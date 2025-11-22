WinMart đạt quy mô gần 4.500 điểm bán sau 11 năm

Từ những cửa hàng đầu tiên năm 2014, đến nay WinMart dần hoàn thiện mô hình bán lẻ với gần 4.500 điểm bán, tối ưu sản phẩm - dịch vụ.

Sau 11 năm phát triển, hệ thống WinMart, WinMart+, WiN từng bước mở rộng và chuẩn hóa mô hình hoạt động, phục vụ hàng chục triệu gia đình Việt toàn quốc. Đại diện doanh nghiệp cho biết, đơn vị hướng đến cung cấp những giá trị thiết thực, từ bữa cơm hàng ngày đến đa tiện nghi cho cuộc sống.

Thực phẩm tươi sống được bán tại Winmart. Ảnh: Masan

Tại hệ thống WinMart, WinMart+, quy trình kiểm soát chất lượng được áp dụng xuyên suốt từ khâu đầu vào đến điểm bán. Đơn vị đánh giá các nhà cung cấp định kỳ, sản phẩm được kiểm nghiệm theo quy chuẩn, song song đầu tư hệ thống kho bãi, thiết bị và phương tiện bảo quản đạt chuẩn quốc tế.

MeatDeli - thịt mát công nghệ châu Âu, được kiểm soát chặt chẽ từ trang trại, giết mổ đến phân phối. Còn WinEco cung ứng nguồn rau củ quả sạch đạt chuẩn VietGAP, GlobalG.A.P., Organic từ 14 nông trường công nghệ cao trên toàn quốc. Với quy trình đồng bộ và minh bạch, WinMart góp phần định hình thói quen tiêu dùng mới, ưu tiên sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng trong không gian mua sắm văn minh.

Nhân viên giới thiệu ưu đãi cho khách hàng. Ảnh: Masan

Dịp kỷ niệm 11 năm đồng hành gia đình Việt, WinMart triển khai tháng tri ân với loạt ưu đãi "Lễ hội tri ân, trọn vị gia đình" trên toàn quốc, từ nay đến ngày 3/12. Trong dịp này, chuỗi cũng giới thiệu chương trình ưu đãi lớn nhất năm mang tên "111 deals chất khủng", áp dụng cho hàng trăm sản phẩm thiết yếu của nhiều thương hiệu như MeatDeli, Vinabeef, Omo, Nam Ngư, Downy, Táo Envy... Nhiều mặt hàng giảm giá đến 50%, đi kèm các ưu đãi "mua 1 tặng 1" hoặc "mua 2 tặng 1".

Song song, chương trình "11 Day Fresh" cung cấp mỗi ngày danh mục thực phẩm tươi sống với mức giá đặc biệt, tạo điều kiện để người tiêu dùng chọn lựa sản phẩm ngon - sạch - an toàn. Các cửa hàng còn có khung giờ vàng "Giá chấn động", áp dụng mức giá từ 4.900 đến 39.000 đồng.

Trong khuôn khổ chuỗi lễ hội mừng sinh nhật, đơn vị tổ chức Good Living Caravan - lễ hội bán lẻ lưu động chất lượng cao, được tổ chức tại các nhà văn hóa, khu dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng. Chương trình do WinMart+ đồng tổ chức với các thương hiệu đối tác: Pepsi, Cocacola, Chante.

Cửa hàng còn triển khai nhiều minigame với loạt quà tặng như túi tote, móc khóa Winnie x Coca-Cola phiên bản giới hạn, bình nước thể thao năng động hay tham gia quay thưởng với giải thưởng lên đến 50 triệu đồng.

Khách hàng mua sắm tại chuỗi cửa hàng WinMart. Ảnh: Masan

Trong tháng tri ân, WinMart và WinMart+ đồng thời ra mắt "Mega Brand Week - Tuần lễ thương hiệu lớn nhất năm", quy tụ nhiều thương hiệu lớn đồng hành mang đến ưu đãi độc quyền. Người tiêu dùng có thể hưởng mức giảm giá lên đến 49%, các chương trình "mua 1 tặng 1", "mua 2 tặng 1" hoặc loạt sản phẩm đồng giá từ 11.000 đồng.

Mỗi tuần, 111 hội viên WiN có tổng chi tiêu cao nhất tại các thương hiệu trong chương trình sẽ nhận Hộp quà tri ân 11 năm đồng hành. Khung giờ Happy Hour từ 15h đến 17h mỗi ngày tiếp tục mang đến giá ưu đãi chỉ 11.000 đồng, cho các sản phẩm nước giải khát quen thuộc như Coca-Cola, Fanta và Sprite 1L.

Năm nay, WinMart đẩy mạnh đổi mới mô hình bán lẻ với gần 50 siêu thị mô hình mới tại Hà Nội, TP HCM, Thanh Hóa, Đồng Nai, Phú Thọ... Không gian mua sắm được thiết kế hiện đại, phân khu khoa học và ưu tiên các ngành hàng thế mạnh như thực phẩm tươi sống, hàng thiết yếu và sản phẩm chăm sóc cá nhân - gia đình. Với WinMart+, hệ thống tiếp tục mở rộng độ phủ khi đưa vào hoạt động 529 cửa hàng mới trong 10 tháng đầu năm, góp phần lan tỏa thói quen tiêu dùng hiện đại đến hơn 100 triệu người dân.

WinCommerce vận hành chuỗi bán lẻ hiện đại có quy mô lớn nhất Việt Nam với gần 4.500 siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+, WiN. WinCommerce là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Tập đoàn đặt mục tiêu, cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng: hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi Wake-up 247). Thịt có thương hiệu (Masan MeatLife với MeatDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với hệ thống WinMart, WinMart+, WiN có mặt tại 34 tỉnh thành trên toàn quốc). Trà và cà phê (Phúc Long Heritage), cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).

Hoàng Đan