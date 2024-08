WinCommerce: Mỗi ngày mở mới một cửa hàng nhằm tiếp đà có lãi

Sau cột mốc có lãi ròng đầu tiên trong 10 năm, WinCommerce tăng tốc trong chiến lược tăng độ phủ toàn quốc, tối ưu chất lượng sản phẩm, cạnh tranh giá.

WinCommerce bao gồm chuỗi WinMart, WinMart+, WiN. Sau hơn 4 năm về tay ông lớn trong ngành tiêu dùng là Masan, doanh nghiệp này có quý đầu tiên đạt lợi nhuận ròng. Tổng doanh thu quý đạt hơn 7.800 tỷ đồng. Chỉ số LFL (Like for like - mức tăng trưởng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu) tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Theo đại diện WinCommerce, những con số trên thể hiện quá trình "phá kén" sau thời gian dài theo đuổi các chiến lược kinh doanh. Một trong những chiến lược quan trọng của đơn vị là tăng độ phủ để đảm bảo tăng trưởng doanh thu. Chuỗi cửa hàng hiện có 3.700 điểm bán khắp 62 tỉnh thành, tăng 40 so với cuối năm ngoái. Đến cuối năm 2024, mục tiêu là đạt con số 4.000. Trung bình mỗi ngày sẽ khai trương thêm một cửa hàng mới.

"Tốc độ tăng số lượng cửa hàng luôn duy trì ở mức cao giúp khẳng định vị thế chuỗi siêu thị, minimart có độ phủ và tiếp cận lớn nhất thị trường. Hiện tại chúng tôi chiếm hơn 50% số lượng cửa hàng toàn thị trường", đại diện doanh nghiệp nói.

Một cửa hàng WiN phục vụ khách hàng thành thị. Ảnh: Masan

Lý giải về việc liên tục mở rộng các điểm bán, lãnh đạo WinCommerce cho biết đây là kênh mang lại doanh thu, lợi nhuận tốt suốt thời gian qua, nhất là hai mô hình WiN và WinMart+ Rural.

Hai mô hình này bắt đầu triển khai từ cuối năm 2023 trên cơ sở cải tạo mô hình WinMart+ cũ. WiN phục vụ nhóm khách thành thị tập trung vào yếu tố "Tươi ngon thượng hạng". WinMart+ Rural tiếp cận người dùng nông thôn với các mặt hàng FMCG, rau, thịt, nông sản giá bình ổn với tiêu chí "Rẻ hơn, chất lượng hơn". Trong quý II/2024, hai mô hình cửa hàng này lần lượt đạt mức tăng trưởng doanh thu 6,3% và 10,7%, so với 5,2% của các cửa hàng minimart truyền thống. "Mức tăng trưởng cho thấy kế hoạch thay đổi mô hình đạt hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu riêng biệt ở từng khu vực. Trong đó, kênh Rural sẽ là trọng tâm của chúng tôi thời gian tới", lãnh đạo WinCommerce nói.

Tiếp đà tăng trưởng, chuỗi WinCommerce sẽ duy trì chính sách cạnh tranh về giá, ưu đãi hội viên để thu hút khách hàng.

Các điểm bán tăng năng lực cạnh tranh giá nhờ tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái Point of Life (POL). Đây là cấu phần quan trọng tạo nên sức mạnh không chỉ cho WinCommerce mà còn các đơn vị khác của Masan. POL gồm ba yếu tố chính là sản phẩm và dịch vụ do Masan cung cấp; hạ tầng thương mại liên kết tất cả các đối tác trong hệ sinh thái và nền tảng công nghệ, có khả năng phân tích dữ liệu thông qua Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) và Máy học (Machine Learning).

Chẳng hạn, điểm bán của WinCommerce sẽ phân phối mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống nổi tiếng từ thành viên tập đoàn như Chin-su, Omachi, Kokomi, Nam Ngư, WakeUp 247, MEATDeli... Hệ thống điểm bán phủ khắp 62 tỉnh thành tận dụng lợi thế phân phối, giao hàng từ đơn vị logistic nội bộ là Supra. Supra tích hợp công nghệ, thu thập dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc dự đoán nhu cầu hàng hóa, giảm thời gian trữ hàng tồn kho. Nhờ hoạt động logistic nội bộ, chi phí vận hành toàn chuỗi tiết kiệm được 11%.

Siêu thị WinMart đông đúc khách mua hàng. Ảnh: Masan

Chương trình hội viên WiN cũng được đánh giá là điểm nhấn kéo khách đến mua sắm khi được ưu đãi 20% cho các mặt hàng thịt MEATDeli và rau WinEco. Sau hơn một năm, 10 triệu người đã đăng ký gói hội viên với giá trị giỏ hàng cao hơn hai lần so với mức bình thường. Thời gian tới, WinCommerce tiếp tục cải tiến các chính sách, ưu đãi với mục tiêu thu hút thêm hàng triệu hội viên WiN.

WinCommerce đóng góp một phần ba tổng doanh thu Masan và đang dần cải thiện biên lợi nhuận, trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển, tham vọng chinh phục thị trường tiêu dùng của tập đoàn. Từ mảng kinh doanh thua lỗ nghìn tỷ khi mới mua về, đơn vị đang trên đường "cất cánh", dự kiến sẽ tiếp tục duy trì lợi nhuận trong nửa cuối năm và sau này.

Nhận định về tiềm năng duy trì tăng trưởng trong dài hạn, lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng Việt Nam vẫn là thị trường có sự sôi động hàng đầu châu Á. Tốc độ phát triển kinh tế, đô thị hóa nhanh, thu nhập bình quân liên tục cải thiện là những yếu tố sẽ thúc đẩy mảng bán lẻ trong dài hạn. Cùng với sự phát triển kinh tế, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng cũng chuyển dịch từ tạp hóa, chợ truyền thống sang các mô hình hiện đại hơn.

"Với mạng lưới và các lợi thế hiện hữu, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để chuỗi cửa hàng WinCommerce hướng đến những mục tiêu mở rộng quy mô, năng lực, phục vụ cho hơn 100 triệu dân Việt Nam với lợi nhuận bền vững", lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định.

Hoài Phương