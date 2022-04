Woods, Mickelson cùng tranh US Open 2022

MỹTiger Woods và Phil Mickelson đều ghi tên dự major do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức từ 16/6 đến 19/6 tại The Country Club ở Brookline, Massachusetts.

Woods và Mickelson hoàn tất thủ tục đúng hạn chót ngày 14/4.

Woods và Mickelson thuộc số 48 golfer nhận suất đặc cách tới vòng chính US Open. Ảnh: AP

Đây là bất ngờ Woods dành cho cộng đồng golf quốc tế. Khi rời major Masters ngày 10/4, anh chỉ cam kết tranh The Open vào tháng 7 tới, để ngỏ PGA Championship vào tháng 5, và không đề cập US Open tháng 6 khi bàn bộ tứ major truyền thống. Và trước The Open 10 ngày, Woods và Mickelson sẽ dự JP McManus Pro-Am ở Ireland.

Theo USGA, US Open 2022 thu hút tổng cộng 9.265 golfer, tính từ vòng sơ loại, đạt chuỗi 10 năm quy tụ hơn 9.000 đấu thủ mỗi kỳ. Ban tổ chức nhận đơn đăng ký thi đấu khắp Mỹ và 79 quốc gia.

Đến 13/4, danh sách đấu US Open lần thứ 122 có 48 suất đặc cách vào vòng chính, tính cả Woods và Mickelson. Vé vào thẳng The Country Club còn dành cho các cựu vô địch trong 10 năm qua, top 10 năm trước, top 60 thế giới, các cựu vô địch ở ba sự kiện đồng đẳng trong năm năm gần nhất.

Để có vé vào vòng chính US Open, đấu thủ phải qua 18 hố sơ loại rồi 36 hố chốt vòng tuyển chọn. Mickelson đang giữ kỷ lục sáu lần về nhì US Open - sự kiện khiến anh chưa đạt grand slam. Woods chạm mốc này hồi 2001. Mickelson vào PGA Tour từ 1992, trước Woods nửa thập kỷ. Nhưng ở đấu trường golf hạng nhất Mỹ giai đoạn 1997-2013, Woods ẵm 77 danh hiệu, Mickelson 33 lần về nhất.

Tuần trước, Woods chọn Masters làm sự kiện tái đấu sau gần 14 tháng dưỡng thương vì tai nạn giao thông suýt cụt chân hồi tháng 2/2021. "Siêu hổ" từng năm lần lên ngôi vô địch major do sân Augusta National tổ chức và độc quyền đăng cai, lần đầu hồi 1997, khi mới 21 tuổi. Lần đăng quang thứ năm hồi 2019 giúp anh xác lập chiến tích 15 major hiện tại. Kỳ vừa rồi, Woods đứng thứ 46 chung cuộc còn green jacket cùng 2,7 triệu USD thuộc về Scottie Scheffler.

Trong khi đó, Mickelson gác gậy từ tháng 2 năm nay, sau khi xin lỗi vì lộng ngôn về tổ chức chủ quản PGA Tour lẫn đấu trường đối nghịch Super Golf League. Anh, chủ nhân ba green jacket, cũng bỏ kỳ đấu thứ 86 của Masters. Hiện chưa rõ khả năng Mickelson trở lại bảo vệ PGA Championship vào tháng sau.

