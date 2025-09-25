WIPO sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam quảng bá và bảo vệ thương hiệu

Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam phát triển, quảng bá, bảo vệ các thương hiệu, đơn cử như cà phê.

Trưa 25/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng nhắc lại Việt Nam đã giành độc lập 80 năm, nhưng trải qua 40 năm chiến tranh tàn phá nặng nề cùng 30 năm bao vây, cấm vận. Vì vậy, Việt Nam xác định muốn phát triển nhanh, bền vững, đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030, trở thành nước phát triển thu nhập cao năm 2045 thì "không thể không dựa vào nền tảng quan trọng nhất" là phát huy trí tuệ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

Trong đó, sở hữu trí tuệ là công cụ chiến lược. Việt Nam xác định mục tiêu nâng hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) từ vị trí 44 hiện nay lên top 40 vào năm 2030 và top 30 vào năm 2045.

Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Việt Nam tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị WIPO đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ, hợp tác để Việt Nam nâng cao năng lực trong các lĩnh vực này. Hai bên thiết lập các cơ chế để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, chặt chẽ, hiệu quả hơn và trở thành hình mẫu. Các lĩnh vực hợp tác cụ thể là nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát triển (R&D); hình thành và phát triển các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị - công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc WIPO Daren Tang. Ảnh: Nhật Bắc

Đồng thời, Việt Nam mong muốn WIPO hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí để phát huy truyền thống văn hóa lịch sử, tiềm năng sáng tạo của lớp trẻ và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối tiếp tục nghiên cứu, trao đổi thường xuyên với WIPO, tổ chức các diễn đàn, triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Đáp lại, Tổng giám đốc WIPO Daren Tang đánh giá hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam không chỉ tập trung ở Hà Nội, TP HCM mà còn ở các địa phương khác, với nhiều doanh nghiệp nổi bật về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. So với các quốc gia khác cùng trình độ phát triển kinh tế xã hội, các nền kinh tế mới nổi, Việt Nam là hình mẫu về nỗ lực đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao trình độ của người dân.

WIPO cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

WIPO cũng sẽ cùng Việt Nam xây dựng các công cụ, chỉ số đánh giá về đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy các hoạt động R&D phát triển mạnh hơn; thương mại hóa kết quả nghiên cứu mang lại hiệu quả và lợi ích cho người dân; hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Theo ông Daren Tang, WIPO sẽ hỗ trợ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng như doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp, phát triển, quảng bá và bảo vệ thương hiệu, đơn cử như cà phê Việt Nam; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế số, như trong lĩnh vực phim ảnh, thời trang; ứng phó biến đổi khí hậu...

Vũ Tuân