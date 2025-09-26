WinCommerce đặt mục tiêu doanh thu quý III vượt 10.000 tỷ

WinCommerce (WCM) kỳ vọng doanh thu quý III/2025 vượt 10.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay, dựa trên sức mua nội địa tăng, xu hướng bán lẻ hiện đại và đà tăng trưởng qua 8 tháng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, vào giai đoạn cuối năm, sức mua nội địa được kỳ vọng tiếp tục tăng nhờ nhu cầu mua sắm cho các dịp lễ, tết. Minh chứng cho xu hướng này, WCM đạt doanh thu 3.573 tỷ đồng trong tháng 8, tăng 24,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, doanh thu ước tính 25.000 tỷ đồng, tăng 16,1%, vượt xa kế hoạch năm (8-12%). Doanh thu từ các cửa hàng hiện hữu (LFL) tăng 8,2% trong 8 tháng, riêng tháng 8 tăng 11,9%, con số thể hiện mức độ gắn kết với khách hàng và nền tảng tăng trưởng ổn định.

Các sản phẩm tại siêu thị Winmart. Ảnh: Masan

Chiến lược mở rộng mạng lưới là một trong những đòn bẩy chính giúp doanh nghiệp duy trì doanh thu. Tính đến hết tháng 8, WCM khai trương 415 cửa hàng mới, đúng tiến độ kế hoạch năm (400-700 cửa hàng). Khoảng 75% cửa hàng mới nằm tại khu vực nông thôn, nơi nhu cầu mua sắm hiện đại đang tăng nhanh. Riêng khu vực miền Trung chiếm gần 50% số cửa hàng mới và trở vùng trọng điểm trong kế hoạch phát triển. Tất cả cửa hàng mới đều đạt lợi nhuận ngay từ đầu nhờ lựa chọn vị trí cẩn trọng, mô hình thiết kế tối ưu và quản lý khai trương hiệu quả. Các sản phẩm như rau WinEco đạt chuẩn VietGap, GlobalGap hay thịt MeatDeli chuẩn châu Âu cũng giúp WCM đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn.

Song song mở rộng hệ thống, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành. Trong đó, giải pháp Winare, sử dụng AI và dữ liệu thời gian thực, hỗ trợ dự báo nhu cầu và quản lý tồn kho chính xác hơn. Kết quả ban đầu cho thấy tỷ lệ hàng hỏng giảm, tỷ lệ hàng sẵn có trên kệ tăng, chi phí vận hành tiết kiệm và trải nghiệm khách hàng cải thiện. Doanh nghiệp dự kiến đến cuối 2025 sẽ áp dụng công nghệ này cho gần 70% danh mục hàng hóa, đặc biệt nhóm tươi sống, nhằm bảo đảm chất lượng và giá cả cạnh tranh.

Đại diện WCM đánh giá mục tiêu doanh thu quý III/2025 vượt 10.000 tỷ đồng là mức cao nhất từ trước đến nay, nhưng khả thi dựa trên nền tảng từ kết quả 8 tháng. Từ mức 3.573 tỷ đồng trong tháng 8, đơn vị cần duy trì tốc độ mở mới và tăng trưởng doanh thu từ cửa hàng hiện hữu. Chiến lược tập trung vào khu vực nông thôn, kết hợp với công nghệ tối ưu chuỗi cung ứng, đang tạo đà để doanh nghiệp tiến gần hơn đến cột mốc này.

Tuy nhiên, thách thức vẫn hiện hữu. Cạnh tranh giá giữa các chuỗi trong và ngoài nước gia tăng, trong khi chi phí vận hành từ mặt bằng, nhân sự đến logistics tiếp tục chịu áp lực lạm phát và biến động giá nhiên liệu. Với nhóm hàng tươi sống, yêu cầu dự báo nhu cầu và quản lý tồn kho chặt chẽ là yếu tố then chốt. Theo đơn vị, những yếu tố trên tạo thách thức nhưng cũng là cơ hội để WCM khai thác lợi thế quy mô, công nghệ và chiến lược quản trị nhằm tăng tốc doanh thu cuối năm.

Hải sản tươi được sơ chế tại siêu thị Winmart. Ảnh: Masan

Các chuyên gia đánh giá, thị trường bán lẻ Việt Nam năm nay đang trong giai đoạn chuyển mình. Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 8 đạt 588.200 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng, con số này đạt 4.579.000 tỷ đồng, tăng 9,4%. Sức mua nội địa, đặc biệt ở nhóm thực phẩm, đồ uống và nhu yếu phẩm, đang phục hồi ổn định, tạo nền tảng cho các chuỗi bán lẻ hiện đại bước vào mùa cao điểm cuối năm.

Người tiêu dùng ngày càng chuyển dịch từ kênh truyền thống sang kênh hiện đại. Họ ưu tiên các điểm bán có thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng và nguồn gốc minh bạch. Xu hướng này xuất hiện tại các đô thị lớn, lan rộng đến khu vực nông thôn, nơi tốc độ đô thị hóa và mức sống cải thiện thúc đẩy nhu cầu mua sắm tiện lợi.

Đại diện Masan cho biết, nhu cầu trên là cơ hội để các doanh nghiệp bán lẻ như WCM, mở rộng độ phủ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Song, cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Các chuỗi bán lẻ lớn trong và ngoài nước đều đối mặt với áp lực chi phí, từ thuê mặt bằng, nhân sự đến logistics, vốn tăng cao do lạm phát và biến động giá nhiên liệu.

Với nhóm hàng tươi sống như rau củ và thịt cá, dự báo nhu cầu chính xác và quản lý tồn kho hiệu quả là thách thức lớn. Yêu cầu này vừa là khó khăn vừa là cơ hội để các doanh nghiệp như WCM phát huy lợi thế về quy mô, công nghệ, chiến lược quản trị nhằm duy trì tăng trưởng và hướng tới bứt phá doanh thu trong giai đoạn cuối năm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động trọng tâm trong lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ. Masan đặt mục tiêu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của hơn 100 triệu người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái đơn vị gồm nhiều công ty thành viên và thương hiệu như: Masan Consumer (Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247); Masan MeatLife (MeatDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi); WinCommerce (WinMart, WinMart+); Phúc Long Heritage (Phúc Long); Masan High-Tech Materials (vật liệu công nghệ cao).

Hoàng Đan