia.

Các chuyên gia của ngân hàng tư vấn trực tiếp cho các doanh nghiệp tại hội thảo. Ảnh: Woori

Tham dự hội thảo có các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực như: Cơ quan hỗ trợ đầu tư mạo hiểm doanh nghiệp SME Hàn Quốc, Công ty Luật Jipyong, Công ty Kiểm toán EY Hàn Quốc, CBRE Việt Nam và Ngân hàng Woori Việt Nam. Tại sự kiện, các chuyên gia đã chia sẻ về 7 chủ đề trọng tâm, bao gồm: xu hướng đầu tư vào thị trường Việt Nam, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn đầu.

Hội thảo cũng chỉ ra một số lưu ý quan trọng cho các doanh nghiệp SME Hàn Quốc khi đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Trong đó bao gồm các thủ tục thành lập pháp nhân và giải pháp tài chính phù hợp với bối cảnh thực tế tại Việt Nam.

Sự kiện "Hội thảo xúc tiến đầu tư Việt Nam - Woori đồng hành" Ảnh: Woori

Chương trình còn bố trí khu vực tư vấn 1:1 cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Tại đây, các doanh nghiệp tham dự có thể trực tiếp xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam cụ thể và sát với nhu cầu thực tế. Nội dung tư vấn bao gồm phân tích môi trường đầu tư, tư vấn tài chính - kế toán, pháp lý và bất động sản Việt Nam.

Đại diện Ngân hàng Woori cho biết, hiện nay, Hàn Quốc là một trong những quốc gia đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Thông qua hội thảo lần này, đơn vị kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội phát triển cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

"Woori Bank sẽ tiếp tục đồng hành doanh nghiệp SME trên hành trình mở rộng toàn cầu, với vai trò là đối tác trong lĩnh vực tài chính và đầu tư", đại diện nói.

Woori Bank hiện diện tại Việt Nam từ năm 1997 với việc thành lập chi nhánh tại Hà Nội, đến năm 2017 chính thức có pháp nhân tại Việt Nam, hiện vận hành 28 chi nhánh và phòng giao dịch trong nước. Đơn vị đặt mục tiêu không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt.

Hoàng Đan