Will Smith kỷ niệm 30 năm đóng 'Bad Boys'

Tài tử Will Smith đăng loạt ảnh hậu trường "Bad Boys 1" dịp kỷ niệm 30 năm ra mắt loạt phim.

Trên Instagram ngày 7/4, diễn viên đăng chùm ảnh và gắn tên các đồng nghiệp cũ gồm bạn diễn Martin Lawrence, Michael Imperioli, Joe Pantoliano, đạo diễn Michael Bay và hai nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, Don Simpson vào bài viết. Anh cho biết cách đây 30 năm, những nhà làm phim có bước đi mạo hiểm khi chọn họ, từ đó Bad Boys ra đời. Ngoài những người Will Smith kể tên, một số tấm ghi lại cảnh quay giữa anh và hai nữ diễn viên Téa Leoni, Theresa Randle.

"Biết ơn tình yêu của tất cả khán giả dành cho chúng tôi suốt thời gian qua", Will Smith viết.

"Đôi cảnh sát hay cãi vã" Will Smith (trái) và Martin Lawrence trên trường quay. Ảnh: Instagram/ Will Smith

Hiện bài đăng thu hút nhiều chú ý từ người hâm mộ, có hơn 300.000 lượt thích và 1.000 bình luận. Nhiều tài khoản cho biết Bad Boys là loạt phim yêu thích, không bao giờ lỗi thời. Một fan nói rằng diễn xuất của Smith và Lawrence trong phim truyền cảm hứng cho người này theo nghề diễn. Ngoài nội dung, một số người cho rằng nhạc phim, gu thời trang và cách quay phim là các yếu tố giúp thương hiệu giữ chân khán giả.

Từ trái qua: Téa Leoni, Will Smith và Martin Lawrence. Ảnh: Instagram/ Will Smith

Bad Boys 1 ra mắt năm 1995, là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Michael Bay, thu hơn 141 triệu USD toàn cầu. Nội dung xoay quanh hai cảnh sát Marcus Burnett (Martin Lawrence thủ vai) và Mike Lowrey (Will Smith) có nhiệm vụ tìm số ma túy trị giá 100 triệu USD trong 72 giờ. Đến nay, các nhà sản xuất thực hiện thêm ba phần, lần lượt ra mắt vào năm 2003, 2020 và 2024.

Dự án mới nhất - Bad Boys: Ride or Die - do hai đạo diễn Adil El Arbi và Bilall Fallah thực hiện, đánh dấu sự trở lại của Will Smith trên màn ảnh sau vụ tát Chris Rock tại Oscar 2022. Phim thu về hơn 400 triệu USD tiền vé, giúp Smith xếp hạng 10 top các diễn viên Hollywood có mức thu nhập cao nhất năm 2024. Theo Collider, đến nay thương hiệu này kiếm khoảng 1,2 tỷ USD sau bốn mùa phim.

Trailer "Bad Boys 1" do Will Smith đóng chính Trailer phim "Bad Boys 1". Video: YouTube/ Rotten Tomatoes Classic Trailers

Will Smith, 57 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Theo Forbes, anh là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất với hơn 20 phim vượt mốc trăm triệu USD. Anh cũng từng được biết đến với vai trò rapper, giành bốn giải Grammy. Hôm 28/3, nghệ sĩ ra mắt album Based on a True Story sau 20 năm vắng bóng làng nhạc, gây chú ý với ca khúc Int. Barbershop - Day nhắc về vụ tát Chris Rock.

Phương Thảo (theo People)