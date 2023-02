Will Still - từ game thủ đến HLV đội top 10 Pháp

PhápWilliam Still lấy cảm hứng từ game quản lý bóng đá, để trở thành HLV trẻ nhất châu Âu cho CLB Reims ở Ligue 1 khi mới 30 tuổi.

Reims bất bại cả 14 trận dưới trướng HLV 30 tuổi Will Still, trong đó có trận hoà PSG tối 29/1. Từ vị trí 17, CLB này leo lên Top 10 và hơn nhóm cầm đèn đỏ tới 12 điểm tính đến hết trận hòa Auxerre 0-0 ở vòng 22 ngày 5/2. Đổi lại thành quả này, Reims bị phạt 27.000 USD mỗi trận, vì Still chưa có bằng HLV cấp cao nhất.

Will Still ôm một cầu thủ Reims sau trận hoà PSG 1-1 trên sân Parc des Princes tại Ligue 1 tối 29/1/2023. Ảnh: AFP

"Trước đây nếu có ai nói rằng tôi sẽ làm HLV một đội Ligue 1 ở tuổi 30, tôi phải nói họ hãy đấm vào mặt tôi đi", Still nói với Coaches’ Voice. "Nếu đó chỉ là giả thiết, nghe cũng rất lố bịch. Không thể tưởng tượng nổi có ngày tôi đứng ngoài đường biên chỉ đạo cầu thủ phòng ngự trước những Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe".

Tuy nhiên, điều đó lại thành sự thật với Still ngày 13/10/2022, một ngày trước sinh nhật tuổi 30 của ông. Hôm đó, Reims thông báo sa thải HLV Oscar Garcia, và bổ nhiệm trợ lý Still làm HLV tạm quyền. Sau năm trận đầu bất bại cùng đội bóng, Still được bổ nhiệm HLV chính thức hôm 15/11 theo hợp đồng đến cuối mùa. Ông là HLV đầu tiên trong lịch sử Reims bất bại năm trận đầu tiên, theo Opta.

Trừ thất bại 1-2 dưới tay Lens trong trận giao hữu ngày 20/12, Reims vẫn bất bại cho đến hiện tại, 14 trận trên mọi đấu trường. Chỉ có một vấn đề là họ sẽ phải trả 27.000 USD cho từng trận Still làm HLV trưởng vì thiếu bằng UEFA Pro Licence. Ông đang học để chuẩn bị thi lấy bằng này, còn đội bóng sẵn sàng chịu tổn thất tài chính để đổi lấy thành công trên sân.

"Nhiều người thắc mắc tại sao tôi không lấy bằng Pro sớm hơn, nhưng tôi không thể làm thế vì tôi mới 30 tuổi và không có khoá học nào sớm hơn cho tôi", Still giải thích. "Khoá học thường chỉ dành cho cựu cầu thủ chuyên nghiệp, và tôi mới chỉ đến lượt học gần đây. Đội bóng đang cố gắng kháng án phạt này, nhưng cho đến lúc thành công, họ vẫn phải nộp 27.000 USD mỗi trận vì tôi".

Không như phần lớn HLV ở các giải hàng đầu châu Âu, Still không phải cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Ông sinh ra ở Bỉ, có bố mẹ người Anh, từng tập luyện ở lò đào tạo của Sint-Truiden và chơi ở giải hạng tư Bỉ ở tuổi 17. Nhưng ssự nghiệp cầu thủ của ông cũng chỉ dừng lại ở đó.

"Tôi từng đá tiền vệ phòng ngự, và chạy không nhanh lắm", Still nói thêm. "Tôi chạy 100m hết 10 ngày. Nhưng tôi không bao giờ ngừng chạy và điều đó khiến đối thủ cảm thấy khó chịu. Bình thường tôi rất ngoan, nhưng khi vào sân tôi lại có lối chơi bẩn thỉu và ngay cả mẹ cũng thấy xấu hổ mỗi khi xem tôi đá".

Still nhanh chóng nhận ra ông không phù hợp để theo đuổi sự nghiệp cầu thủ. Nhưng suốt năm tháng tuổi teen, ông cùng anh trai Edward Still mê mẩn game quản lý bóng đá như Championship Manager hay Football Manager. Những game này cho phép người chơi nhập vai một HLV chuyên nghiệp. Will và Edward dành trọn thời gian rảnh để chơi game này trên máy tính, khi gia đình không có máy PlayStation để chơi những game bóng đá đối kháng như FIFA hay PES.

"Trong game, chúng tôi được chọn và xây dựng một đội bóng, tổ chức các buổi tập và đảm bảo mọi thứ đi đúng hướng", Will nói. "Không có gì tuyệt vời hơn thế với chúng tôi, dù mọi thứ chỉ là ảo".

