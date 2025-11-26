Wipro Consumer Care 9 năm liền trong Top 'nơi làm việc tốt nhất Việt Nam'

Wipro Consumer Care Việt Nam nhận ba giải thưởng về môi trường làm việc, tại lễ trao giải "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025", ngày 19/11.

Cụ thể, doanh nghiệp được vinh danh trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 - Khối doanh nghiệp lớn", "Doanh nghiệp có nguồn nhân lực hạnh phúc 2025" và "Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025". Thành tích này góp phần nâng cao uy tín của Wipro Consumer Care Việt Nam trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), đồng thời ghi dấu nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc lấy con người làm trung tâm - hạnh phúc, sáng tạo và bền vững.

Bà Trần Thị Ngọc Báu - Giám đốc Nhân sự Wipro Consumer Care Việt Nam nhấn mạnh: "Với Wipro, con người luôn là trọng tâm trong mọi chiến lược phát triển và quản trị nhân tài". Bà cho biết, năm vừa qua, doanh nghiệp đẩy mạnh các chương trình đào tạo toàn diện, kết hợp đổi mới và ứng dụng công nghệ AI như một công cụ hỗ trợ, giúp nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của đội ngũ. Song song đó, văn hóa gắn kết và sáng tạo được duy trì bền vững, cùng quá trình tái cấu trúc và tối ưu nhân lực đã giúp các phòng ban chủ động hơn, hiệu suất cao hơn và nhân viên gắn bó hơn.

Chiến lược nhân sự hiện đại, coi "trải nghiệm nhân viên" (Employee Experience) là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp đã giúp Wipro Consumer Care Việt Nam ghi tên trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" năm thứ 9 liên tiếp.

Tập thể Wipro Consumer Care Việt Nam tại lễ trao giải "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam", TP HCM, ngày 19/11. Ảnh: Wipro Việt Nam

Công nghệ và AI - đòn bẩy tối ưu hiệu suất và phát triển con người

Năm 2025, Wipro Consumer Care Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) như đòn bẩy quan trọng để tối ưu hiệu suất và nâng cao trải nghiệm làm việc. Doanh nghiệp thúc đẩy tự động hóa và chuyển đổi số, giúp nhân viên rút ngắn quy trình, giảm tác vụ lặp lại và dành nhiều thời gian hơn cho sáng tạo, kết nối và tạo giá trị.

Hàng loạt chương trình đào tạo AI được triển khai đồng bộ từ cấp quản lý đến các bộ phận chuyên môn. Chương trình đã lan tỏa đến hơn 1.000 nhân viên kinh doanh trên toàn quốc. Wipro còn thành lập AI Champion - đội ngũ "đại sứ AI" nội bộ, đóng vai trò chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong toàn tổ chức.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, cách tiếp cận này giúp nhân viên cá nhân hóa lộ trình phát triển đồng thời thể hiện tư duy chuyển đổi số lấy con người làm trung tâm - giá trị mà Wipro Consumer Care Việt Nam kiên định theo đuổi trong suốt hành trình phát triển tại Việt Nam.

Nhân viên Wipro Consumer Care Việt Nam nhận chứng chỉ sau khóa học AI. Ảnh: Wipro Việt Nam

Ba trụ cột phát triển bền vững của Wipro

Chiến lược phát triển của Wipro Consumer Care Việt Nam được xây dựng trên ba trụ cột: phát triển con người - đổi mới sáng tạo - kinh doanh có trách nhiệm, tạo nền tảng cho hành trình tăng trưởng bền vững gần ba thập kỷ qua.

Trong đó, phát triển con người luôn là ưu tiên hàng đầu. Doanh nghiệp đầu tư mạnh vào đào tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo cơ hội thăng tiến và ghi nhận thành tích nhân viên.

Đổi mới sáng tạo được thể hiện qua việc ứng dụng AI trong vận hành và quản trị, giúp đội ngũ làm việc linh hoạt, hiệu quả hơn.

Kinh doanh có trách nhiệm là cam kết lâu dài của Wipro với cộng đồng và môi trường thông qua các hoạt động hướng đến phát triển bền vững.

"Chúng tôi tin rằng khi nhân viên hạnh phúc, doanh nghiệp mới thật sự bền vững", đại diện công ty phát biểu. Những giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định tầm nhìn "con người tạo nên khác biệt" - giá trị cốt lõi giúp Wipro không ngừng vươn lên, bền bỉ trong hành trình phát triển tại Việt Nam.

Ban lãnh đạo và nhân viên Wipro Consumer Care Việt Nam tại giải chạy vì cộng đồng - Spirit of Wipro Run 2025. Ảnh: Wipro Việt Nam

Bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" do Anphabe tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Hoạt động được triển khai thường niên từ năm 2013, dựa trên khảo sát độc lập, thu thập ý kiến khách quan của hàng chục nghìn người lao động trên toàn quốc tại gần 800 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành nghề khác nhau.

Wipro Consumer Care Việt Nam hoạt động tại Việt Nam từ năm 1996, là doanh nghiệp chăm sóc cá nhân và gia đình hàng đầu trên thị trường với các thương hiệu như Enchanteur, Romano, Maxkleen, Gervenne, Bio-Essence & Carrie Junior và Aiken. Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp giữ vị trí hàng đầu trên thị trường nhờ đặc tính được nghiên cứu và phát triển dành riêng cho nhu cầu của người tiêu dùng châu Á.

(Nguồn: Wipro Consumer Care Việt Nam)