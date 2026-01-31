WHO nói virus Nipah 'không có dấu hiệu lan rộng'

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định nguy cơ lây lan virus Nipah từ Ấn Độ hiện ở mức thấp sau khi gần 200 người tiếp xúc với ca bệnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 30/1, bà Anais Legand, chuyên gia thuộc Chương trình Cấp cứu Y tế của WHO, khẳng định mối đe dọa từ virus Nipah ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu đều được đánh giá thấp.

Cơ sở cho kết luận này là toàn bộ hơn 190 người từng tiếp xúc gần với hai bệnh nhân xác định đều không nhiễm bệnh hoặc không biểu hiện triệu chứng. Ngoài ra, hai ca dương tính đã được cách ly điều trị tại bệnh viện, trong đó một người đang hồi phục. Đáng chú ý, cả hai trường hợp này không di chuyển xa trong thời gian khởi phát triệu chứng, giúp hạn chế đáng kể khả năng phát tán mầm bệnh.

Dù tình hình đã được kiểm soát, WHO cho biết vẫn đang chờ Ấn Độ công bố trình tự gene của virus để phân tích các đột biến tiềm ẩn. Tuy nhiên, bà Legand nhấn mạnh hiện chưa có bằng chứng cụ thể nào đáng lo ngại.

Ngay sau khi Ấn Độ xác nhận các ca nhiễm, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đã chủ động kích hoạt hệ thống phòng dịch. Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đồng loạt thắt chặt quy trình sàng lọc y tế tại các cửa khẩu hàng không nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài. Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm nào cho đến nay.

Về nguồn gốc đợt bùng phát, giới chức y tế chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Các chuyên gia đang xem xét giả thuyết virus lây qua việc người dân uống mật cây cọ tươi nhiễm bẩn hoặc phơi nhiễm trực tiếp tại cơ sở y tế.

Một bệnh nhân nghi nhiễm virus Nipah được chuyển đến khu cách ly đặc biệt tại trường Cao đẳng Y tế Kozhikode, huyện Kozhikode, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, ngày 20/7/2024. Ảnh: Reuters/CK Thanseer

Virus Nipah được WHO xếp vào nhóm nguy hiểm hàng đầu với tỷ lệ tử vong lên tới 75%. Bệnh khởi phát với các triệu chứng giống cúm, nhanh chóng tiến triển thành viêm não, hôn mê trong 24-48 giờ và để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn cho khoảng 20% người sống sót. Hiện thế giới chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, phác đồ chủ yếu dựa vào chăm sóc hỗ trợ. Các chuyên gia khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với dơi, lợn ốm; tuyệt đối không uống mật cây tươi chưa qua xử lý nhiệt và phải rửa sạch, gọt vỏ trái cây trước khi ăn.

Bình Minh (Theo Reuters)