WinMart tái hiện siêu thị thu nhỏ tại 'Hội chợ mùa thu'

"Hội chợ mùa thu 2025" do Bộ Công Thương chủ trì, diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội). Hội chợ có quy mô hơn 130.000 m2, gần 3.000 gian hàng và dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, trở thành hoạt động xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, góp phần thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.
Tại phân khu "Thu thịnh vượng", WinMart - chuỗi bán lẻ thuộc WinCommerce (thành viên Tập đoàn Masan), mang đến không gian mua sắm hiện đại. Đơn vị trưng bày các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh, bánh kẹo, hóa mỹ phẩm...
Toàn gian hàng có diện tích gần 200 m2, phục vụ khách tham quan hơn 20.000 nhu yếu phẩm có mặt trong đời sống hàng ngày của hàng chục triệu gia đình Việt Nam.
Khu thực phẩm tươi sống được bày trí bắt mắt với các thương hiệu Việt Nam chất lượng cao. Trong đó có rau củ quả từ nông trại công nghệ cao WinEco đạt chuẩn VietGAP, Organic và GlobalGAP.
Gian hàng còn trưng bày, thịt ủ mát MeatDeli được sản xuất từ nguồn nguyên liệu heo hơi đầu vào từ trang trại đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP trên dây chuyền chế biến theo công nghệ thịt ủ mát châu Âu.
Không gian mua sắm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), tôn vinh giá trị của hàng Việt địa phương. Khách tham quan có cơ hội khám phá và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền như hạt điều rang củi Hải Bình, bún gạo Nàng Hương, cà pháo muối Tâm Đức… Tất cả sản phẩm đồng thời được bày bán rộng rãi tại hệ thống siêu thị WinMart trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và quảng bá các thương hiệu được người Việt tin yêu đến đông đảo người tiêu dùng.
Trung bình mỗi ngày, gian hàng của WinMart thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và mua sắm. Nguyễn Hương Mai (Hà Nội), cho biết WinMart có ở nhiều nơi, rất tiện khi mua sắm. Bà thường ghé khu đồ ăn sẵn vì món đa dạng và hợp khẩu vị, nhiều lựa chọn hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại.
Sau hơn 11 năm hoạt động, WinMart, WinMart+ và WiN đã phát triển thành chuỗi bán lẻ hiện đại có độ phủ lớn trên toàn quốc, với gần 4.500 điểm bán tại 34 tỉnh, thành. Mỗi tháng, hệ thống phục vụ khoảng 32 triệu lượt khách và có hơn 11 triệu khách hàng hội viên. Tất cả sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ, từ khâu thu mua, kho vận đến phân phối, giúp người tiêu dùng tiếp cận mô hình bán lẻ chuẩn mực và yên tâm về chất lượng hàng hóa.
Đề cập đến vai trò của doanh nghiệp bán lẻ trong nước, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho rằng các chuỗi bán lẻ nội địa như WinMart đang góp phần duy trì thị phần cho doanh nghiệp Việt Nam. Ông nêu đánh giá này tại Diễn đàn chính sách phát triển thương mại trong nước, diễn ra ngày 28/10 thuộc khuôn khổ “Hội chợ mùa thu”.
Theo ông, các hệ thống bán lẻ này là mạch nối quan trọng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, giúp thúc đẩy nền kinh tế hướng đến tiêu chuẩn chất lượng cao hơn. Ông cũng ghi nhận WinCommerce là một trong những doanh nghiệp tiên phong triển khai Nghị quyết 68 trong lĩnh vực bán lẻ, góp phần vào tiến trình hiện đại hóa hạ tầng tiêu dùng quốc gia.
Theo đại diện WinCommerce, việc mở rộng chuỗi bán lẻ nội địa giúp tăng độ phủ của hệ thống, góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng. Người dân dần chuyển từ mua sắm truyền thống sang kênh bán lẻ hiện đại, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, an toàn và tiện lợi. Bên cạnh là chuỗi bán lẻ có mạng lưới lớn, WinMart, WinMart+ còn là mắt xích quan trọng trong hạ tầng tiêu dùng quốc gia. Nhờ hệ sinh thái Masan, WinCommerce có lợi thế logistics từ công ty Supra, đơn vị vận hành hệ thống phân phối hiện đại. Mạng lưới này giúp tối ưu tốc độ cung ứng, giảm chi phí, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh trong dài hạn.
Mở rộng hơn, theo bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc Vận hành WinCommerce miền Bắc, chuỗi WinMart luôn hướng đến vai trò cầu nối giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất, cung ứng nhu yếu phẩm chất lượng cao trong không gian mua sắm văn minh, tiện lợi. "WinMart mong muốn góp phần vào quá trình hiện đại hóa ngành bán lẻ, từ đó đóng góp vào sự phát triển hiện đại của Việt Nam", bà Hương nói.
Hoàng Đan
Ảnh: Masan