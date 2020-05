WHO ghi nhận ngày tăng ca nhiễm nCoV kỷ lục

Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận 106.000 ca nhiễm mới nCoV trong 24 giờ, cao nhất kể từ khi dịch xuất hiện.

"Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi trong đại dịch này", Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố hôm 20/5 tại họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. "Trong 24 giờ qua, đã có 106.000 ca nhiễm được báo cáo cho WHO, nhiều nhất một ngày kể từ khi dịch bệnh xuất hiện. Gần hai phần ba trong số các ca nhiễm này do 4 quốc gia báo cáo", ông nói.

Nhà dịch tễ học của WHO Maria Van Kerkhove xác nhận với CNN qua email, rằng 4 quốc gia nói trên gồm Mỹ, Nga, Brazil và Ấn Độ.

Báo cáo 106.000 ca nhiễm trên không có nghĩa là tất cả được xét nghiệm hay thống kê trong vòng 24 giờ qua, do có sự chậm trễ tại nhiều khâu trong quy trình báo cáo. Tuy nhiên, thống kê của WHO, cơ quan của Liên Hiệp Quốc, đóng vai trò điều phối các vấn đề sức khỏe và y tế cộng đồng trên bình diện quốc tế, được cho là đáng tin cậy.

Theo thống kê của trang cập nhật theo thời gian thực Worldometers, thế giới ghi nhận gần 87.000 ca nhiễm và hơn 4.600 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại một hội nghị ở Geneva, Thuỵ Sĩ, ngày 9/3. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Trump hôm 18/5 công bố thư gửi Tổng giám đốc WHO Tedros, dọa cắt vĩnh viễn ngân sách nếu cơ quan này không "cải thiện đáng kể" trong 30 ngày tới. Trump cho hay chính quyền của ông đã liên lạc với WHO về những cải cách mong muốn, song ông không nói rõ những cải cách đó là gì.

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng trước đó một ngày, Trump chỉ trích WHO là "con rối" của Trung Quốc và chính phủ của ông đang lên kế hoạch cắt giảm tài trợ bởi "không được đối xử đúng mức", có thể giảm từ 450 triệu xuống 40 triệu.

Thư gửi WHO được Tổng thống Mỹ công bố khi tổ chức này họp trực tuyến hai ngày, tập trung vào Covid-19 và các biện pháp giảm thiệt hại do dịch bệnh. Ông Tedros hôm 19/5 cho biết ông sẽ ủng hộ cuộc điều tra độc lập về phản ứng toàn cầu đối với Covid-19.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19 sau khi dịch khởi phát vào tháng 12/2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc, khiến hơn 5 triệu người nhiễm, hơn 329.000 ca tử vong, và khoảng triệu người hồi phục. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 1,6 triệu ca nhiễm, gần 95.000 ca tử vong, theo Worldometer.

Mai Lâm (Theo CNN)