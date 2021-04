Windows 10 là hệ điều hành máy tính phổ biến nhất mọi thời đại

Đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu máy tính cá nhân tăng mạnh, giúp Windows 10 cán mốc 1,3 tỷ người dùng, tăng 300 triệu chỉ sau một năm.

Tháng 3/2020, sau 5 năm ra mắt, Windows 10 mới cán mốc một tỷ người dùng. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, hệ điều hành này đã có thêm 300 triệu người dùng mới nữa. Microsoft cho biết trong năm 2020, người dùng chuộng các thiết bị có màn hình lớn như laptop hay máy tính để bàn. Đây là các sản phẩm phục vụ nhu cầu làm việc và học tập tại nhà khi Covid-19 hoành hành khắp thế giới.

Windows 10 tương thích tốt với nhiều phần cứng, ít tốn tài nguyên.

Báo cáo tài chính quý I cho thấy Microsoft thu được các con số cao hơn so với dự đoán. Doanh thu đạt mốc 41,7 tỷ USD so với 41,03 tỷ USD ước tính và thu nhập ròng là 15,5%, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng cũng có những nền tảng với nguồn thu vững chắc, như dịch vụ đám mây Office 365 và Aruze. Các giải pháp đám mây của Microsoft tạo ra 17,7 tỷ USD doanh thu, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với mảng máy tính cá nhân, doanh thu của Microsoft đạt 13 tỷ USD. Trong đó, các sản phẩm Windows bản quyền cho đối tác tăng 10%, dịch vụ đám mây tăng 10% và dịch vụ Xbox tăng 34% do nhu cầu chơi game tại nhà cũng tăng cao. Với riêng dòng máy tính Surface, doanh thu cũng tăng ấn tượng - 12%.

Sau Windows 7, Windows 10 được coi là hệ điều hành thành công nhất của Microsoft. OS này tương thích với nhiều loại phần cứng, bao gồm cả các máy có cấu hình thấp. Khả năng chạy ổn định các ứng dụng cả mới và cũ, quản lý thông tin tốt đã giúp Windows 10 phổ biến nhanh hơn so với các thế hệ Windows trước.

Năm 2020 cũng đánh dấu mốc kinh doanh tăng trưởng hai con số với nhiều hãng máy tính trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, đại diện một nhà phân phối cho biết đã từ lâu thị trường máy tính mới chứng kiến cảnh "cầu vượt cung" và nhiều model bán chạy luôn rơi vào tình trạng hết hàng. Các hãng máy tính như Asus, Acer, Lenovo, MSI tại Việt Nam đều cài đặt sẵn Windows bản quyền thay vì bán phiên bản không kèm OS như trước đây.

Hoài Anh