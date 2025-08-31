Nỗ lực xóa khoản lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ của Winmart và Bách Hóa Xanh

Cùng báo lãi từ năm trước nhưng hai chuỗi bán lẻ hiện đại Winmart và Bách Hóa Xanh vẫn còn khoản lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng phải xóa.

Trong bảng công bố thông tin tài chính mới đây, WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi siêu thị Winmart và các mô hình cửa hàng Win thuộc Tập đoàn Masan (MSN) - cho biết lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay đạt hơn 68 tỷ đồng, cải thiện hơn hẳn so với khoản lỗ hơn 223 tỷ cùng kỳ năm trước. Tuy báo lãi 4 quý liên tiếp, chuỗi này vẫn còn hơn 3.878 tỷ đồng lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 6.

Câu chuyện tương tự cũng được bắt gặp ở Bách Hóa Xanh - công ty con vận hành chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh của Thế Giới Di Động (MWG). Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh gần đây, ban lãnh đạo cho biết trong 6 tháng đầu năm, Bách Hóa Xanh lãi khoảng 205 tỷ đồng. Chuỗi lợi nhuận dương được kéo dài lên 5 quý liên tiếp nhưng họ vẫn còn gần 6.918 tỷ đồng lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 6.

Nhìn chung từ khi báo lãi vào nửa cuối năm trước, lợi nhuận của cả hai chuỗi bán lẻ hiện đại lớn nhất cả nước đều không duy trì ổn định. Ở kỳ gần đây - quý II năm nay, WinCommerce có lãi khoảng 10 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ khi đạt lợi nhuận dương và là quý thứ ba liên tiếp, chỉ tiêu này đi lùi. Trong khi đó, Bách Hóa Xanh báo lãi khoảng 182 tỷ đồng trong quý II, mức cao nhất từ khi ghi nhận lợi nhuận dương. Tuy nhiên, trước đó hồi quý đầu năm, chuỗi này lãi chỉ 22 tỷ đồng, mức rất thấp so với hai quý cuối năm 2024.

Không thừa nhận đà tăng trưởng còn chưa ổn định của lợi nhuận, nhưng ban lãnh đạo hai chuỗi bán lẻ cũng nhiều lần đưa ra thông điệp cải thiện và giữ vững tình trạng lãi hiện có là mục tiêu hàng đầu của họ. Với Bách Hóa Xanh, chuỗi này đang dồn nhiều tâm huyết đến xóa hết khoản lỗ lũy kế gần 6.918 tỷ đồng nhằm hiện thực hóa mục tiêu điểm danh trên sàn chứng khoán trong năm 2028.

Ông Vũ Đăng Linh - CEO MWG - cho biết kế hoạch trên sẽ đạt được bằng các mũi nhọn gồm đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu "thần tốc" thông qua mở mới với nhiều mô hình kinh doanh khác, giảm chi phí vận hành cửa hàng và logistics. Song song đó, chuỗi cũng muốn triển khai văn hóa "gia đình" với nhà cung cấp để cùng nhau tối ưu chi phí từ khâu sản xuất, đóng gói, kho bãi, vận chuyển, quảng cáo, khuyến mại, trưng bày, dịch vụ hậu mãi...

Năm nay, ban lãnh đạo tự tin có thể đạt lợi nhuận sau thuế cả năm trên 600 tỷ đồng. Mức này vượt 20% mục tiêu tối thiểu 500 tỷ đã đề ra ban đầu. Dự kiến đến cuối năm, chuỗi này sẽ mở thêm khoảng 200 điểm bán. Nếu thành công, họ sẽ mở mới tổng cộng 620 cửa hàng trong năm nay, vượt kế hoạch ban đầu là 200-400 cửa hàng.

Từ năm sau, Bách Hóa Xanh có khả năng mở bình quân khoảng 1.000 điểm bán mỗi năm và bước đầu điểm danh ở thị trường miền Bắc. Ban lãnh đạo tuyên bố đã tìm ra mô hình để mở rộng khắp cả nước, bước vào giai đoạn "mở mới và đạt hiệu quả".

Nhân viên Bách Hóa Xanh thanh toán cho khách hàng. Ảnh: Bách Hóa Xanh

Đảm bảo lợi nhuận cho WinCommerce luôn là thông điệp xuyên suốt trong các văn bản gửi đến cổ đông của Masan. Năm nay, chuỗi này dự kiến đạt doanh thu thuần 35.600-36.900 tỷ đồng, tăng trưởng 8-12% so với cùng kỳ năm trước và đạt lợi nhuận sau thuế dương cả năm. Điều này sẽ được thúc đẩy bởi việc mở rộng mạng lưới cửa hàng, tăng tốc tăng trưởng doanh thu ở các điểm bán hiện hữu.

Trong nửa cuối năm, WinCommerce sẽ tập trung duy trì tốc độ mở rộng mạng lưới hiện tại nhằm đạt được quy mô mục tiêu có hơn 4.500 điểm bán vào cuối năm nay, cùng chiến lược tập trung theo khu vực. Song song đó, họ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí chặt chẽ để đảm bảo lợi nhuận.

Chuỗi đang theo đuổi chiến lược "đưa siêu thị về ngõ nhỏ" khi các cửa hàng mở mới ở nông thôn từ đầu năm đến nay đều ghi nhận lợi nhuận dương. Trong đó, các cửa hàng WinMart+ tại khu vực miền Trung được họ xem là động lực tăng trưởng mới, nhờ danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và lợi thế trong việc chiếm lĩnh các vị trí có lưu lượng khách cao.

WinCommerce cũng đang rất tự tin với mô hình siêu thị mini khi họ lên kế hoạch có thêm 400-700 điểm bán cả năm nay. Chiến lược ở mô hình này là tăng cường hợp tác với các thương hiệu của Masan để tạo ra các chiến lược phân loại và ra mắt sản phẩm riêng biệt, cũng như khuyến mãi và tiếp thị được cá nhân hóa.

Khách hàng đang mua trái cây tại một siêu thị Winmart. Ảnh: Masan

Hiệu quả vận hành của WinCommerce và Bách Hóa Xanh đang được công nhận bởi nhiều nhóm phân tích. Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đánh giá cao công tác kiểm soát chi phí vận hành và giảm tỷ lệ hàng hủy của Bách Hóa Xanh. Nhóm phân tích này cho rằng các biện pháp trên sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận của chuỗi.

Ở WinCommerce, Chứng khoán Agribank (Agriseco) chú ý vào việc các cửa hàng mới từ đầu năm đều có lãi. Điều này cho thấy mô hình chuỗi đã bước sang giai đoạn tối ưu vận hành mà vẫn duy trì tăng trưởng cao.

