Will Smith bị nói 'dùng AI tạo hình khán giả'

Nhiều người cho rằng video tour "Based on a True Story" của Will Smith lạm dụng AI do mặt, bàn tay của khán giả bị biến dạng.

Video Will Smith dùng AI tạo hình đám đông Gương mặt của nhiều khán giả bị nhòe đi trong một số cảnh, biểu cảm của họ cũng bị nhận xét thiếu tự nhiên. Video: YouTube/ Will Smith

Theo Independent, video "người hâm mộ Will Smith reo hò trong concert mùa hè" gây chú ý sau khi tài tử đăng lên các trang cá nhân và YouTube từ ngày 12/8. Bên dưới các bài đăng, anh chú thích: "Nhìn các bạn ở khoảng cách gần thế này chính là phần tôi thích nhất của chuyến lưu diễn. Cảm ơn mọi người đã đến gặp tôi". Hiện Will Smith tổ chức tour diễn Based on a True Story nhằm quảng bá album cùng tên.

Các video có lượt xem dao động từ hàng trăm nghìn đến một triệu. Trên YouTube, nhiều người bày tỏ bức xúc vì cho rằng tài tử dùng AI tạo ra "đám đông giả tạo". Họ chỉ ra các chi tiết bất thường như gương mặt méo mó, bàn tay khán giả có sáu ngón trong một số cảnh quay.

Một trong những cảnh quay gây chú ý nhất đoạn video quảng bá tour diễn của Will Smith. Video: Instagram/ Will Smith

Một số người bình luận: "Hãy tưởng tượng bản thân giàu có, nổi tiếng nhưng dùng AI dựng hình người cổ vũ. Hành động này thật đáng thương", "Vẫn còn những nhà quay phim hành nghề, tại sao lại bỏ qua những thước phim chất lượng để đổi lấy thứ này".

Hiện đại diện của Will Smith chưa phản hồi vấn đề trên. Đêm diễn gần nhất của anh diễn ra tại thành phố Cardiff (thủ đô xứ Wales) ngày 25/8. Tài tử dự kiến có đêm diễn tiếp theo ở Manchester, Anh, ngày 27/8.

Will Smith trong buổi hòa nhạc ở Na Uy hôm 22/8. Ảnh: Instagram/ Will Smith

Các trang tin quốc tế nhận định AI đang là vấn đề gây tranh cãi trong ngành công nghệ âm nhạc. Nhiều nghệ sĩ lên tiếng kêu gọi bảo vệ quyền lợi của họ trước sự can thiệp trí tuệ nhân tạo, những có người bị chỉ trích vì lạm dụng AI. Đầu tháng 8, rocker Anh Rod Steward bị nói "thiếu tôn trọng" cố huyền thoại rock Ozzy Osbourne khi dùng AI tạo video tưởng nhớ thủ lĩnh nhóm Black Sabbath.

Will Smith, 57 tuổi, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Theo Forbes, anh là một trong những ngôi sao điện ảnh thành công nhất với hơn 20 phim vượt mốc trăm triệu USD. Anh cũng từng được biết đến với vai trò rapper, giành bốn giải Grammy.

Hôm 28/3, nghệ sĩ ra mắt album Based on a True Story sau 20 năm vắng bóng làng nhạc, gây chú ý với ca khúc Int. Barbershop - Day nhắc về vụ tát Chris Rock. Giới chuyên môn không đánh giá dự án, cho rằng các lời bài hát đầy tính tự mãn, sáo rỗng và ít thuyết phục. Đĩa nhạc không lọt vào những bảng xếp hạng lớn.

Phương Thảo (theo Independent, Euro News)