WHO hy vọng Mỹ 'sẽ quay trở lại'

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) bày tỏ "lấy làm tiếc" trước việc Mỹ chính thức rút khỏi tổ chức, đồng thời khẳng định luôn mong muốn Washington quay trở lại để cùng gánh vác sứ mệnh bảo vệ sức khỏe toàn cầu.

Thông tin được nêu trên website chính thức của tổ chức hôm 24/1. Trong thông cáo báo chí, WHO nhấn mạnh Mỹ là quốc gia thành viên sáng lập có đóng góp then chốt vào các thành tựu y tế lịch sử như xóa sổ bệnh đậu mùa và đẩy lùi sốt rét, HIV, Ebola. Tuy nhiên, việc Mỹ rút lui sẽ làm nảy sinh các vấn đề, dự kiến được Ban điều hành WHO xem xét tại kỳ họp vào ngày 2/2 tới.

Động thái của WHO diễn ra sau thông báo của Mỹ hôm 22/1 chính thức rút và sẽ chỉ hợp tác hạn chế với cơ quan này. "Chúng tôi không có kế hoạch tham gia trên tư cách quan sát viên, cũng như không có kế hoạch tái gia nhập", một quan chức Mỹ cho biết.

Biểu tượng bên ngoài trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Theo giới chức Mỹ, nước này dự định làm việc trực tiếp với các quốc gia khác thay vì thông qua một tổ chức quốc tế trong lĩnh vực giám sát dịch bệnh và các ưu tiên y tế cộng đồng khác. Quyết định được tiến hành theo sắc lệnh mà Tổng thống Donald Trump đưa ra sau khi ông nhậm chức. Ông cho rằng WHO đã "ứng phó sai với Covid-19" và "không thông qua các cải cách cần thiết" để xử lý đại dịch này. Ông nhận định WHO yêu cầu Mỹ "trả những khoản chi phí quá cao một cách bất công", trong khi mức chi trả của Trung Quốc ít hơn. Sắc lệnh cũng nêu rằng WHO tiếp tục yêu cầu Mỹ thanh toán những khoản tiền quá lớn, không tương xứng với những khoản thanh toán của các quốc gia khác.

Phản hồi các cáo buộc trên, WHO khẳng định luôn kiên định với các biện pháp ứng phó trước "cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu chưa từng có" do đại dịch gây ra. Tổ chức cho biết thêm: "Các hệ thống do chúng tôi phát triển và vận hành xuyên suốt trước, trong và sau giai đoạn khẩn cấp của đại dịch luôn hoạt động 24/7. Những nỗ lực này đã góp phần bảo vệ an toàn cho mọi quốc gia, bao gồm cả Mỹ".

WHO hy vọng trong tương lai, Mỹ sẽ quay trở lại tham gia tích cực. "Trong thời gian chờ đợi, WHO vẫn kiên định cam kết hợp tác với tất cả quốc gia để theo đuổi sứ mệnh cốt lõi và hiến chương của mình là đạt được tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất có thể như một quyền cơ bản của mọi người", Reuters trích thông cáo.

WHO là cơ quan phụ trách y tế của Liên Hợp Quốc, được thành lập vào tháng 4/1948, có nhiệm vụ điều phối phản ứng đối với các mối đe dọa y tế toàn cầu như dịch đậu mùa, Ebola và bại liệt. Tổ chức này còn hỗ trợ kỹ thuật cho các nước nghèo, phân phối vaccine, vật tư và phương pháp điều trị khan hiếm, đồng thời ban hành hướng dẫn điều trị chuyên môn. Hiện hơn 190 quốc gia trên thế giới là thành viên WHO.

Bình Minh (Theo Reuters, WHO)