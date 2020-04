Will Ferrell dọn rác nơi công cộng

MỹDiễn viên Will Ferrell đi nhặt rác xung quanh khu anh sống trong thời gian giãn cách xã hội vì Covid-19.

Ngày 19/4, thợ săn ảnh chụp được khoảnh khắc tài tử The Other Guys đeo khẩu trang đi nhặt rác. Anh mặc áo phông in dòng chữ "Hãy trả cho giáo viên nhiều tiền hơn". Will là một trong những người ủng hộ việc tăng thu nhập cho các giáo viên. Theo tờ Atlantic, lương giáo viên tại các trường công lập Mỹ giảm khoảng 21,4 % so với 20 năm trước, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Will Ferrell đi nhặt rác trên đường phố. Ảnh: TheImageDirect.

Trước đó, trên chương trình Ellen Show, anh từng ví cuộc sống ở nhà với ba con trai "giống nhà tù thu nhỏ" và cảm thấy biết ơn vì bình thường được gửi chúng tới trường. "Cuộc sống với chúng rất hỗn loạn. Bạn vừa dùng biện pháp mềm mỏng: 'Cha xin lỗi vì đã làm con cảm thấy tổn thương'. Lúc sau, bạn lại phải quát chúng: 'Hãy lên gác và đánh răng đi. Im miệng vì ta không quan tâm. Vì sao ư? Vì ta nói thế'. Đôi lúc tôi ước có thể dùng vòi nước xịt vào chúng như cách người ta phạt tù nhân", Will nói.

Will Ferrell sinh năm 1967 tại thành phố Irvine, bang California. Anh nổi tiếng với loạt phim như The Other Guys, Stranger Than Fiction, Daddy's Home... được đánh giá thuộc thuộc "thế hệ vàng dòng phim hài" cùng Jack Black, Ben Stiller, Steve Carell và Vince Vaugh. Năm 2015, Will Ferrell được tạp chí GQ bình chọn là "Nghệ sĩ hài xuất sắc" và được gắn sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood.

The Other Guys trailer Will Ferrell trong "The Other Guys". Video: Sony.

Đạt Phan