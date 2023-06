Wimbledon tiếp tục tăng tiền thưởng

AnhTổng tiền thưởng Wimbledon 2023 là 56,5 triệu USD, tăng 11,2% so với giải năm ngoái.

Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 2,97 triệu USD, trong khi á quân nhận một nửa con số này. Mức thưởng cho các nhà vô địch nội dung đơn vượt xa các năm gần nhất. Năm 2021, nhà vô địch đơn nam và đơn nữ "chỉ" nhận 2,15 triệu USD do ảnh hưởng của Covid-19, còn năm 2022 là 2,53 triệu.

Djokovic nhận 2,53 triệu USD tiền thưởng sau khi vô địch năm ngoái. Ảnh: AP

Tổng tiền thưởng 56,5 triệu USD đưa Wimbledon vươn lên trở thành Grand Slam có mức thưởng lớn thứ hai lịch sử, chỉ sau Mỹ Mở rộng 2022 với 60,1 triệu USD. Trong năm 2023, Australia Mở rộng và Roland Garros cũng lần lượt tăng mức thưởng lên 51,6 triệu và 53,3 triệu USD.

Khác với Roland Garros, Wimbledon dồn nhiều tiền thưởng cho các tay vợt tiến sâu hơn so với những người bị loại sớm. Các tay vợt bị loại ở vòng một nhận về 69.500 USD, tăng 10% so với năm ngoái. Con số này ít hơn mức 74.000 USD ở Roland Garros 2023. Quỹ thưởng cho các tay vợt vòng loại cũng tăng 14,5% so với giải năm 2022.

Novak Djokovic và Elena Rybakina lần lượt là ĐKVĐ đơn nam và đơn nữ. Trong khi Djokovic vừa thắng Tiafoe tại giải biểu diễn ở Hurlingham, Rybakina gặp vấn đề về thể trạng và phải rút lui khỏi giải Eastbourne.

Djokovic là hạt giống số hai đơn nam năm nay, còn Rybakina là hạt giống số ba đơn nữ. Các hạt giống hàng đầu nội dung đơn là Carlos Alcaraz và Iga Swiatek. Lễ bốc thăm phân nhánh dự kiến diễn ra lúc 16h chiều nay 30/6, giờ Hà Nội. Vòng đấu chính bắt đầu ngày 3/7, trận chung kết đơn nữ diễn ra thứ Bảy 15/7 và chung kết đơn nam diễn ra sau đó một ngày.

Vy Anh