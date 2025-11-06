Wilmar CLV hỗ trợ 15 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng tổng cộng 15 tỷ đồng, gồm 6 tỷ tiền mặt và các nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân miền Bắc, miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Cụ thể, trong hai ngày (31/10 và 1/11), Tập đoàn Wilmar CLV phối hợp Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh thực hiện chương trình "Hướng về đồng bào miền Bắc". Doanh nghiệp trao tặng 10 tỷ đồng, bao gồm 4 tỷ đồng tiền mặt và 10.600 phần quà trị giá 6 tỷ đồng tới người dân tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Đơn vị cũng lên kế hoạch trao tặng 5 tỷ đồng, gồm 2 tỷ đồng tiền mặt và 3 tỷ đồng hiện vật cho người dân ở các địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung.

Mỗi phần quà bao gồm nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, dầu ăn, hạt nêm, nước tương, mì trứng và sản phẩm chăm sóc nhà cửa thương hiệu Power100 (nước giặt xả, nước rửa chén, nước lau sàn, bột giặt)... Các phần quà được trao tặng trực tiếp đến người dân thông qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Đại diện Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng tài trợ cho tỉnh Cao Bằng sáng 31/10. Ảnh: Lê Uyên

Ông Võ Văn Phong - Giám đốc Kinh doanh ngành hàng hóa phẩm, Tập đoàn Wilmar CLV chia sẻ, những tổn thất nặng nề sau nhiều đợt bão lũ liên tiếp khiến cuộc sống của bà con miền Bắc và miền Trung trở nên khó khăn hơn. "Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc mức độ nghiêm trọng của thiệt hại và nhu cầu cấp thiết vùng lũ, vì vậy trách nhiệm đặt ra là chung tay hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn này, nhanh chóng khắc phục thiệt hại và từng bước ổn định cuộc sống", ông Phong nói.

Ông Vũ Khắc Quang - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng cho biết bão lũ đã đi qua nhưng hậu quả ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của người dân trong tỉnh. Trong giai đoạn khó khăn này, sự đồng hành tiếp sức của các doanh nghiệp như Tập đoàn Wilmar CLV đã mang đến nguồn hỗ trợ thiết thực và kịp thời về vật chất, đồng thời tiếp thêm động lực tinh thần để người dân sớm ổn định cuộc sống. Sự chung tay của doanh nghiệp lúc này đã tạo nên sự gắn kết, giúp bà con cảm thấy không đơn độc.

Hình ảnh trao tặng tại Cao Bằng trong chương trình "Hướng về đồng bào miền Bắc". Ảnh: Lê Uyên

Bà Trần Thị Phương Trinh - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn cũng chia sẻ những khó khăn tại địa phương. Bà cho biết hiện người dân Lạng Sơn đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là việc xây mới, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng và khôi phục lại sản xuất để ổn định kinh tế gia đình. "Sự hỗ trợ của Tập đoàn Wilmar CLV là nguồn lực quan trọng, giúp các gia đình chủ động hơn trong các hoạt động tái thiết. Chúng tôi trân trọng sự đồng hành kịp thời và rất thực tế này từ phía doanh nghiệp", bà Trần Thị Phương Trinh nói.

Một người dân Lạng Sơn đón nhận phần quà hỗ trợ từ Wilmar CLV. Ảnh: Lê Uyên

Trong khi miền Bắc đang khắc phục hậu quả mưa lũ từ các cơn bão số 10, 11, thì cuối tháng 10, các tỉnh thành miền Trung lại tiếp tục phải ứng phó với đợt mưa lũ lớn kéo dài. Tình trạng ngập lụt sâu đã khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, hàng chục nghìn người phải sơ tán, cơ sở hạ tầng thiệt hại nghiêm trọng. Lúc này, song song hoạt động hỗ trợ tại phía Bắc, Tập đoàn Wilmar CLV cũng lên kế hoạch hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung.

Hoàng Anh