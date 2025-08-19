WinCommerce tiếp tục tăng trưởng hai con số khu vực nông thôn

WinCommerce đạt doanh thu thuần 3.486 tỷ đồng trong tháng 7, tăng 23% so với cùng kỳ, khu vực nông thôn chiếm khoảng 75% cửa hàng mới, góp phần duy trì tăng trưởng hai con số.

Thông tin nêu tại báo cáo kinh doanh tháng 7 do doanh nghiệp vừa công bố. Trong đó, doanh thu 3.486 tỷ đồng đạt được trong tháng 7, vượt mục tiêu tăng trưởng cơ sở 8-12% đề ra cả năm. Tính chung 7 tháng, doanh thu WinCommerce đạt 21.400 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tăng trưởng LFL của các cửa hàng đã hoạt động ổn định tăng 7,6% so với cùng kỳ, thể hiện sự cải thiện về hiệu suất vận hành.

Cũng trong tháng 7, WCM mở mới 36 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng mở mới từ đầu năm lên 354, hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm (400-700 cửa hàng). Trong đó, khoảng 75% là cửa hàng WinMart+ tại khu vực nông thôn. Khu vực miền Trung đóng góp 175 cửa hàng, gần 50% tổng số mở mới, phản ánh chiến lược mở rộng theo từng vùng.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng WinMart+. Ảnh: WinCommerce

Đại diện đơn vị cho biết, thông qua hệ thống cửa hàng WinMart+ phủ khắp các vùng quê, người tiêu dùng có thể tiếp cận thực phẩm tươi sống, sản phẩm thiết yếu và hàng hóa chất lượng với mức giá hợp lý. Người dân địa phương được mua sắm trong không gian mua sắm văn minh, hiện đại, giúp dần thay đổi thói quen tiêu dùng, từ mua sắm ở chợ truyền thống sang trải nghiệm tại cửa hàng tiện lợi và minh bạch.

Với việc "đưa siêu thị về ngõ nhỏ", WinCommerce đang góp phần thu hẹp khoảng cách tiêu dùng giữa thành thị và nông thôn, đồng thời lan tỏa thói quen mua sắm văn minh đến từng hộ gia đình Việt. Theo WCM, các cửa hàng mở mới từ đầu năm 2025 đều ghi nhận lợi nhuận dương, cho thấy sự kiểm soát chặt chẽ về hiệu quả tài chính. Trong đó, các cửa hàng WinMart+ tại khu vực miền Trung nổi lên là động lực tăng trưởng mới, nhờ danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và lợi thế trong việc chiếm lĩnh các vị trí có lưu lượng khách cao.

Người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm của đơn vị. Ảnh: WinCommerce

Ngành bán lẻ Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển nhanh từ kênh truyền thống (GT) sang kênh hiện đại (MT), khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm chất lượng, dịch vụ gia tăng và trải nghiệm tiện lợi.

Theo một số báo cáo thị trường, MT hiện chiếm khoảng 12% tổng doanh số bán lẻ, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia (30-50%), dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn. Song song, các doanh nghiệp bán lẻ cũng phải đối mặt với áp lực chi phí vận hành, thuê mặt bằng, nhân sự và logistics trong khâu cung ứng hàng hóa, đặc biệt tại khu vực xa trung tâm.

Trong bối cảnh này, WinCommerce, thành viên Tập đoàn Masan, tiếp tục mở rộng mạng lưới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Thông qua hệ thống siêu thị và cửa hàng WinMart, WinMart+, WiN, doanh nghiệp tập trung đưa hàng hóa thiết yếu, thực phẩm tươi sống đến người tiêu dùng với mức giá hợp lý, cải thiện trải nghiệm mua sắm tại khu vực nông thôn.

Phát biểu tại sự kiện Techcombank Investment Summit 2025 ngày 9/7, ông Danny Le, CEO Tập đoàn Masan, nhấn mạnh kênh bán lẻ hiện đại tại Việt Nam mới chỉ chiếm 12% tổng thị trường, trong khi ở các quốc gia lân cận như Thái Lan hay Indonesia là 30-50%. Để đẩy nhanh hiện đại hóa bán lẻ, việc xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp từ sản xuất đến tiêu dùng và phát triển nền tảng dữ liệu khách hàng là yếu tố then chốt.

Theo đó, WCM được hưởng lợi từ hệ sinh thái Masan, bao gồm sản xuất (Masan Consumer, Masan MEATLife, WinEco), logistics (SUPRA), tài chính tiêu dùng (Techcombank) và hệ thống phân phối đa kênh. Doanh nghiệp cũng khai thác nền tảng dữ liệu khách hàng thông qua chương trình hội viên WiN, đặt mục tiêu tiếp cận 30-50 triệu người tiêu dùng, nhằm cá nhân hóa trải nghiệm và tăng giá trị vòng đời khách hàng.

Dây chuyền sản xuất của công ty. Ảnh: WinCommerce

Theo ông Danny Le, thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam còn nhiều tiềm năng, tốc độ mở rộng nhanh. Do đó, đòi hỏi doanh nghiệp cần duy trì chất lượng dịch vụ, quản lý rủi ro chi phí và tối ưu chuỗi cung ứng. Ngoài ra, sự gia nhập của các đối thủ nội địa và quốc tế, cũng như biến động kinh tế vĩ mô, sẽ tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của các nhà bán lẻ, trong đó có WCM.

Dù vậy, việc đơn vị duy trì được đà tăng trưởng doanh thu và mở rộng mạng lưới với hiệu quả tài chính tích cực trong nhiều tháng liên tiếp cho thấy doanh nghiệp đang tận dụng tốt các cơ hội thị trường.

"Kết quả trên được xem là yếu tố cộng hưởng tích cực cho năng lực cạnh tranh và khả năng duy trì chiến lược phát triển trong giai đoạn tới", ông Danny Le nói.

Hoàng Đan