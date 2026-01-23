WinCommerce thu gần 39.000 tỷ đồng trong 2025

WinCommerce (đơn vị vận hành chuỗi WinMart, WinMart+) đạt doanh thu gần 39.000 tỷ, tăng hơn 18% so với 2024, nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng, tập trung mô hình nông thôn, tối ưu logistics.

Thông tin nêu tại báo cáo cập nhật tháng 12/2025, nhấn mạnh mức tăng doanh thu vượt khung kế hoạch tăng trưởng 8-12% đặt ra từ đầu năm. Đà tăng duy trì đến tháng cuối năm, khi riêng tháng 12 ghi nhận doanh thu 3.557 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2024.

Năm 2025 cũng ghi nhận tốc độ mở mới cửa hàng cao nhất kể từ khi Masan Group tiếp quản hệ thống bán lẻ này vào năm 2019. Diễn biến cho thấy sự điều chỉnh chiến lược theo hướng gia tăng độ phủ, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

Không gian mua sắm tại siêu thị WinMart. Ảnh: WinCommerce

Trong năm, WinCommerce (công ty thành viên của Masan) mở mới tổng cộng 764 cửa hàng, vượt khung mục tiêu 400-700 cửa hàng theo các kịch bản kế hoạch. Riêng tháng 12, hệ thống đưa vào hoạt động 161 cửa hàng, mức cao nhất từng ghi nhận theo tháng (trung bình cứ 5 tiếng lại có một cửa hàng mới đi vào hoạt động). Tính đến cuối năm, tổng số điểm bán trên toàn quốc đạt 4.592 cửa hàng.

Cơ cấu mở mới cho thấy sự dịch chuyển về mô hình và địa bàn. Trong số cửa hàng khai trương năm 2025, khoảng 602 điểm là các cửa hàng WinMart+ tại nông thôn, chiếm gần 80%. Về phân bổ địa lý, miền Bắc ghi nhận 409 cửa hàng mới, trong khi miền Trung đạt 341 cửa hàng. Hai khu vực này đóng góp gần như toàn bộ số điểm bán mở mới trong năm.

Định hướng này xuất phát từ tiềm năng tiêu dùng tại nông thôn. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê và các báo cáo ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), hơn 61% dân số Việt Nam sinh sống tại khu vực nông thôn. Thị trường bán lẻ tại đây ước tính có quy mô khoảng 50 tỷ USD nhưng vẫn chưa có sự hiện diện sâu rộng của các nhà bán lẻ chuyên nghiệp hiện đại.

Mô hình WinMart+ tại nông thôn được thiết kế với chi phí đầu tư thấp, danh mục hàng hóa tập trung vào nhu cầu thiết yếu và mức giá phù hợp với thu nhập địa phương. Dữ liệu nội bộ cho thấy doanh thu trung bình mỗi cửa hàng WinMart+ nông thôn đã tăng từ khoảng 12,9 triệu đồng mỗi ngày lên 15 triệu đồng một ngày trong năm 2025.

Bên cạnh mở rộng quy mô, hiệu quả của các cửa hàng hiện hữu cũng được cải thiện. Tăng trưởng doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) của toàn hệ thống đạt khoảng 9% so với năm trước, cho thấy mức chi tiêu và tần suất mua sắm tăng lên.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị WinMart. Ảnh: WinCommerce

Điểm đáng chú ý khác là chất lượng của các điểm bán mới. WinCommerce ghi nhận hơn 90% cửa hàng khai trương trong năm đã vượt điểm hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng. Kết quả này cho thấy việc mở rộng mạng lưới đi kèm kiểm soát hiệu quả tài chính, tránh tình trạng "ăn mòn" lợi nhuận từ các điểm bán mới chưa sinh lời.

Yếu tố quan trọng hỗ trợ cho việc mở rộng về vùng xa là năng lực logistics. Hệ thống logistics nội bộ Supra (ra mắt từ năm 2022) với các cụm kho khô và kho lạnh giúp WCM giảm chi phí vận chuyển khoảng 11% đối với cả sản phẩm bảo quản thường và tươi sống. Việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng là điều kiện tiên quyết đảm bảo biên lợi nhuận khi đưa hàng hóa về tuyến xã.

Trước đó, năm 2024 đánh dấu bước ngoặt khi WinCommerce ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương lần đầu sau quá trình tái cơ cấu. Nền tảng này tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng quy mô trong năm 2025.

Đại diện doanh nghiệp đánh giá, sự thâm nhập của kênh bán lẻ hiện đại về nông thôn diễn ra trong bối cảnh kênh truyền thống như chợ, tạp hóa nhỏ lẻ đang đối mặt với nhiều thách thức. Thị trường nông thôn cũng chứng kiến sự phát triển của lớp các cửa hàng tạp hóa hiện đại do thế hệ chủ cửa hàng trẻ (thế hệ 9x) vận hành. Nhóm này có tư duy kinh doanh năng động, ứng dụng công nghệ và hiểu rõ thói quen tiêu dùng địa phương.

Khách hàng chọn mua thịt mát MeatDeli. Ảnh: WinCommerce

Các chuyên gia nhận định, giai đoạn 2024-2026 là thời điểm các chuỗi bán lẻ hiện đại như WinMart tập trung chiếm lĩnh thị phần tại khu vực này trước khi thị trường bão hòa. Với kết quả kinh doanh năm 2025, WinCommerce hoàn tất giai đoạn mở rộng mạng lưới và gia tăng thị phần chi tiêu của người tiêu dùng. Chiến lược tập trung vào mô hình nông thôn, kết hợp kiểm soát chi phí vận hành và logistics là công thức chính để đơn vị duy trì đà tăng trưởng hai con số trong bối cảnh thị trường bán lẻ nhiều biến động. Năm 2026, nhà bán lẻ đặt mục tiêu mở mới 1.000-1.500 điểm bán, tức trung bình mỗi ngày có 4 cửa hàng được mở mới.

Chuỗi bán lẻ WinMart, WinMart+ ra mắt vào năm 2014 và chuyển nhượng cho Masan Group vào cuối năm 2019. Từ năm 2021, chuỗi đổi tên thành WinMart,WinMart+, đi cùng nhiều hoạt động tái cấu trúc và điều chỉnh chiến lược vận hành.

Hoàng Đan