WinMart+ mở cửa hàng thứ 4.000

Cửa hàng thứ 4.000 của WinMart+ đặt tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang), cung cấp đa dạng sản phẩm thiết yếu theo yêu cầu chuyên biệt của địa phương, đánh dấu 10 năm phát triển của hệ thống.

Hàng hóa được kiểm soát theo quy trình quản lý chất lượng của WinCommerce, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thiết yếu và phù hợp yêu cầu riêng biệt của các nhóm khách hàng. Bên cạnh các mặt hàng nội địa như thịt ủ mát MeatDeli, rau sạch WinEco, xúc xích Ponnie, cửa hàng còn có các loại nông sản nhập khẩu gồm táo New Zealand, lê Nam Phi...

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sự kiện thể hiện nỗ lực của đơn vị trong việc mang đến cho người dân Tiền Giang cơ hội tiếp cận các sản phẩm chất lượng quốc tế ngay tại địa phương. Cửa hàng mới góp phần nâng cao đời sống tiêu dùng tại cả khu vực đô thị lẫn vùng quê.

Theo số liệu mới nhất đến tháng 5, doanh thu thuần toàn mạng lưới WinCommerce ước đạt 3.031 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thuần của mô hình WinMart+ nông thôn ước tăng 36,4%, đạt gần 700 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, WCM ước đạt 14.700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Năm nay, chuỗi bán lẻ hiện đại của Masan dự kiến đạt doanh thu thuần 35.600-36.900 tỷ đồng, tăng trưởng 8-12% so với cùng kỳ năm trước và đạt lợi nhuận sau thuế dương cả năm.

Khai trương cửa hàng WinMart+ thứ 4.000 tại Tiền Giang. Ảnh: Masan

Cửa hàng thứ 4.000 cũng đánh dấu hành trình 10 năm phát triển của hệ thống. Cột mốc này thể hiện ba yếu tố nền tảng của WinMart+ gồm: niềm tin từ người tiêu dùng trên cả nước, cam kết về chất lượng với nguồn hàng rõ ràng, an toàn và khát vọng xây dựng thương hiệu Việt không ngừng đổi mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2014, cửa hàng WinMart+ đầu tiên ra đời tại Hà Nội với mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam sự tiện lợi, chất lượng và an tâm trong từng bữa ăn, mỗi khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày. Trong hơn một thập niên phát triển, chuỗi không ngừng chuyển đổi để xây dựng hệ sinh thái bán lẻ hiện đại, gần gũi và gắn bó với hàng triệu gia đình Việt.

Cửa hàng mới cung cấp đa dạng mặt hàng. Ảnh: Masan

WinMart+ hưởng lợi thế tích hợp từ hệ sinh thái Masan gồm: Masan Consumer (hàng tiêu dùng), WinEco (nông sản sạch), Masan MeatLife (thịt tươi sống, chế biến) và Techcombank (giải pháp tài chính số). Nhờ lợi thế trên mỗi cửa hàng WinMart+ vừa là điểm bán, vừa là trung tâm phục vụ tiêu dùng đa tiện ích.

Ông Danny Le, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan cho biết, cửa hàng WinMart+ thứ 4.000 đánh dấu cột mốc tăng trưởng quy mô, thể hiện cam kết lâu dài của tập đoàn trên hành trình hiện đại hóa nền tảng tiêu dùng - bán lẻ Việt Nam. "Thông qua các nhu yếu phẩm chất lượng cao và dịch vụ mua sắm văn minh, tiện lợi, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 100 triệu người tiêu dùng ở từng miền quê, từng khu phố - cùng Việt Nam vươn mình mạnh mẽ và bền vững trong kỷ nguyên mới", ông Danny Le nói.

Nhiều khách hàng mua sắm trong ngày khai trương. Ảnh: Masan

Hưởng ứng Nghị quyết 68 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, trong thời gian tới, WinMart+ tiếp tục mở rộng hệ thống. Đồng thời, đơn vị cũng đẩy mạnh các hoạt động số hóa, nâng cao trải nghiệm người dùng nhằm mang lối sống hiện đại đến mọi gia đình Việt Nam. Chuỗi bán lẻ WinCommerce hướng đến mục tiêu mỗi quận, huyện sẽ có ít nhất một siêu thị WinMart. Mỗi xã, phường có một cửa hàng mini-mart và mỗi thôn, tổ dân phố sẽ có một điểm bán WiN+. Chiến lược này nhằm phục vụ đầy đủ các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân, từ mua sắm tích trữ đến mua nhanh gần nhà.

Hoàng Đan