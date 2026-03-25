Woori Bank bổ nhiệm tổng giám đốc mới tại Việt Nam

Ngân hàng Woori Việt Nam bổ nhiệm ông Bae Tae In làm tổng giám đốc từ 24/3 với kế hoạch thúc đẩy ngân hàng số, mở rộng sản phẩm, phát triển dịch vụ khách hàng cao cấp.

Trên cương vị mới, ông Bae Tae In sẽ tham gia định hướng và triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường. Ông có hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trong thời gian làm việc tại Tập đoàn tài chính Woori và Ngân hàng Woori Hàn Quốc, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các đơn vị quan trọng.

Tổng giám đốc Bae Tae In. Ảnh: Woori Bank

Tại Việt Nam, ông Bae Tae In từng làm việc trong giai đoạn 2020-2024 với vai trò Giám đốc chi nhánh Đồng Nai của Ngân hàng Woori Việt Nam. Trong thời gian này, chi nhánh đạt được nhiều kết quả kinh doanh tích cực và mở rộng hoạt động tại khu vực phía Nam.

Theo nhà băng, kinh nghiệm làm việc lâu năm trong hệ thống Woori Bank cùng sự am hiểu thị trường Việt Nam là những yếu tố quan trọng giúp ông Bae Tae In được ngân hàng mẹ tín nhiệm giao trọng trách tổng giám đốc.

Tân Tổng giám đốc chia sẻ về những định hướng sắp tới của Woori Bank tại Việt Nam. Ảnh: Woori Bank

Trong thời gian tới, Ngân hàng Woori Việt Nam dự kiến tiếp tục mở rộng dịch vụ quản lý tài sản dành cho khách hàng cao cấp thông qua mô hình "Two Chairs" - hai chiếc ghế. Mô hình này là dịch vụ ngân hàng cá nhân hóa được ngân hàng mẹ triển khai thành công tại Hàn Quốc.

Dịch vụ Two Chairs được giới thiệu tại Việt Nam lần đầu vào năm 2023. Không dừng lại ở tư vấn tài chính đơn thuần, Two Chairs hướng đến giải pháp quản lý tài sản toàn diện, cá nhân hóa theo từng mục tiêu đầu tư và kế hoạch dài hạn của khách hàng. Sau giai đoạn đầu triển khai, dịch vụ từng bước tạo dựng dấu ấn trong cộng đồng khách hàng cao cấp nhờ chất lượng tư vấn chuyên sâu, tính bảo mật cao và tiêu chuẩn phục vụ riêng biệt, qua đó góp phần củng cố vị thế của Ngân hàng Woori Việt Nam trong phân khúc Private Banking - dịch vụ tài chính cao cấp.

Dịch vụ ngân hàng cá nhân hóa "Two Chairs" dành riêng cho khách hàng cao cấp. Ảnh: Woori Bank

Song song đó, đơn vị cũng mở rộng danh mục sản phẩm thẻ nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng đa dạng của khách hàng Việt. Đầu năm nay, nhà băng phát hành hai loại thẻ mới: Woori VV Premium và Woori Visa Korean Air. Thẻ Woori VV Premium tích lũy 10% cho các dịch vụ golf, làm đẹp, F&B, khách sạn và tích lũy không giới hạn 0,5% điểm thưởng cho các giao dịch còn lại. Trong khi đó, thẻ Woori Visa Korean Air mang đến cơ chế tích lũy dặm bay cùng nhiều đặc quyền ưu tiên khi sử dụng dịch vụ của hãng bay này. Hai chiếc thẻ mới sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm thẻ theo hướng cá nhân hóa, nâng tầm trải nghiệm cho từng phân khúc khách hàng.

Bên cạnh việc phát triển sản phẩm, đơn vị cũng tiếp tục đầu tư vào ngân hàng số. Ông Bae Tae In cho biết thị trường Việt Nam có lợi thế về cơ cấu dân số trẻ và mức độ sử dụng điện thoại thông minh cao. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Woori Việt Nam dự kiến tái cấu trúc toàn diện ứng dụng Mobile Banking Won App, mở rộng các dịch vụ tài chính trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm giao dịch cho khách hàng.

Theo ông Bae Tae In, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai các chiến lược phát triển trung và dài hạn với định hướng đặt khách hàng làm trọng tâm. Mục tiêu của nhà băng là mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Woori Bank là thành viên của Tập đoàn tài chính Woori, được thành lập tại Hàn Quốc từ năm 1899. Với lịch sử phát triển hơn 120 năm, Woori Bank hiện là một trong những ngân hàng lớn tại Hàn Quốc. Đơn vị có hơn 1.300 điểm giao dịch trên toàn cầu, trong đó khoảng 700 chi nhánh và phòng giao dịch tại Hàn Quốc và hơn 580 điểm giao dịch tại 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, Woori Bank bắt đầu hoạt động từ năm 1997 với chi nhánh đầu tiên tại Hà Nội. Năm 2006, ngân hàng mở thêm chi nhánh tại TP HCM. Đầu năm 2017, Woori Bank chính thức thành lập pháp nhân ngân hàng tại Việt Nam. Đến năm 2024, Woori Bank vào nhóm ngân hàng nước ngoài có vốn điều lệ lớn nhất tại Việt Nam với mức vốn 12.500 tỷ đồng. Đơn vị hiện có 28 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, hoạt động tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Hoàng Đan