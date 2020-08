Willian: 'Tôi đến Arsenal để vô địch Champions League'

Tân binh Willian - vốn là cựu cầu thủ chạy cánh của kình địch Chelsea - bị thuyết phục bởi mục tiêu vô địch Champions League mà HLV Mikel Arteta đưa ra.

"Một trong những lý do tôi chọn Arsenal là có hợp đồng ba năm. Tôi không muốn chỉ là một cầu thủ qua đường", Willian nói với Sun Sports trong buổi phỏng vấn hôm 21/8. "Khi nói chuyện với Mikel Arteta, tôi được nghe lý do tại sao ông muốn tôi ở Emirates trong ba mùa. Arteta muốn lần đầu tiên dự Champions League và vô địch khi tôi hết hợp đồng. Đó là những gì tôi muốn nghe. Hy vọng kế hoạch của Arteta sẽ giúp tôi đoạt chiếc Cup hằng ao ước, bên cạnh danh hiệu Ngoại hạng Anh".

Willian, 32 tuổi, giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Cup FA cùng Chelsea. Ảnh: Arsenal FC.

Willian gia nhập Chelsea từ Shakhtar Donetsk hè 2013, khi chủ sân Stamford Bridge trong giai đoạn chuyển giao. Thế hệ huyền thoại từng gắn bó với "The Blues" từ đầu thập niên 2000 như John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, Petr Cech lần lượt chia tay đội bóng. Bảy năm ở Chelsea, Willian làm việc với tổng cộng năm HLV. Không ai trụ lại đến năm thứ ba. Ở tuổi 32, tiền vệ người Brazil chỉ được lãnh đạo Chelsea mời hợp đồng năm một và anh ra đi.

"Chelsea nghĩ tôi sắp 32 nên không muốn ký hợp đồng dài hạn. Tôi cảm thấy mình đã chứng tỏ được thể lực của mình, và xứng đáng với một hợp đồng tốt hơn. Frank Lampard muốn tôi ở lại. Ông ấy đã trao cho tôi nhiều cơ hội ra sân vào cuối mùa. Dù vậy, tôi không muốn ngồi dự bị. Tôi muốn được ra sân nhiều hơn và Arsenal cho tôi những gì mình muốn. Giờ là lúc tôi chứng mình, rằng họ đã đưa ra quyết định đúng đắn", Willian nói tiếp. "Tuổi tác không phải vấn đề lớn. Nếu chăm sóc bản thân và rèn luyện đúng cách, cầu thủ ngày này vẫn giữ phong độ đỉnh cao ở tuổi 35. Tôi cũng khao khát có mặt ở World Cup 2022 và nếu chơi tốt ở Arsenal, tôi tin mình có cơ hội".

Giám đốc Điều hành Arsenal, Vinai Venkatesham hồi tuần trước nhấn mạnh rằng Arteta cần phải chiến thắng ở Ngoại hạng Anh và Champions League, dù CLB đang trong năm đầu của kế hoạch tái thiết do Arteta xây dựng. Đó là áp lực lớn dành cho thầy trò HLV người Tây Ban Nha, nếu nhìn vào những gì Ole Gunnar Solskjaer làm tại Man Utd, cũng như Lampard ở Chelsea một năm qua. "Arsenal là CLB lớn bậc nhất thế giới. Tôi thấy mình may mắn khi chuyển từ CLB lớn này sang một CLB lớn khác. Bởi vậy, áp lực giành mọi danh hiệu dành cho chúng tôi là đương nhiên. Tôi rất rành điều này trong bảy năm ở Chelsea, và Arsenal là nơi đáng để tôi nỗ lực tỏa sáng một lần nữa", Willian bày tỏ.

Tại sân Emirates, Willian sẽ sát cánh cùng bạn thân từ thuở lên tám David Luiz, và đàn em Gabriel Martinelli. Đây cũng là lý do quan trọng thúc đẩy cựu cầu thủ Chelsea chuyển đến Bắc London. "Ngày nào Luiz cũng gọi điện, nói tôi phải đến Arsenal. Anh ấy nói đủ lý do để thuyết phục. Tôi thấy hứng thú khi nghe về Arteta cũng như hướng đi của CLB trong những năm tới. Ngoại hạng Anh là giải đấu tốt nhất thế giới, và tôi không tìm thấy lý do để đến Tây Ban Nha hay Italy", tiền vệ 32 tuổi giãi bày.

Thắng Nguyễn (theo The Sun)