WinCommerce thu hơn 7.800 tỷ hai tháng đầu năm

WinCommerce (WCM) - đơn vị vận hành chuỗi WinMart, WinMart+, WiN, ghi nhận doanh thu 7.872 tỷ trong hai tháng đầu năm, tăng 32,2% so với cùng kỳ.

Theo đơn vị, kết quả thể hiện đà tăng trưởng của 2025 tiếp tục duy trì sang 2026, trong bối cảnh thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Mức tăng trưởng 32,2% của doanh thu cao hơn đáng kể so với kịch bản cơ sở ở mức cao trong năm 2026 (15-21%).

Trong hai tháng đầu năm, hệ thống cũng mở mới 145 cửa hàng, góp phần nâng tổng số điểm bán lên 4.737 cửa hàng trên toàn quốc. Việc mở rộng mạng lưới tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chính của WinCommerce trong năm nay. Đặc biệt, WinMart+ nông thôn ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu mạnh, cho thấy xu hướng tiêu dùng đang mở rộng ra ngoài các đô thị lớn. Mô hình này cũng là phân khúc được doanh nghiệp xác định tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ.

Siêu thị WinMart. Ảnh: Masan

Hiện WinMart+ nông thôn có quy mô lớn nhất trong hệ thống với 2.063 cửa hàng. Doanh thu của mô hình này đạt 2.184 tỷ đồng trong hai tháng đầu năm, tăng hơn 63% so với cùng kỳ. Trong khi đó, WinMart+ tại khu vực thành thị đạt doanh thu 2.034 tỷ đồng, tăng 20,6%. Hệ thống siêu thị WinMart ghi nhận doanh thu 2.180 tỷ đồng, tăng gần 21%. Mô hình WiN đạt doanh thu 1.208 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ.

Đại diện WinCommerce cho biết, với mức tăng trưởng doanh thu 32,2% cùng 145 cửa hàng mở mới trong hai tháng đầu năm, doanh nghiệp đang vượt tiến độ kế hoạch năm 2026 ở cả hai chỉ tiêu doanh thu và mở rộng mạng lưới. Trong năm 2026, mảng bán lẻ của Tập đoàn Masan đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần từ 15% đến 21% so với năm trước. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nâng biên lợi nhuận sau thuế lên mức 1,8-3%.

Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp dự kiến mở mới từ 1.000 đến 1.500 cửa hàng, tiếp tục mở rộng độ phủ của hệ thống WinMart và WinMart+, WiN trên toàn quốc. Song song đó, WinCommerce cũng tập trung duy trì tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) ở cả hai mô hình minimart và siêu thị. Đơn vị đặt mục tiêu tăng trưởng LFL từ mức cao một chữ số đến trung bình hai chữ số, thông qua việc tối ưu danh mục hàng hóa, áp dụng chiến lược định giá linh hoạt và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong vận hành.

Ngoài ra, việc tối ưu năng suất bán hàng trên toàn bộ mạng lưới hiện hữu cũng được xem là một trong những trọng tâm chiến lược, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cửa hàng. Việc kết hợp giữa mở rộng mạng lưới, cải thiện tăng trưởng LFL, tối ưu vận hành và phát triển nhãn hàng riêng tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của hệ thống bán lẻ này.

Đại diện đơn vị cho biết thêm, trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam đang chuyển dịch từ kênh truyền thống sang bán lẻ hiện đại, WinCommerce hưởng lợi thế nhờ mạng lưới cửa hàng rộng khắp cùng sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ Masan. Trước đó, năm 2025 đơn vị đạt doanh thu gần 39.000 tỷ, tăng hơn 18% so với 2024, nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng, tập trung mô hình nông thôn, tối ưu logistics. Đà tăng duy trì đến tháng cuối năm, riêng tháng 12 ghi nhận doanh thu 3.557 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2024.

Hoàng Đan