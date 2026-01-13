Woori Bank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp

Woori Bank giới thiệu thẻ tín dụng Woori VV Premium, hướng đến khách hàng cao cấp, nổi bật với tích điểm cao, ưu đãi và đặc quyền dịch vụ tại Việt Nam.

Theo đại diện nhà băng, sản phẩm thuộc bộ sưu tập thẻ VV, dòng thẻ tích hợp cơ chế tích lũy điểm thưởng cao trong danh mục thẻ tín dụng hiện hành của ngân hàng. Thẻ thiết kế dành cho nhóm khách hàng cao cấp, đáp ứng nhu cầu ưu tiên trải nghiệm, tối ưu hóa đặc quyền và tận hưởng dịch vụ cao cấp.

Đặc biệt, với khách hàng đang thuộc phân hạng khách hàng VIP của Woori Bank - Private Banking, được ưu tiên mở thẻ cùng ưu đãi hoàn, miễn phí thường niên trong suốt thời hạn hiệu lực của thẻ. Thẻ tín dụng Woori VV Premium phát triển dựa trên thói quen chi tiêu của nhóm khách hàng thu nhập cao. Chủ thẻ có thể tích lũy 10% điểm thưởng tại 4 nhóm chi tiêu gồm golf, làm đẹp, ẩm thực và khách sạn, với mức tối đa 500.000 điểm cho mỗi lĩnh vực trong tháng. Các khoản chi tiêu còn lại tích điểm ở mức 0,5%, không giới hạn tổng số điểm tích lũy.

Người dùng thẻ tín dụng Woori VV Premium. Ảnh: Woori Bank

Điểm thưởng có thể quy đổi linh hoạt thành tiền hoặc quà tặng thông qua ứng dụng ngân hàng số Woori Won Vietnam, theo quy định của ngân hàng trong từng giai đoạn. Cơ chế này giúp người dùng theo dõi và sử dụng quyền lợi tích lũy thuận tiện trong quá trình chi tiêu hàng ngày.

Bên cạnh điểm thưởng, chủ thẻ đạt mức chi tiêu tối thiểu theo quy định sẽ nhận bộ quà tặng đặc quyền tương ứng với từng mốc chi tiêu. Woori Bank mang đến trải nghiệm phòng chờ thương gia tại tất cả sân bay trên toàn quốc, giúp khách hàng có thời gian nghỉ ngơi thư giãn trước giờ bay. Với mốc chi tiêu cao hơn, người dùng có cơ hội trải nghiệm bữa ăn cao cấp Fine Dining tại các khách sạn hàng đầu; lượt chơi golf tại hơn 53 sân golf; tặng đêm nghỉ dưỡng và gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chủ thẻ được tích lũy 10% điểm thưởng tại 4 nhóm chi tiêu gồm golf, làm đẹp, ẩm thực và khách sạn. Ảnh: Woori Bank

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, nhà băng triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mở thẻ tín dụng Woori VV Premium. Theo đó, khách có tổng chi tiêu từ 10 triệu đồng trong 30 ngày đầu sẽ nhận một trong các quà tặng dịch vụ cao cấp như vé phòng chờ sân bay, set trà chiều hoặc voucher chơi golf. Chương trình áp dụng trong thời gian giới hạn, nhằm mang lại trải nghiệm ngay từ giai đoạn sử dụng đầu tiên.

Đại diện ngân hàng cho biết việc giới thiệu thẻ tín dụng Woori VV Premium đánh dấu bước phát triển mới, trong chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ của Woori Bank tại Việt Nam. Thông qua sản phẩm này, đơn vị mở rộng danh mục giải pháp dành cho nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu và trải nghiệm ở phân khúc cao hơn, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tài chính theo hướng an toàn, đa dạng.

Trong thời gian tới, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng hợp tác các đối tác trong nhiều lĩnh vực và phát triển thêm các chương trình ưu đãi phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng. Thẻ Woori VV Premium được định vị như công cụ thanh toán đi kèm các tiện ích gia tăng, phản ánh định hướng lấy trải nghiệm người dùng làm trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn.

Hoàng Đan