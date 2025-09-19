Wink Hotel Hai Phong ra mắt trải nghiệm lưu trú 24h linh động

Wink Hotel Hai Phong giới thiệu dịch vụ Stay24 cho phép du khách đặt phòng và lư trú linh hoạt trong 24 giờ, không giới hạn bởi khung cố định.

Dịch vụ mới giúp du khách không bị ràng buộc bởi giờ nhận - trả phòng truyền thống, từ đó dễ dàng sắp xếp lịch trình theo nhu cầu cá nhân. Bất kể đến khách sạn vào khung giờ nào, du khách đều có thể nhận phòng ngay. Khách sạn có quầy check-in tự phục vụ hoặc thông qua ứng dụng Wink, giúp tăng sự tiện nghi và linh hoạt khi có thể dùng điện thoại thay chìa khóa phòng.

Quầy check-in tự động giúp khách lưu trú linh hoạt làm thủ tục, vào phòng bằng ứng dụng điện thoại. Ảnh: Wink Hotel Hai Phong

Hầu hết các phòng tại đây đều có thiết kế cửa sổ sát trần, tăng khả năng đón ánh sáng tự nhiên. Giường ngủ cao cấp, đảm bảo êm ái với hệ thống smart TV và wifi miễn phí.

Về ẩm thực, Hải Phòng đa dạng lựa chọn món ăn với nhà hàng fusion kết hợp tinh hoa ẩm thực Pháp - Việt cao cấp. Ngoài dịch vụ check-in linh hoạt Stay24, ngay trong khuôn viên khách sạn có East West Beer Garden và Wink Bar mở cửa 24/7. Vào buổi tối, Endless Summer Rooftop Bar trên tầng 22 của khách sạn là nơi hợp ngắm hoàng hôn với tầm nhìn toàn cảnh.

Mỗi phòng đều thiết kế cửa sổ sát trần, tối ưu ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Wink Hotel Hai Phong

Về lịch trình tại Hải Phòng, du khách có thể trải nghiệm nhịp sống đa dạng từ bình minh đến khuya. Khu phố cổ Pháp và chợ Tam Bạc là những điểm đến nổi tiếng với phong cảnh đẹp và không khí nhộn nhịp. Giữa trưa, du khách có thể khám phá các quán cà phê vỉa hè hay tòa nhà cổ kính, thưởng thức nghệ thuật đương đại.

Xa hơn có đảo Cát Bà hoặc vịnh Hạ Long, chỉ cách trung tâm Hải Phòng khoảng 45 phút đi phà. Du khách có thể tận dụng tối đa 24 giờ lưu trú để khiến các chuyến đi trong ngày thêm thú vị với trải nghiệm độc đáo, mới lạ.

Khu vực hồ bơi ngoài trời trên tầng thượng. Ảnh: Wink Hotel Hai Phong

Đặc biệt, khách hàng có thể sử dụng phòng để cất đồ mua sắm an toàn hoặc vệ sinh cá nhân trước bữa tối mà không lo phải vội vã trở về hay tốn chi phí cho những đêm không sử dụng hết.

"Wink Hotel Hai Phong không ràng buộc khách lưu trú bằng các khung giờ mà mong trở thành bạn đồng hành trong mọi chuyến du lịch, thêm kỷ niệm khi không bị trói buộc bởi lịch trình cứng nhắc", đại diện khách sạn cho biết.

(Nguồn: Wink Hotel Hai Phong)