Will Smith sẽ thám hiểm từ Nam Cực đến Bắc Cực

Nam diễn viên vừa đoạt giải Oscars sẽ có chuyến khám phá Nam Cực và Bắc Cực để quay một bộ phim tài liệu du lịch.

Will Smith, nam diễn viên vừa nhận tượng vàng Oscars, sẽ du hành từ Nam Cực đến Bắc Cực trong năm 2022 để quay series phim tài liệu du lịch do National Geographic sản xuất. Loạt phim có tên "Pole to Pole" (Cực này đến cực kia) kể về hành trình hơn 41.000 km của Will Smith và một đội hậu cầu, một nhóm quay phim.

Theo Disney+, kênh truyền hình mà bộ phim sẽ công chiếu, Will Smith sẽ đi qua những vùng đất băng giá, sa mạc, rừng rậm, núi, thảo nguyên, đầm lầy và dừng lại ở một số cộng đồng địa phương. Bối cảnh được trông chờ là các cảnh quay trải nghiệm trực tiếp ở Nam Cực và Bắc Cực. "Will Smith và đoàn làm phim sẽ trải nghiệm cảm giác sống ở những nơi tuyệt vời nhưng khắc nghiệt nhất hành tinh", đại diện của Disney+ cho biết.

Bộ phim du lịch dự kiến quay trong hơn 100 ngày, hiện chưa rõ thời điểm phát sóng. Trước đó, Will Smith từng đưa khán giả theo dấu chân mình trong một hành trình du lịch đầy cảm hứng trong series phim "Welcome to Earth" (Chào mừng đến trái đất) năm 2021. Nam tài tử đã đi khắp thế giới với những nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm.

Will Smith ngồi nghỉ ở bãi biển cát đen sau khi chèo thuyền kayak tại Iceland. Ảnh: Disney

"Welcome to Earth" truyền cảm hứng du lịch, với thông điệp "Hãy vượt qua nỗi sợ để khám phá thế giới". Will Smith, vốn sợ nước, đã lặn sâu hơn 1.000 m dưới để khám phá các sinh vật biển phát quang. Anh cũng băng qua một con sông toàn cá sấu trên một sợi dây ở Namibia. Đến Iceland, Will Smith lần đầu chèo thuyền kayak. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ của anh là trượt xuống và bị treo lơ lửng trong bóng tối ở một hố băng tại Iceland.

Nói về những trải nghiệm du lịch muốn thử, Will Smith cho biết mơ ước đến sa mạc Gobi với hệ sinh thái đa dạng. Nam tài tử cũng muốn đến từng lục địa, khu rừng và đi qua từng sa mạc để xem người dân sinh sống thế nào.

"Tôi muốn đến Nam Cực, nơi tôi chuẩn bị quay phim tài liệu. Tôi muốn nhìn thấy toàn bộ hành tinh bởi vì muốn giới thiệu cho mọi người biết đến nhiều nơi hơn. Tôi nghĩ công việc của một nhà thám hiểm là đi, ngắm và cảm nhận, đồng thời mang thông tin đó truyền đến nhiều người", anh chia sẻ.

Trung Nghĩa tổng hợp