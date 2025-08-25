Wilander: 'Djokovic thúc đẩy Sinner, Alcaraz tiến bộ'

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz vẫn chưa tìm thấy đối thủ thực sự, nhưng theo cựu số một thế giới Mats Wilander, hai tay vợt này sẽ còn tiến bộ khi Novak Djokovic vẫn còn thi đấu.

Sau kỷ nguyên Big 3 với Djokovic, Nadal, Federer, tennis đang chứng kiến màn đua tranh tay đôi giữa Sinner và Alcaraz. Bộ đôi này dự kiến sẽ tiếp tục là tâm điểm, hứa hẹn tạo nên một cuộc đối đầu đỉnh cao khác ở trận chung kết Mỹ Mở rộng 2025.

Theo Wilander - cựu số một thế giới người Thụy Điển và sở hữu bộ sưu tập 7 Grand Slam, khoảng cách giữa Sinner, Alcaraz với phần còn lại của làng quần vợt hiện tại là khá lớn. Dù vậy, nhà vô địch Mỹ Mở rộng 1988 kỳ vọng vào sự thay đổi phong cách của một số tay vợt để phá thế song mã này.

Sinner (trái) và Alcaraz trong lễ trao giải sau trận chung kết Cincinnati Mở rộng 2025 hôm 18/8. Ảnh: Reuters

"Điều thú vị ở Sinner và Alcaraz là phong cách chơi khác biệt của họ: họ đánh nhanh hơn, đón bóng sớm hơn, đặc biệt là Jannik khi bóng đang bay cao", Wilander nói hôm 24/8 trên báo Pháp L'Équipe. "Họ di chuyển nhanh nhẹn và vượt trội hơn tất cả. Câu hỏi lớn tôi muốn đặt ra là liệu những tay vợt có phong cách 'cổ điển' hơn như Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Daniil Medvedev hay Holger Rune có cần thay đổi lối chơi để bắt kịp nhịp độ của họ không. Nhưng hiện tại, có vẻ chưa ai làm được điều đó".

Trong năm qua, Sinner và Alcaraz đã thâu tóm cả bốn danh hiệu Grand Slam đơn, cùng tám danh hiệu ATP Tour khác. Không một Grand Slam nào thoát khỏi tay một trong hai siêu sao này kể từ Mỹ Mở rộng 2023.

"Sinner và Alcaraz có khả năng tạo ra sự thống trị tương tự Federer và Nadal từng làm, trước khi Djokovic xuất hiện", Wilander, hiện 61 tuổi, nhận định. "Cả hai đều sở hữu những điểm mạnh độc đáo. Alcaraz luôn chơi hay hơn vào những lúc cần thiết nhất, bất kể đối thủ là ai. Sinner thì chẳng biết sợ, gần như không bao giờ bị áp lực tâm lý chi phối. Với tay vợt Italy, không có vấn đề, chỉ có giải pháp. Sinner tiến lên không ngừng, với lối chơi tấn công cực độ. Tôi không thấy bất kỳ điểm yếu nào ở họ, nhưng điều đáng sợ là họ vẫn còn tiềm năng tiến bộ vượt bậc".

Theo Wilander, nếu có một tay vợt nào có thể làm lung lay sự thống trị của bộ đôi này, đặc biệt tại Mỹ Mở rộng 2025 và Australia Mở rộng đầu 2026, đó là Ben Shelton của Mỹ. "Nhờ những cú giao bóng uy lực và phong cách chơi khác biệt, Ben có thể không đủ sức vô địch giải đấu, nhưng ít nhất cũng có thể đánh bại một trong hai tay vợt này", ông cho hay.

Willander từng bình luận trên Eurosport rằng Djokovic sẽ cần đến sự "trợ giúp" từ các tay vợt khác để loại bớt hoặc Sinner hoặc Alcaraz, để mở ra khả năng chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp khi dự Mỹ Mở rộng 2025. Nhưng ông tin rằng việc Djokovic tiếp tục hiện diện và đua tranh là cần thiết cho hai siêu sao đàn em.

Djokovic (trái) được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự sáng tạo và tiến bộ của Sinner (trái), Alcaraz (giữa). Ảnh: ATP

"Tôi muốn cảm ơn Djokovic vì vẫn còn thi đấu, bởi cậu ấy buộc Sinner và Alcaraz phải suy nghĩ", Wilander nói. "Lối chơi trong quần vợt giờ trở nên quá nhanh, ít có thời gian để suy nghĩ. Bạn luôn ở trong thế phải phản ứng. Nhưng Djokovic thì khác, cậu ấy buộc bạn phải 'vắt óc' suy nghĩ".

"Djokovic có thể đánh vài cú slice trái tay, rồi bất ngờ đón bóng sớm và chuyển sang những cú đánh rất mạnh. Có nhiều phiên bản Djokovic, và những gì cậu ấy làm hiện tại còn quan trọng hơn tất cả những gì từng đạt được trước đây: cậu ấy thúc đẩy hai người kia, buộc họ phải không ngừng tiến bộ. Bởi vì, khi bạn là số một hoặc số hai thế giới, bạn không muốn và không thể thua một ‘ông già’ 38 tuổi. Thực tế, bản thân sự hiện diện của Novak đã nâng tầm quần vợt", Wilander kết luận.

Hoàng Thông (theo L'Équipe và Eurosport)