Cũng như Edward, Will đặt mục tiêu biến vai ảo thành công việc thật. 17 tuổi, ông đăng ký học quản lý bóng đá ở trường Cao đẳng Myerscough, tại thành phố Preston, Anh. Một trong những công việc thực tập tại trường là làm trợ lý HLV đội U14 Preston North End - đang chơi ở hạng nhất Anh. Sau khi tốt nghiệp, Will về Bỉ và nuôi mộng làm HLV chuyên nghiệp.

Will tìm mọi cách để liên lạc và gặp mặt những HLV ở Bỉ. "Tôi còn trẻ và chưa có gì trong tay. Nhưng với chút kinh nghiệm ở Preston, liệu tôi có thể giúp ích gì không", đó là lời của Will khi gặp những tiền bối.

Tuy nhiên, Will liên tục bị từ chối, để rồi phải đi tới lựa chọn cuối cùng trong danh sách là Sint-Truiden - đội ông từng học chơi bóng thưở nhỏ. Công việc đầu tiên của ông là ghi hình đối thủ ở trận tiếp theo và phân tích họ qua video, nhưng không nhận được thù lao ở tuổi 21. Game quản lý bóng đá thậm chí cũng giúp ông đánh giá đối thủ cũng như các cầu thủ tiềm năng. Dần dần Will leo lên vị trí trợ lý HLV, giúp đội bóng lên chơi ở giải vô địch Bỉ.

Will Still trong vai trò trợ lý ở Reims đầu mùa 2021-2022. Ảnh: GFFN

Sau này Will chuyển sang làm trợ lý CLB Standard Liege và giúp đội đoạt Cup Bỉ. Có lần Will còn đối đầu với Edward - khi người anh trai làm HLV Charleroi ở Bỉ. Edward hiện cũng dẫn dắt Eupen, với người em út Nico làm trợ lý.

Bước ngoặt đến với Will năm 2017, khi ông lần đầu nhận vai trò HLV trưởng, tại CLB Lierse ở giải hạng Nhì Bỉ. Sau khi sa thải HLV Frederik Vanderbiest, chủ tịch đội bóng gọi cho Will rồi nói: "Này Will, cậu sẽ thay Vanderbiest". Will phản hồi rằng chuyện đó thật điền rồ vì ông mới 24 tuổi. Nhưng chủ tịch đáp lại: "Không, chẳng liên quan. Cậu có tài, biết cách tổ chức các buổi tập và giải quyết những vấn đề".

Đột nhiên Will thành HLV trẻ nhất lịch sử bóng đá Bỉ, giành 21 trong 27 điểm tối đa, bao gồm chuỗi bảy trận thắng, đưa đội từ vị trí áp chót lên thứ ba. "Ngay cả khi làm HLV trưởng, đôi lúc tôi vẫn thử các ý tưởng vào game. Dù ảo hay thật, tôi luôn cố gắng giúp đội vô địch", ông nói.

Sự nghiệp của Will tiếp tục thăng tiến, khi ông sang Beerschot làm trợ lý và giúp đội lên chơi ở giải vô địch quốc gia Bỉ. Khi HLV trưởng đội này ra đi tháng 1/2021, Will được bổ nhiệm thay thế và đưa đội tới vị trí thứ chín chung cuộc. Tuy nhiên cuối mùa 2020-2021, Beerschot quyết định bổ nhiệm một HLV kinh nghiệm hơn, thay vì một người mới 28 tuổi như Will khi đó.

Mất cơ hội này, nhưng cơ hội khác mở ra cho Will khi ông được HLV Garcia mời về làm trợ lý ở Reims. Trong giai đoạn này, có lúc Will về Bỉ để làm trợ lý ở Standard Liege, vừa để học bằng HLV tại quê nhà cho tiện đường. Sau đó, ông mới trở lại phụ tá Garcia tại Ligue 1.

Tháng 10/2022, một lần nữa HLV trưởng của Will bị sa thải, và ông lại nhận được cuộc gọi từ chủ sở hữu đội bóng. "Oscar ra đi, và cậu sẽ thay thế. Chúng tôi không có nhiều thời gian cũng như lựa chọn", ông chủ Reims nói. Và Will Still thành HLV trẻ nhất ở các giải vô địch tại châu Âu.

Lúc đó, Reims vừa cầm hoà đội khách PSG không bàn thắng, khiến Will chịu áp lực khủng khiếp. "Làm thế nào tôi có thể dẫn dắt những cầu thủ như thế này", ông nói.

Will được thử thách trong sáu trận trước khi World Cup 2022 bắt đầu, và ông giúp Reims thắng hai, hoà bốn. Đội bóng gia hạn thêm với HLV 30 tuổi đến cuối mùa 2022-2023, kèm lời nhắn: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chịu nộp phạt để đầu tư cho sự nghiệp của cậu, miễn là cậu tiếp tục chiến thắng".

Xuân Bình