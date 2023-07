WHO phát hiện thêm siro chứa hàm lượng chất độc cực cao

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết siro ho có tên Naturcold, bán ở Cameroon, chứa hàm lượng chất độc cực cao, khiến 6 trẻ tử vong.

Cảnh báo của WHO đưa ra sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm Cameroon báo cáo về các trường hợp tử vong liên quan đến sản phẩm. Theo cơ quan y tế Liên Hợp Quốc, trong siro Naturcold chứa hàm lượng diethylene glycol (DEG) cao vượt ngưỡng cho phép. Giới hạn chấp nhận được đối với chất này trong một lọ siro là không quá 0,1%, tuy nhiên Naturcold chứa tới 28,6%.

Theo thông tin trên bao bì, siro do công ty Fraken International, trụ sở ở Anh sản xuất. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh cho biết không có công ty nào như vậy tồn tại ở nước này. WHO xác nhận sẽ thực hiện thêm các cuộc điều tra để xác định rõ nguồn gốc sản phẩm. Một phát ngôn viên của tổ chức cho biết có thể loại siro này được bán ở nhiều quốc gia khác, bên cạnh Cameroon. WHO kêu gọi nhà chức trách tăng cường giám sát để phát hiện nguồn hàng.

Năm 2022, hơn 300 trẻ em, chủ yếu dưới 5 tuổi ở Gambia, Indonesia và Uzbekistan đã tử vong vì tổn thương thận cấp tính sau khi sử dụng các loại siro ho tương tự.

Siro ho bị thu giữ tại Banjul, Gambia, ngày 6/10. Ảnh: AFP

Theo tiến sĩ Chaitanya Kumar Koduri, giám đốc phụ trách quản lý tại tổ chức tiêu chuẩn dược phẩm US Pharmacopeia (USP), các loại thuốc ho thường chứa hoạt chất paracetamol và siro làm từ propylene glycol an toàn, ngọt và dễ uống. Các hãng dược cần tinh chế propylene glycol để loại bỏ toàn bộ độc tính.

Tuy nhiên, do vấn đề chi phí, nhiều công ty đã thay thế propylene glycol bằng DEG và ethylene glycol (EG). Cả hai đều cực kỳ có hại. Khi hấp thụ vào cơ thể, chúng dẫn đến suy thận và tử vong nếu không được điều trị nhanh chóng. Liều lượng gây chết người phụ thuộc vào cân nặng người dùng. Trẻ em dễ tổn thương hơn người lớn.

Trên các trang web bán hóa chất, EG và DEG thấp hơn một nửa so với propylene glycol. Năm 1990, gần 90 trẻ em ở Haiti và hơn 200 trẻ tại Bangladesh đã thiệt mạng do DEG có trong siro paracetamol. Gần đây, Panama, Ấn Độ và Nigeria cũng ghi nhận các ca tử vong sau khi sử dụng thuốc ho, hạ sốt dạng uống.

Thục Linh (Theo Reuters)