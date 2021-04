WHO: Tiếp tục tiêm vaccine AstraZeneca

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/4 cho rằng trường hợp đông máu sau tiêm vaccine Covid-19 AstraZeneca rất hiếm gặp, kêu gọi các nước tiếp tục tiêm.

Tuyên bố được WHO đưa ra ngay sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) kết luận đông máu, giảm tiểu cầu là "tác dụng phụ của vaccine Covid-19 AstraZeneca". WHO cho rằng lợi ích của vaccine vẫn lớn hơn rủi ro nó mang lại.

"Chúng tôi tin rằng việc cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro của vaccine rất quan trọng. Khuyến nghị của chúng tôi không đổi, đó là tiếp tục tiêm chủng", Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn Vaccine cho biết.

Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn Vaccine cũng thông báo: "Dựa trên tình hình hiện tại, đúng là có mối liên hệ giữa vaccine và chứng đông máu, giảm tiểu cầu, nhưng chúng tôi chưa xác nhận nó là nguyên nhân. Cần có thêm nghiên cứu chuyên biệt để hiểu về rủi ro tiềm ẩn của vaccine".

Ủy ban này cho rằng các trường hợp đông máu "rất hiếm gặp", tỷ lệ thấp trong gần 200 triệu người đã tiêm vaccine AstraZeneca trên khắp thế giới.

Nhân viên y tế chuẩn bị một liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca tại trung tâm tiêm chủng ở Bỉ, ngày 6/4. Ảnh: Reuters

Theo WHO, cần đánh giá về tác dụng phụ hiếm gặp dựa trên nguy cơ tử vong do Covid-19 trong tình hình hiện tại và tiềm năng ngăn chặn các ca tử vong đó của vaccine. Phản ứng phụ xảy ra trong khoảng hai hoặc ba ngày sau tiêm "khá phổ biến". Song đối với người gặp triệu chứng nghiêm trọng trong khoảng 4 đến 20 ngày sau tiêm, WHO khuyến nghị đến bác sĩ để khám. Tác dụng phụ nghiêm trọng bao gồm khó thở, tức ngực, phù chân, đau bụng dai dẳng, triệu chứng thần kinh như nhức đầu dữ dội, dai dẳng, mờ mắt.

Vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Hàn Quốc và Ấn Độ, là một trong ba loại vaccine Covid-19 đã được WHO phê duyệt, bên cạnh sản phẩm của Pfizer và Johnson & Johnson. Vaccine AstraZeneca là nòng cốt trong đợt phân phối đầu tiên của cơ chế Covax cung cấp vaccine bình đẳng đến các nước nghèo.

Kể từ khi vaccine AstraZeneca vấp phải tranh cãi liên quan đến tác dụng phụ đông máu, WHO liên tục bảo lưu quan điểm lợi ích của sản phẩm lớn hơn so với rủi ro. Hồi tháng 3, hàng loạt quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Italy đã đình chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca do lo ngại đông máu, chờ đợi ý kiến của EMA. WHO khi ấy kêu gọi các nước nối lại chương trình tiêm chủng, gọi đây là "điều cực kỳ quan trọng" để cứu nhiều mạng sống trong cuộc chiến với Covid-19.

Thục Linh (Theo AFP)