WHO: 'Mỹ chưa gửi dữ liệu về cúm mùa kể từ tháng 1'

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Mỹ chưa cung cấp thông tin về tình hình lây lan của virus cúm mùa kể từ tháng 1/2025.

Tiến sĩ Wenqing Zhang, người đứng đầu chương trình cúm toàn cầu của WHO, thông báo điều này trong một hội thảo trực tuyến hôm 20/2. Thông tin virus cúm rất quan trọng, nhằm giám sát dịch bệnh toàn cầu và xác định chủng virus. Việc này cũng góp phần cập nhật vaccine cúm mùa.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) thường tham gia các cuộc thảo luận toàn cầu do WHO tổ chức về vaccine cúm hai lần mỗi năm. Cuộc họp của WHO dự kiến diễn ra vào tuần tới tại London để bàn luận về thành phần của vaccine cúm. Cho đến nay, WHO cho biết Mỹ chưa xác nhận sẽ tham dự.

"Kể từ ngày 20/1, CDC vẫn chưa báo cáo lên nền tảng Flunet và FluID của WHO", tiến sĩ Zhang nói, đề cập đến hai cơ sở dữ liệu giám sát cúm. Tính đến tuần trước, Mỹ đã công bố một số thông tin về cúm trên toàn quốc.

Tại cuộc họp tuần tới, các bên tham gia xem xét dữ liệu nhằm đi đến kết luận cho câu hỏi "Vaccine cúm mùa còn hiệu quả hay cần cập nhật?".

Kanta Subbarao, chuyên gia bệnh truyền nhiễm nhi khoa kiêm nhà khoa học về cúm tại Đại học Laval, thành phố Quebec, cho biết Mỹ có vai trò đóng góp chuyên môn về hiệu quả vaccine và nguyên liệu quan trọng được các nhà sản xuất sử dụng. Bà Subbarao từng là giám đốc Trung tâm Hợp tác Cúm của WHO ở Melbourne, Australia.

"Tôi nghĩ vaccine cúm năm nay sẽ gặp rất nhiều trở ngại. CDC và FDA thường tham gia rất tích cực và quy trình này. Vì vậy, thật khó hình dung mọi thứ sẽ ra sao nếu thiếu họ", bà Subbarao nói.

Các liều vaccine cúm mùa được chuẩn bị tại một cơ sở y tế. Ảnh: AP

Trung tâm hợp tác của Mỹ thường nhận virus cúm từ Canada, châu Âu, châu Mỹ và một phần châu Á. Tiến sĩ Keiji Fukuda, bác sĩ và nhà dịch tễ học từ WHO và CDC, cho biết vai trò của các chuyên gia Mỹ rất quan trọng. Theo ông, ý kiến của họ có thể khiến chuyên gia tại các quốc gia thành viên thay đổi cách nhìn nhận về vấn đề. Việc trao đổi kiến thức đa phương giúp đưa ra công thức tốt nhất cho vaccine.

Angela Rasmussen, nhà virus học, nhà nghiên cứu chính tại Tổ chức Vaccine và Bệnh Truyền nhiễm ở Saskatoon, cho biết họ cần các chuyên gia Mỹ nhằm dự đoán chính xác chủng cúm sẽ lưu hành tại Canada, Mỹ và Mexico.

"Vì Mỹ có diện tích địa lý rộng lớn và dân số đông, họ dễ dàng biết chủng cúm đang chiếm ưu thế. Điều này giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc đua với virus", bà nói.

Chương trình giám sát cúm của WHO bao gồm 130 quốc gia thành viên. Hôm 14/2, CDC đã công bố thông tin hàng tuần về cúm mùa, đồng thời cập nhật về các trường hợp cúm gia cầm H5N1 đã lây nhiễm cho gần 70 người ở Mỹ, trong đó một trường hợp tử vong. Hầu hết ca nhiễm bệnh là ở người làm việc trong trang trại, tiếp xúc với gia cầm hoặc bò bị nhiễm bệnh.

Các bác sĩ và nhà khoa học đang theo dõi chặt chẽ, xem liệu H5N1 hay một loại virus cúm khác có khả năng lây lan dễ dàng từ người sang người hay không. Đây là nguyên nhân khiến đại dịch cúm bùng phát trước đây.

WHO cho biết cuộc họp về vaccine cúm vẫn sẽ tiếp tục đúng ngày, dù đại biểu Mỹ có xuất hiện hay không.

Thục Linh (Theo CBC)