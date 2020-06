WHO khen Mỹ sau khi Trump cắt quan hệ

Tổng giám đốc WHO Tedros khen chính phủ, nhân dân Mỹ hào phóng và mong tiếp tục hợp tác với Mỹ sau khi Trump tuyên bố cắt quan hệ.

"Thế giới từ lâu đã được hưởng lợi từ sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ và nhân dân Mỹ", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nói trong buổi họp báo tại trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm qua. "Những đóng góp và sự hào phóng của chính phủ và nhân dân Mỹ trong nhiều thập kỷ qua là rất lớn. Mong muốn của WHO là mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục".

Tuyên bố của ông Tedros được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cắt quan hệ với WHO và chuyển khoản đóng góp dành cho tổ chức này sang các nhu cầu y tế công cộng toàn cầu khẩn cấp khác "xứng đáng hơn".

Quyết định cắt quan hệ được Trump đưa ra trước thời hạn 30 ngày mà ông nêu trong "tối hậu thư" gửi ông Tedros tháng trước, trong đó nói rằng nếu WHO không cam kết cải thiện đáng kể, ông sẽ đóng băng vĩnh viễn tài trợ Mỹ đối với WHO và xem xét lại tư cách thành viên của Mỹ trong tổ chức.

Tổng giám đốc WHO Tedros tại buổi họp báo tại trụ sở tổ chức ở Geneva, Thụy Sĩ hôm 1/6. Ảnh: NBC.

Hiện chưa rõ chính xác cơ chế Trump dự định sử dụng để chấm dứt tài trợ đối với WHO. Tổng thống Mỹ không có thẩm quyền đơn phương chuyển hướng ngân sách do quốc hội phân bổ và quyết định thuộc về quốc hội Mỹ. Khi được hỏi khả năng Mỹ rút khỏi tổ chức, ông Tedros từ chối trả lời.

Mỹ đóng góp khoảng 20% tổng ngân sách của WHO trong hai năm qua, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Nước này năm ngoái đã cấp ít nhất 400 triệu USD cho tổ chức. Ngoài ra, Washington hàng năm còn tự nguyện tài trợ hàng trăm triệu USD cho các chương trình cụ thể của WHO như chống bệnh bại liệt, HIV, viêm gan và bệnh lao. Theo trang web của WHO, Mỹ còn "nợ" tổ chức 200 triệu USD đã cam kết đóng góp.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 6,4 triệu người nhiễm và gần 378.000 người tử vong. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,8 triệu ca nhiễm và gần 107.000 ca tử vong.

Trump nhiều lần chỉ trích phản ứng của WHO đối với đại dịch, cáo buộc tổ chức thiên vị Trung Quốc và là "con rối" của Bắc Kinh. WHO bảo vệ phản ứng ban đầu của đối với đại dịch, nói rằng họ đã cung cấp cho các lãnh đạo thế giới đủ thời gian để ứng phó dịch bệnh.

Huyền Lê (Theo NBC)