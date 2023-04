WinCommerce tự tin có lãi nửa cuối năm

Ông chủ của chuỗi WinMart, WinMart+ cho biết chuỗi bán lẻ này sẽ có lãi nhờ hoàn tất tái cơ cấu và mô hình kinh doanh mở rộng hơn.

Trong báo cáo tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp WinCommerce (WCM) ghi nhận biên lợi nhuận gộp (EBITDA) ở mức 3%, cải thiện đáng kể so với mức âm 7,4% của năm 2019, trước khi được Masan mua lại.

Dù EBITDA liên tục cải thiện, chuỗi bán lẻ vẫn chưa đạt lợi nhuận sau thuế dương. Theo đại diện WCM, có nhiều nguyên nhân, trong đó tâm lý thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng năm 2022. Tâm lý này được phản ánh ngay cả trong các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày. Tăng trưởng của thực phẩm đóng gói và sữa có dấu hiệu "hạ nhiệt" bởi đây là những mặt hàng được người dân tích trữ nhiều nhất trong giai đoạn phong tỏa do đại dịch.

Báo cáo về ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam do Kantar công bố mới đây cho thấy, tổng quy mô thị trường năm 2022 tăng trưởng 5% so với năm trước đó. Sự tăng trưởng trong năm qua lại phụ thuộc vào sự tăng giá trung bình, bởi sản lượng tiêu thụ không hề biến động. Trong khi đó, năm 2021, sản lượng tiêu thụ vẫn tăng trưởng thêm 0,3% và giá trung bình chỉ tăng 3,5% so với năm 2020.

Một báo cáo của VNDirect cũng phân tích việc mở rộng kinh doanh của một số nhà bán lẻ lớn đang chững lại hoặc giảm tốc. Thực tế, một số hệ thống bán lẻ như Bách Hóa Xanh, GS25 cũng tăng trưởng âm trong năm qua.

Bên trong một siêu thị WinMart. Ảnh: WCM

Dù vậy, WCM tự tin sớm có lợi nhuận nhờ chiến lược mở rộng quy mô, nhiều mô hình cửa hàng được thử nghiệm ghi nhận doanh thu và lưu lượng khách hàng tăng đáng kể.

WCM hiện là chuỗi bán lẻ hiện đại lớn nhất Việt Nam về số lượng điểm bán với 130 siêu thị WinMart và 3.268 cửa hàng WinMart+ tính đến cuối năm 2022. Năm qua, đơn vị đã hoàn tất chuyển đổi thương hiệu từ VinMart sang WinMart+, tăng tốc mở rộng quy mô với 8 siêu thị và 730 cửa hàng được mở mới.

Doanh nghiệp đang thí điểm mô hình cửa hàng WinMart+ tại vùng ven và nông thôn với doanh thu tăng từ 15-30% (trong khi chi phí đầu tư thấp hơn 20% so với ở đô thị) cho thấy tiềm năng phục vụ 65% dân số Việt Nam vốn sống ở khu vực này.

Thời gian qua, WCM khai trương 102 cửa hàng bán lẻ đa tiện ích WIN phục vụ nhu cầu nhu yếu phẩm, F&B, chăm sóc sức khỏe, viễn thông, dịch vụ tài chính hàng ngày. Các cửa hàng WIN ghi nhận doanh thu trên mỗi mét vuông cao hơn 20% trở lên so với mô hình nhu yếu phẩm thuần túy.

"So với các đối thủ, WCM có triển vọng đạt lợi nhuận cao hơn do đã trải qua giai đoạn tái cấu trúc và đã tìm ra các mô hình hiệu quả để sẵn sàng cải thiện lợi nhuận trong năm 2023", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Mô hình WinMart+ vùng nông thôn. Ảnh: WCM

Tính đến hết 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của WCM đạt 3.978 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 3,6 lần (tương đương 14.320 tỷ đồng) và dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 1,12 lần, tương ứng 4.455 tỷ đồng, đều giảm so với cuối năm 2021.

Báo cáo thường niên Masan năm 2022 cho biết, WCM đạt doanh thu 29.369 tỷ đồng giảm 5% so với 2021. Tuy nhiên, năm 2021, ước tính hưởng ảnh hưởng từ Covid-19 khoảng 10%, nếu loại bỏ ảnh hưởng này thì doanh thu năm 2022 vẫn có tăng trưởng. Hay nói cách khác, trong điều kiện bình thường, không tính đến ảnh hưởng của hoạt động tích trữ hàng tiêu dùng thời kỳ Covid-19, doanh thu của công ty tăng 6,4% trong năm 2022.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng dương và tăng doanh thu 5-10%, năm nay, WCM dự kiến sẽ tập trung đầu tư vào sản phẩm dịch vụ dành cho người tiêu dùng, tinh lọc danh mục hàng hóa trên cả 2 chuỗi WinMart/WinMart+. Doanh nghiệp sẽ đàm phán với các nhà cung cấp để xây dựng chiến lược giá ổn định giúp kích cầu mua sắm cũng như tìm hiểu văn hóa tiêu dùng để lên kế hoạch phát triển sản phẩm phù hợp với từng địa phương.

Chương trình Hội viên WIN với nhiều ưu đãi đặc quyền (tiết kiệm tới 20% tất cả sản phẩm rau sạch WEC, thịt sạch MeatDeli cùng hàng trăm mặt hàng thiết yếu, đồng thời tặng thêm 3% khi thanh toán một chạm bằng Tpay Techcombank) được triển khai tại hơn 3.500 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart/WIN trên toàn quốc, lúc này thu hút 4 triệu người tham gia.

Đơn vị tiếp tục phát triển hệ thống vận hành nội bộ. Nền tảng Supra đang đảm nhận 45% lượng hàng hóa khô của WinCommerce, góp phần giảm 13% chi phí cung ứng trên mỗi sản phẩm của trên cơ sở chuẩn hóa trong năm đầu hoạt động.

Một kho hàng của Supra - công ty logistics nội bộ, thành lập năm 2022. Ảnh: WCM

Thúc đẩy sản xuất nội địa, WinMart/WinMart+ luôn duy trì tỷ lệ hàng Việt chiếm trên 90% sản lượng hàng hóa, trong đó doanh thu từ các mặt hàng nông sản chiếm trên 30%. Với lợi thế sở hữu hệ thống các kho trung chuyển từ Bắc và Nam, 100% hàng hóa được tập trung và kiểm tra chất lượng trước khi được phân phối đến các siêu thị và cửa hàng.

Từ mô hình cửa hàng WIN, xa hơn nữa Masan sẽ đổi mới theo hướng số hóa toàn bộ cơ sở hạ tầng tiêu dùng từ sản xuất đến bán lẻ đồng thời phát triển nền tảng tích hợp giữa thương mại hiện đại và thương mại truyền thống. Masan cho biết, dù chưa dứt chuỗi tăng trưởng âm nhưng lợi nhuận hoạt động (EBITDA) có sự tăng trưởng tốt qua các năm với lưu lượng khách hàng tăng ổn định.

Hoàng Anh