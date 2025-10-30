WinMart tái hiện siêu thị thu nhỏ tại 'Hội chợ mùa thu'

Đề cập đến vai trò của doanh nghiệp bán lẻ trong nước, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho rằng các chuỗi bán lẻ nội địa như WinMart đang góp phần duy trì thị phần cho doanh nghiệp Việt Nam. Ông nêu đánh giá này tại Diễn đàn chính sách phát triển thương mại trong nước, diễn ra ngày 28/10 thuộc khuôn khổ “Hội chợ mùa thu”.

Theo ông, các hệ thống bán lẻ này là mạch nối quan trọng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, giúp thúc đẩy nền kinh tế hướng đến tiêu chuẩn chất lượng cao hơn. Ông cũng ghi nhận WinCommerce là một trong những doanh nghiệp tiên phong triển khai Nghị quyết 68 trong lĩnh vực bán lẻ, góp phần vào tiến trình hiện đại hóa hạ tầng tiêu dùng quốc gia.