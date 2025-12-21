Wickes gia hạn hợp tác giao hàng tận nhà với CitySprint

Nhà bán lẻ đồ dùng gia đình Wickes gia hạn hợp tác giao hàng tận nhà với công ty phân phối trong ngày CitySprint.

Thỏa thuận này cho phép CitySprint tiếp tục cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà từ mạng lưới hơn 230 cửa hàng của Wickes trên khắp Vương quốc Anh cho đến cuối năm 2027.

Theo CitySprint, hợp đồng gia hạn giúp giảm thời gian giao hàng dự kiến từ 5 giờ xuống còn 4 giờ, giúp khách hàng lên kế hoạch cho ngày của mình hiệu quả hơn. Khách hàng cũng có thể sử dụng liên kết theo dõi để chọn địa điểm giao hàng an toàn và người giao hàng sẽ nhận được hướng dẫn ngay lập tức trên thiết bị của họ.

CitySprint hỗ trợ Wickes từ năm 2016, triển khai đội ngũ khoảng 260 tài xế được chứng nhận và đạt tỷ lệ giao hàng đúng giờ hơn 98%. Ảnh: CitySprint

"CitySprint là đối tác không thể thiếu của Wickes, đảm bảo khách hàng của chúng tôi nhận được dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đáng tin cậy", ông Keith Ash, giám đốc phân phối và thực hiện đơn hàng tại Wickes cho biết.

Theo ông, việc gia hạn này là một phần quan trọng trong chiến lược của công ty để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường đồ dùng gia đình. "Chúng tôi tự hào tiếp tục xây dựng dựa trên cam kết chung về đổi mới và sự hài lòng của khách hàng", ông nói thêm.

CitySprint cho biết khoảng 260 nhân viên giao hàng được chứng nhận hỗ trợ tài khoản Wickes, với tỷ lệ giao hàng đúng giờ đạt hơn 98% vào năm ngoái.

"Kể từ năm 2016, các đội ngũ của chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ để giao hàng triệu đơn hàng trên toàn quốc, luôn tập trung vào sự tiện lợi và độ tin cậy cho khách hàng", bà Faye Calland, Giám đốc Bán hàng và Tiếp thị của CitySprint, nhận xét.

Trước đó, Wickes đã ký gia hạn hợp đồng ba năm với CitySprint vào năm 2023.

Wickes là nhà bán lẻ cải tạo nhà cửa (home improvement retailer) sở hữu hơn 230 cửa hàng trên khắp Vương quốc Anh. Doanh nghiệp cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ dành cho sửa chữa, xây dựng và trang trí nhà ở. Wickes chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các dịch vụ giao hàng nhanh và đáng tin cậy.

CitySprint là công ty phân phối giao hàng trong ngày (same-day distribution) hoạt động rộng khắp tại Anh quốc. Doanh nghiệp hỗ trợ Wickes từ năm 2016, triển khai đội ngũ khoảng 260 tài xế được chứng nhận và đạt tỷ lệ giao hàng đúng giờ hơn 98%. CitySprint cung cấp các dịch vụ linh hoạt như rút ngắn khung giờ giao hàng và cho phép khách hàng tùy chọn điểm nhận hàng an toàn. Sự hợp tác với Wickes thể hiện năng lực giao vận nhanh, chính xác và hướng đến sự thuận tiện của khách hàng.

